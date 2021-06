Natisú: “Siempre estoy tratando de buscar cosas que me sorprendan”

Hace unos días, Natisú (Natalia Suazo) se transformó en la primera mujer en ser reconocida como Mejor Productora en los Premios Pulsar que cada año organiza la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD). En ese contexto, la compositora nacional conversó con Antonella Estévez en el programa Semáforo para referirse a este reconocimiento y a los proyectos que ha levantado durante la pandemia. “Todavía me cuesta un poco creerlo”, comentó respecto del galardón. “Es bien sorprendente o bien, me provoca muchas cosas, es muy intenso. Me tiene contenta que eso pueda estar generando motivación en otras personas”, añadió. Durante el certamen, la compositora fue distinguida por su trabajo en torno a Mal, EP colaborativo entre Benjamín Walker, Yorka y Hakanna. En ese sentido, Natisú señaló que la grabación fue “a pulso” y que estuvo permeada por la pandemia. “Estábamos viviendo juntes, con muchas emociones mezcladas dentro de la casa. A ratos súper angustiades, ansioses, asustades, tratando de contenernos entre nosotros. Tratando de hacer música y todo en el mismo espacio”, dijo. “De cierta manera, eso quedó dentro del disco, esa cercanía y esa cosa acogedora de casa, pero a la vez con esa incertidumbre sobre la pandemia”, añadió. La compositora también indicó que no fue fácil decidirse respecto de la producción de este proyecto, ya que, hasta ahora, sólo había producido canciones específicas. Nunca un álbum completo. En tanto, la compositora también se refirió a sus inicios en la música y señaló que para ella la composición es un trabajo casi de artesanía: “Es como construir una pintura”. “Siempre estoy tratando de buscar cosas que me sorprendan. Eso me demora, porque es como construir una pintura o como un proceso medio artesanal que lleva tiempo (…). En ese sentido, trato de pensar como si estuviera haciendo una pintura y me toma tiempo encontrar los sonidos”, dijo. Natisú también habló sobre Amores, canción que será liberada el próximo 25 de junio y que es parte del álbum que presentaría a fines de octubre. Según adelantó la compositora, este trabajo es el resultado de un largo período de búsqueda creativa. “Llevamos mucho tiempo armando las canciones y ha sido lento, porque yo siempre estoy haciendo muchas otras cosas y moviéndome de un lado para otro”, compartió. “Con la pandemia, he tenido que estar un poco más quieta y eso me ha permitido dedicarle un poco más de tiempo (…). La pandemia ha facilitado un poco ese proceso, pero que ha sido duro en términos emocionales”, señaló. Finalmente, Natisú dijo que su próximo disco estará cruzado por dos temas principales: el amor y el descontento social. “Lo quiero liberar para el 26 de octubre”, adelantó la compositora.

Hace unos días, Natisú (Natalia Suazo) se transformó en la primera mujer en ser reconocida como Mejor Productora en los Premios Pulsar que cada año organiza la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD). En ese contexto, la compositora nacional conversó con Antonella Estévez en el programa Semáforo para referirse a este reconocimiento y a los proyectos que ha levantado durante la pandemia. “Todavía me cuesta un poco creerlo”, comentó respecto del galardón. “Es bien sorprendente o bien, me provoca muchas cosas, es muy intenso. Me tiene contenta que eso pueda estar generando motivación en otras personas”, añadió. Durante el certamen, la compositora fue distinguida por su trabajo en torno a Mal, EP colaborativo entre Benjamín Walker, Yorka y Hakanna. En ese sentido, Natisú señaló que la grabación fue “a pulso” y que estuvo permeada por la pandemia. “Estábamos viviendo juntes, con muchas emociones mezcladas dentro de la casa. A ratos súper angustiades, ansioses, asustades, tratando de contenernos entre nosotros. Tratando de hacer música y todo en el mismo espacio”, dijo. “De cierta manera, eso quedó dentro del disco, esa cercanía y esa cosa acogedora de casa, pero a la vez con esa incertidumbre sobre la pandemia”, añadió. La compositora también indicó que no fue fácil decidirse respecto de la producción de este proyecto, ya que, hasta ahora, sólo había producido canciones específicas. Nunca un álbum completo. En tanto, la compositora también se refirió a sus inicios en la música y señaló que para ella la composición es un trabajo casi de artesanía: “Es como construir una pintura”. “Siempre estoy tratando de buscar cosas que me sorprendan. Eso me demora, porque es como construir una pintura o como un proceso medio artesanal que lleva tiempo (…). En ese sentido, trato de pensar como si estuviera haciendo una pintura y me toma tiempo encontrar los sonidos”, dijo. Natisú también habló sobre Amores, canción que será liberada el próximo 25 de junio y que es parte del álbum que presentaría a fines de octubre. Según adelantó la compositora, este trabajo es el resultado de un largo período de búsqueda creativa. “Llevamos mucho tiempo armando las canciones y ha sido lento, porque yo siempre estoy haciendo muchas otras cosas y moviéndome de un lado para otro”, compartió. “Con la pandemia, he tenido que estar un poco más quieta y eso me ha permitido dedicarle un poco más de tiempo (…). La pandemia ha facilitado un poco ese proceso, pero que ha sido duro en términos emocionales”, señaló. Finalmente, Natisú dijo que su próximo disco estará cruzado por dos temas principales: el amor y el descontento social. “Lo quiero liberar para el 26 de octubre”, adelantó la compositora.