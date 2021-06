Nicaragua: preocupación internacional por detenciones a opositores al Gobierno

En Nicaragua sigue creciendo la lista de opositores detenidos a cinco meses de las elecciones. Este lunes fue detenida María Fernanda Flores, ex primera dama. Y la víspera, un quinto candidato presidencial, el periodista Miguel Mora. Los opositores políticos detenidos ya suman 19. Ortega no ha formalizado sus intenciones para postular a un cuarto mandato consecutivo. Pero caben pocas dudas de que lo hará, teniendo en cuenta estas detenciones: 5 candidatos presidenciales, el último de ellos el domingo. También ex diplomáticos, politólogos, una ex primera dama. La residencia de Carlos Fernando Chamorro, leyenda del periodismo en Nicaragua, fue allanada la víspera. A todos ellos se les aplica una ley aprobada por el Congreso que permite procesar a quienes, a juicio del gobierno, cometan actos que “menoscaban la independencia, soberanía” e inciten “a la injerencia extranjera”. Para Human Rights Watch, “los arrestos de alto perfil y otras graves violaciones de derechos humanos (en Nicaragua) contra críticos a pocos meses de las elecciones presidenciales programadas para el 7 de noviembre de 2021 parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección del Presidente Ortega para un cuarto mandato consecutivo”. Eso dice un informe titulado “Arremetida contra críticos: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua”. La ONG de defensa de los derechos humanos estima también que “la creciente campaña de violencia y represión contra miembros de la oposición y la sociedad civil que lleva a cabo el gobierno de Daniel Ortega requiere aumentar el rol que juega las Naciones Unidas respecto a la crisis en Nicaragua”. Las acciones del gobierno de Ortega han motivado sanciones de la comunidad internacional por socavar la democracia y atentar contra los derechos humanos. México y Argentina, que hace unos días exhortaron a la “no intervención en los asuntos internos” de Nicaragua, llamaron a sus embajadores este lunes. Hace una semana, el consejo permanente de la OEA aprobó una resolución de condena a la persecución de opositores y demandó su liberación inmediata. Michelle Bachelet denuncia situación de DD.HH. en Nicaragua Quien también manifestó su preocupación por lo que acontece en Nicaragua fue la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien acusó que en el país centroamericano se han agudizado los problemas relacionados con los derechos fundamentales. “Desde hace tres años este Consejo ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos que afecta a Nicaragua (…), pero ésta no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, señaló la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, este martes ante la organización internacional. La ex presidenta de Chile también criticó la ley de reforma electoral adoptada por las autoridades nicaragüenses el 4 de mayo, pues, en su opinión, “no introduce salvaguardas para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales”, así como la disolución de dos partidos políticos ordenada dos semanas después.

