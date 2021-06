Asociación de Municipios Libres advierte sobre más de 720 mil cuentas impagas de electricidad y pide subsidios al Gobierno

Este jueves, los alcaldes pertenecientes a la Asociación de Municipios Libres firmaron una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera en la que advierten sobre más de 720 mil cuentas impagas de energía eléctrica y, como solución, piden la intervención del Estado mediante subsidios. Todo esto, ante la finalización de la ley, el próximo 31 de diciembre, que permite postergar los pagos de servicios básicos el próximo debido a la crisis económica originada por la pandemia. El presidente de la Asociación de Municipios Libres, el alcalde de Cerro Navia Mauro Tamayo, pidió al Gobierno que ayude en la regularización de las deudas que tienen centenas de miles de familias que adeudan, en promedio, 345 mil pesos. “Estamos hablando de 340 millones de dólares, es mucha plata, y si bien no le van a cortar la luz si se atrasa en la deuda, el primero de enero podrían, las distribuidoras, cortar el suministro eléctrico a cientos de miles de familias por no pago, además la deuda suma intereses que se van arrastrando y la pandemia no permite enfrentarlos. Le pedimos al Estado acomodar la deuda y, además, generar un subsidio al servicio eléctrico permanente, como existe en el servicio de agua potable”. Por su parte, la diputada socialista e integrante de la Comisión de Energía, Daniela Cicardini, también se refirió a la situación y propuso un trabajo en conjunto entre Gobierno y empresas para dar solución al problema. “Claramente hemos visto esta tónica por parte del Ejecutivo que ha estado siempre a la vuelta de la rueda, esperando, y no pueden estar de brazos cruzados hasta el 31 de diciembre sin hacer nada. Esta carta solicita, específicamente, que se haga una mesa de trabajo. que el Ejecutivo convoque a las empresas de servicios básicos para poder buscar una solución a las familias chilenas. Puede ser a través de distintas formas, por ejemplo, un subsidio”.

Este jueves, los alcaldes pertenecientes a la Asociación de Municipios Libres firmaron una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera en la que advierten sobre más de 720 mil cuentas impagas de energía eléctrica y, como solución, piden la intervención del Estado mediante subsidios. Todo esto, ante la finalización de la ley, el próximo 31 de diciembre, que permite postergar los pagos de servicios básicos el próximo debido a la crisis económica originada por la pandemia. El presidente de la Asociación de Municipios Libres, el alcalde de Cerro Navia Mauro Tamayo, pidió al Gobierno que ayude en la regularización de las deudas que tienen centenas de miles de familias que adeudan, en promedio, 345 mil pesos. “Estamos hablando de 340 millones de dólares, es mucha plata, y si bien no le van a cortar la luz si se atrasa en la deuda, el primero de enero podrían, las distribuidoras, cortar el suministro eléctrico a cientos de miles de familias por no pago, además la deuda suma intereses que se van arrastrando y la pandemia no permite enfrentarlos. Le pedimos al Estado acomodar la deuda y, además, generar un subsidio al servicio eléctrico permanente, como existe en el servicio de agua potable”. Por su parte, la diputada socialista e integrante de la Comisión de Energía, Daniela Cicardini, también se refirió a la situación y propuso un trabajo en conjunto entre Gobierno y empresas para dar solución al problema. “Claramente hemos visto esta tónica por parte del Ejecutivo que ha estado siempre a la vuelta de la rueda, esperando, y no pueden estar de brazos cruzados hasta el 31 de diciembre sin hacer nada. Esta carta solicita, específicamente, que se haga una mesa de trabajo. que el Ejecutivo convoque a las empresas de servicios básicos para poder buscar una solución a las familias chilenas. Puede ser a través de distintas formas, por ejemplo, un subsidio”.