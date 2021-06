7a867f80d2

Covid-19 Nacional UDI notifica al Gobierno rechazo a renovación del Estado de Excepción Desde el gremialismo insisten que de no haber modificaciones en el Plan Paso a Paso que terminen con las cuarentenas, no apoyarán el documento que será ingresado hoy en el Parlamento. Diario Universidad de Chile Miércoles 23 de junio 2021 10:09 hrs.

La UDI anunció su rechazo a la extensión del Estado de Excepción Constitucional que el Gobierno ingresará durante esta jornada al Parlamento y del cual depende la entrega de recursos para enfrentar la pandemia del Covid 19 y las ayudas sociales a millones de personas con problemas económicos a raíz de la crisis social y de salud. El jefe de la bancada de diputados de la colectividad, Juan Antonio Coloma, señaló que no estarán disponibles para apoyar el proyecto en caso que no se modifique el Plan Paso a Paso y se ponga fin a las cuarentenas. El legislador gremialista indicó que “creemos que es fundamental avanzar en libertades para quienes, por ejemplo, tienen las dos dosis de la vacuna y han transcurrido 14 días, para poder apoyar a las empresas no esenciales. Porque muchos se olvidan que para todo trabajador su trabajo es esencial y al no poder abrir los distintos locales, están condenados a la quiebra. Desde la UDI le decimos al Gobierno que si no presenta modificaciones profundas al Plan Paso a Paso que permitan liberalizar las cuarentenas y postergar o demorar significativamente el toque de queda, desde la UDI no aprobaremos la extensión del Estado de Excepción”. Coloma agregó que “la gente necesita hoy día libertad para poder movilizarse, para poder recuperar sus emprendimientos, para poder terminar con esta verdadera crisis en salud mental. Necesitamos poder abrir y que la gente tenga las libertades, en forma responsable y especialmente aquellas personas que tienen sus dos dosis y han transcurrido 14 días. No puede ser que simplemente continúe todo igual cuando ya prácticamente el 70 por ciento de la población está vacunada. Desde la UDI decimos que cuando lleguemos al 70 por ciento de la población completamente vacunada tenemos que levantar las cuarentenas y postergar al menos hasta las 12 de la noche el toque de queda”. Respecto a la entrega de ayudas sociales y la liberación de recursos extraordinarios para financiarlos gracias al Estado de Excepción Constitucional, el parlamentario sostuvo que eso se puede resolver a través de una ley corta que extienda la vigencia de estos beneficios. “Lo que no queremos es poder seguir en esta lógica en que la gente está encerrada, donde nadie fiscaliza y donde los únicos perjudicados terminan siendo la salud mental de los mayores de edad y aquellas pymes que no pueden abrir por las excesivas restricciones que se han impuesto a la ciudadanía”, recalcó. Además de las ayudas sociales que permite la implementación de Estado de Excepción Constitucional se incluye la integración del sistema de salud público y privado para enfrentar la pandemia, situación que de no existir la medida legal sería suspendida.

