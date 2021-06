Autoridades anuncian cumplimiento del 80% en avance de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional

La mañana de este miércoles, el ministro de Salud, Enrique Paris, junto al vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, y los subsecretarios de Salud Pública, Paula Daza, y Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, anunciaron que el proceso de vacunación, con primeras dosis, superó el 80% de la población objetivo, alcanzando así la meta propuesta.

“Después de casi cinco meses de un arduo trabajo en todo Chile, hemos logrado llegar a vacunar al 80, 26% de la población objetivo contra el COVID-19, es decir 12 millones 199 mil 649 personas vacunadas hasta las 21.29 horas de ayer martes. Ese fue nuestro primer gran objetivo y podemos decir, misión cumplida”, reveló la autoridad sanitaria.

La campaña de vacunación se inició en forma masiva el 3 de febrero y, a la fecha, se han administrado 21 millones 724 mil 741 dosis de vacunas en el país.

El titular de Salud agradeció el esfuerzo de “la atención primaria; los alcaldes y alcaldesas; subsecretaría de Salud Pública; el Programa Nacional de Inmunizaciones; los directores de Servicios; las Seremi de Salud y de todos los funcionarios. Esto marca un hito que estábamos esperando, sin embargo, no significa que vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando en conjunto”.

El anuncio se realizó mediante una videollamada entre el ministro Paris, que se encuentra en Santiago, y el resto de las autoridades que están en Magallanes, la primera región en superar la meta. De hecho, presenta el 89,57% de primeras dosis y alcanza el 81,46% de la población objetivo con ambas dosis. Le siguen Aysén, con el 88,98% de avance en primeras dosis y Ñuble con un 88,64%.

En ese sentido, el ministro Bellolio señaló que “así como la Región de Magallanes fue una de las que sufrió mayores dificultades al comienzo de la pandemia, y ha tenido sus ciclos de altos peaks y cuarentenas largas, hoy es la primera que cumple la meta de tener al 80% de su población objetivo vacunada con ambas dosis. Y eso se ha visto en la disminución de personas que ingresan a la UCI. Eso se ha visto también en la disminución de contagio y hoy están en Fase 3. Vacunarse salva vidas, por tanto, es un acto de responsabilidad y también de solidaridad”.

Siguiendo la misma línea, la subsecretaria Daza hizo un llamado a todo el país a seguir cuidándose, respetando las medidas preventivas y utilizando correctamente la mascarilla, “porque esta pandemia no cede y tenemos que seguir trabajando entre todos y controlarla entre todos. Hoy es un día de una buena noticia para los chilenos, pero esto nos tiene que incentivar a que sigamos vacunándonos, aquellas personas que están en el calendario y no lo han hecho, que se vacunen, porque sabemos que la vacuna no solo protege a la persona, sino que nos protege a todos”.

Vacunación en jóvenes y adolescentes

Para esta semana el calendario de vacunación incluye a los jóvenes de 18 y 19 años y los adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades o que se encuentran en centros del Sename, además de los rezagados mayores de 20 años.

Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública afirmó que “hemos dicho que vamos a tener vacunas para todos los adultos mayores de 18 años antes del 30 de junio y hoy estamos cumpliendo ese desafío, vacunando jóvenes de 18 y 19 años esta semana. Pero también nos hemos puesto otro desafío, que es vacunar a los niños de entre 12 y 17 años que tienen enfermedades crónicas, a los niños que están en centros del Sename y esperamos seguir avanzando en todos aquellos niños durante el segundo semestre. Porque sabemos que la vacuna es eficaz, segura y de calidad”.

Por su parte, el subsecretario Dougnac puso el acento en quienes aún no han llegado a los vacunatorios.

“Hay una población de adultos que todavía no han concurrido a su proceso de vacunación y es muy importante que lo hagan. Cada adulto tiene casi 10 veces más riesgo de enfermar gravemente e incluso de caer a una unidad de cuidados intensivos. Por tanto, el llamado es que todos aquellos que están rezagados vayan a su vacunatorio y se inoculen, porque van a disminuir muy significativamente su riesgo de enfermar gravemente”, señaló el subsecretario de Redes Asistenciales.