Sin grandes diferencias: candidatos de Apruebo Dignidad enfrentan su primer debate presidencial

La noche de este martes, los precandidatos del bloque Apruebo Dignidad, Daniel Jadue y Gabriel Boric, se vieron la cara por primera vez en un contexto de debate con miras a las primarias legales el venidero 18 de julio. En la instancia, organizada por CNN Chile y CHV, los postulantes a La Moneda aprovecharon para exponer sus propuestas, diferenciarse el uno del otro y, por supuesto, responder las preguntas de los periodistas. Consultado sobre su liderazgo en Convergencia Social debido a que no fue respaldado por su colectividad al firmar el “Acuerdo por la Paz”, Gabriel Boric sostuvo que, a veces, se deben tomar “decisiones difíciles aunque destacó que “pese a las diferencias que pude haber tenido con mi partido, hoy día soy el candidato único del Frente Amplio”. Sobre ese acuerdo firmado el 15 de noviembre del 2019, Daniel Jadue fue bastante crítico indicando que no era una opción real aquel momento de crisis política, pues muchos puntos quedaban fuera y, si bien muchos se fueron incorporando, aun no es suficiente ya que, por ejemplo, la Convención no podrá decidir sobre los tratados comerciales internacionales firmados por Chile. En cuanto al actual Gobierno de Sebastián Piñera, los dos candidatos hicieron ver sus críticas, sobre todo, en materia de derechos humanos. De hecho, Gabriel Boric aseguró que, durante su Gobierno, se perseguirá a los culpables de violar derechos fundamentales y nombró directamente al Presidente Sebastián Piñera. Recordemos que, por su parte, Daniel Jadue se encuentra querellado contra el mandatario y otras autoridades ejecutivas. Ambos también fueron consultados por el conflicto en La Araucanía. En esta línea, Jadue sostuvo que más que una reparación a las víctimas de la violencia -como apuntaba la pregunta de un ciudadano-, se debe resolver el problema de raíz y entendiendo su origen. “Yo creo que la violencia en La Araucanía tiene que ver con temas complejos, no solo con la reparación, porque habría que empezar también en ver si avanzamos en reconocimiento constitucional a los pueblos originarios que fueron víctimas de una violencia desde el Estado que les significó perder sus tierras, aldeas completas arrasadas, entonces habría que definir cuál es la reparación que buscamos. Además hay que poner énfasis en algo: nadie puede entender por qué en 20 años no se ha resuelto el problema de robo de madera o de tráfico en la región de La Araucanía que muchas veces se encubren por ex autoridades y que finalmente la policía no llega”. “Resolver la violencia en las zonas rurales tiene que ver con la refundación, con el cambio completo de los sistemas de inteligencia y además con la solución definitiva del problema de los pueblos originarios”, continuó. Por su parte, Gabriel Boric siguió la misma línea y planteó dos componentes para la solución del conflicto: autonomía y territorio. “La violencia en La Araucanía no lleva 20 años, lleva 500 años, por lo tanto, entender la dimensión estructural del conflicto implica tratar de apuntar a una solución que los gobiernos democráticos y el Estado de Chile en particular no solo no han solucionado sino que han agravado, por lo tanto nuestra propuesta para solucionar el conflicto implica entender, por un lado, que el robo de madera y eventual narcotráfico -que yo no voy a culpar por ningún motivo a las comunidades mapuche- no son demandas del pueblo mapuche y solucionar el conflicto tiene dos componentes: autonomía y territorio. No basta con la compra de tierras parceladas donde se termina localizando a las comunidades totalmente alejadas de los que son sus territorios”. Siempre en un ambiente fraternal, los candidatos también dieron sus posturas en torno a retirar el cien por ciento de los fondos de las AFP. El postulante comunista defendió retirar todo el dinero para quienes así lo deseen, aclarando, eso sí, que no expropiará ni nacionalizará los fondos, sino que quedarán en manos del propio cotizante. Por su parte, Gabriel Boric se mostró en contra de retirar más fondos de las AFP afirmando, incluso, que votará en contra de los proyectos de más retiros en el Congreso. Tema inevitable también fue el ítem Venezuela. Al respecto, Daniel Jadue sostuvo que condena las violaciones a los DD.HH. en cualquier país, aunque reafirmó su compromiso con la no injerencia extranjera. “He condenado todas las violaciones a los derechos humanos, no solo en Venezuela sino que en todo Chile (…) Yo quiero decir que soy partidario de tres elementos esenciales : primero respeto incondicional a los derechos humanos; segundo, respeto al multilateralismo; tercero, no injerencia en los asuntos internos, por lo tanto yo espero que las y los venezolanos sean capaces de resolver sus problemas sin ninguna injerencia internacional”. Por su parte, Gabriel Boric condenó al Gobierno de Nicolás Maduro. “No tengo ninguna duda de que el Gobierno de Venezuela ha devenido en un gobierno autoritario y quiero solidarizar con el tremendo dolor que significa que un pueblo, cinco millones de personas, se vean obligadas a salir de un país”. Recordemos que el debate de este martes se realizó un día después de que Chile Vamos tuviera su propia instancia. Tanto el bloque de izquierda como de derecha seguirán protagonizando encuentros de este tipo durante el tiempo que duren sus campañas con miras a las primarias del 18 de julio.

La noche de este martes, los precandidatos del bloque Apruebo Dignidad, Daniel Jadue y Gabriel Boric, se vieron la cara por primera vez en un contexto de debate con miras a las primarias legales el venidero 18 de julio. En la instancia, organizada por CNN Chile y CHV, los postulantes a La Moneda aprovecharon para exponer sus propuestas, diferenciarse el uno del otro y, por supuesto, responder las preguntas de los periodistas. Consultado sobre su liderazgo en Convergencia Social debido a que no fue respaldado por su colectividad al firmar el “Acuerdo por la Paz”, Gabriel Boric sostuvo que, a veces, se deben tomar “decisiones difíciles aunque destacó que “pese a las diferencias que pude haber tenido con mi partido, hoy día soy el candidato único del Frente Amplio”. Sobre ese acuerdo firmado el 15 de noviembre del 2019, Daniel Jadue fue bastante crítico indicando que no era una opción real aquel momento de crisis política, pues muchos puntos quedaban fuera y, si bien muchos se fueron incorporando, aun no es suficiente ya que, por ejemplo, la Convención no podrá decidir sobre los tratados comerciales internacionales firmados por Chile. En cuanto al actual Gobierno de Sebastián Piñera, los dos candidatos hicieron ver sus críticas, sobre todo, en materia de derechos humanos. De hecho, Gabriel Boric aseguró que, durante su Gobierno, se perseguirá a los culpables de violar derechos fundamentales y nombró directamente al Presidente Sebastián Piñera. Recordemos que, por su parte, Daniel Jadue se encuentra querellado contra el mandatario y otras autoridades ejecutivas. Ambos también fueron consultados por el conflicto en La Araucanía. En esta línea, Jadue sostuvo que más que una reparación a las víctimas de la violencia -como apuntaba la pregunta de un ciudadano-, se debe resolver el problema de raíz y entendiendo su origen. “Yo creo que la violencia en La Araucanía tiene que ver con temas complejos, no solo con la reparación, porque habría que empezar también en ver si avanzamos en reconocimiento constitucional a los pueblos originarios que fueron víctimas de una violencia desde el Estado que les significó perder sus tierras, aldeas completas arrasadas, entonces habría que definir cuál es la reparación que buscamos. Además hay que poner énfasis en algo: nadie puede entender por qué en 20 años no se ha resuelto el problema de robo de madera o de tráfico en la región de La Araucanía que muchas veces se encubren por ex autoridades y que finalmente la policía no llega”. “Resolver la violencia en las zonas rurales tiene que ver con la refundación, con el cambio completo de los sistemas de inteligencia y además con la solución definitiva del problema de los pueblos originarios”, continuó. Por su parte, Gabriel Boric siguió la misma línea y planteó dos componentes para la solución del conflicto: autonomía y territorio. “La violencia en La Araucanía no lleva 20 años, lleva 500 años, por lo tanto, entender la dimensión estructural del conflicto implica tratar de apuntar a una solución que los gobiernos democráticos y el Estado de Chile en particular no solo no han solucionado sino que han agravado, por lo tanto nuestra propuesta para solucionar el conflicto implica entender, por un lado, que el robo de madera y eventual narcotráfico -que yo no voy a culpar por ningún motivo a las comunidades mapuche- no son demandas del pueblo mapuche y solucionar el conflicto tiene dos componentes: autonomía y territorio. No basta con la compra de tierras parceladas donde se termina localizando a las comunidades totalmente alejadas de los que son sus territorios”. Siempre en un ambiente fraternal, los candidatos también dieron sus posturas en torno a retirar el cien por ciento de los fondos de las AFP. El postulante comunista defendió retirar todo el dinero para quienes así lo deseen, aclarando, eso sí, que no expropiará ni nacionalizará los fondos, sino que quedarán en manos del propio cotizante. Por su parte, Gabriel Boric se mostró en contra de retirar más fondos de las AFP afirmando, incluso, que votará en contra de los proyectos de más retiros en el Congreso. Tema inevitable también fue el ítem Venezuela. Al respecto, Daniel Jadue sostuvo que condena las violaciones a los DD.HH. en cualquier país, aunque reafirmó su compromiso con la no injerencia extranjera. “He condenado todas las violaciones a los derechos humanos, no solo en Venezuela sino que en todo Chile (…) Yo quiero decir que soy partidario de tres elementos esenciales : primero respeto incondicional a los derechos humanos; segundo, respeto al multilateralismo; tercero, no injerencia en los asuntos internos, por lo tanto yo espero que las y los venezolanos sean capaces de resolver sus problemas sin ninguna injerencia internacional”. Por su parte, Gabriel Boric condenó al Gobierno de Nicolás Maduro. “No tengo ninguna duda de que el Gobierno de Venezuela ha devenido en un gobierno autoritario y quiero solidarizar con el tremendo dolor que significa que un pueblo, cinco millones de personas, se vean obligadas a salir de un país”. Recordemos que el debate de este martes se realizó un día después de que Chile Vamos tuviera su propia instancia. Tanto el bloque de izquierda como de derecha seguirán protagonizando encuentros de este tipo durante el tiempo que duren sus campañas con miras a las primarias del 18 de julio.