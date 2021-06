9f8318f751

643ac9000e

Internacional Gobierno español concede indultos a nueve dirigentes separatistas La decisión de Pedro Sánchez es criticada por la oposición que anunció que impugnará el beneficio. La medida no considera al ex presidente catalán Carles Pugdemont que continúa en condición de refugiado en Bélgica. Raúl Martínez Martes 22 de junio 2021 10:42 hrs. Me Gusta Compartir

Luego de una extensa reunión con su gabinete de ministros, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la aplicación de un indulto a nueve líderes separatistas catalanes condenados hasta 13 años de cárcel luego del proceso de independencia iniciado en 2017. En una alocución al país, Sánchez dijo que el objetivo de la medida es “aportar a un futuro mejor para Cataluña y toda España” y que con “esta acción queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento”. El impulso independentista de Cataluña tuvo su punto más alto hace cuatro años durante la presidencia de la generalitat de Carles Puigdemont quien convocó a un referéndum que fue condenado por la corona española y el gobierno central. Si bien la votación se llevó a cabo, hubo una dura represión policial que terminó luego con la detención de varios dirigentes separatistas y la huida de Puigdemont a Bélgica donde se mantiene en calidad de refugiado. La decisión del Ejecutivo de Sánchez no beneficia al ex presidente catalán ya que nunca ha sido juzgado, al tiempo que han reiterado que debe “rendir cuentas”. Asimismo, desde La Moncloa, sede del gobierno español, descartan que la medida de indulto debilite la orden europea de detención contra Puigdemont, tal como reclaman desde el Partido Popular. De hecho, el PP, Vox y Ciudadanos han rechazado la decisión del gobierno nacional, y desde la primera formación política anunciaron que recurrirían al Tribunal Supremo para revertirlo. Los beneficiados con el indulto del gobierno español son Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, la ex presidenta del parlamento catalán Carme Forcadell, los ex consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, Jordi Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña y Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural. Se espera que la liberación se concrete dentro de las próximas horas, máximo el jueves venidero cuando el Tribunal Supremo reciba la notificación de la aprobación del indulto por parte del Gobierno y se entreguen los documentos en las tres prisiones donde están recluidos los líderes independentistas. La decisión contempla un plazo de entre tres y seis años donde los dirigentes no podrán cometer ningún tipo de delitos o de lo contrario el indulto será revocado. Imagen: Pantallazo RTVE

Luego de una extensa reunión con su gabinete de ministros, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la aplicación de un indulto a nueve líderes separatistas catalanes condenados hasta 13 años de cárcel luego del proceso de independencia iniciado en 2017. En una alocución al país, Sánchez dijo que el objetivo de la medida es “aportar a un futuro mejor para Cataluña y toda España” y que con “esta acción queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento”. El impulso independentista de Cataluña tuvo su punto más alto hace cuatro años durante la presidencia de la generalitat de Carles Puigdemont quien convocó a un referéndum que fue condenado por la corona española y el gobierno central. Si bien la votación se llevó a cabo, hubo una dura represión policial que terminó luego con la detención de varios dirigentes separatistas y la huida de Puigdemont a Bélgica donde se mantiene en calidad de refugiado. La decisión del Ejecutivo de Sánchez no beneficia al ex presidente catalán ya que nunca ha sido juzgado, al tiempo que han reiterado que debe “rendir cuentas”. Asimismo, desde La Moncloa, sede del gobierno español, descartan que la medida de indulto debilite la orden europea de detención contra Puigdemont, tal como reclaman desde el Partido Popular. De hecho, el PP, Vox y Ciudadanos han rechazado la decisión del gobierno nacional, y desde la primera formación política anunciaron que recurrirían al Tribunal Supremo para revertirlo. Los beneficiados con el indulto del gobierno español son Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, la ex presidenta del parlamento catalán Carme Forcadell, los ex consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, Jordi Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña y Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural. Se espera que la liberación se concrete dentro de las próximas horas, máximo el jueves venidero cuando el Tribunal Supremo reciba la notificación de la aprobación del indulto por parte del Gobierno y se entreguen los documentos en las tres prisiones donde están recluidos los líderes independentistas. La decisión contempla un plazo de entre tres y seis años donde los dirigentes no podrán cometer ningún tipo de delitos o de lo contrario el indulto será revocado. Imagen: Pantallazo RTVE