Con rechazo de la UDI, Cámara aprueba prorrogar Estado de Excepción

Este jueves la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados revisó la solicitud del Ejecutivo de prorrogar el Estado de Excepción por 90 días a partir del 1 de julio de este año, ante la que finalmente los parlamentarios manifestaron su apoyo. Con 93 votos a favor, 38 en contra y 6 abstenciones la renovación quedó aprobada por la Cámara Baja, y ahora la solicitud queda en manos del Senado. Como representantes del Gobierno participaron en la sesión los ministros Rodrigo Delgado de Interior, Juan José Ossa de Segpress, y Enrique Paris de Salud, quienes se refirieron a lo que ha sido la aplicación del Estado de Excepción, abordaron la situación sanitaria actual y la necesidad de continuar con esta medida para tener herramientas que utilizar ante las dificultades sanitarias. Asimismo, manifestaron que si bien buscan continuar contando con esta normativa, la idea es que de aquí en adelante sea más flexible. “Es una necesidad, la vida y la salud de los chilenos lo requiere, pero eso no quiere decir que pretendamos vivir bajo un estado de excepción especialmente estricto, sino todo lo contrario, usarlo con flexibilidad y dinamismo para efectos de que cada vez vayamos saliendo de esta pandemia que a todos nos ha provocado tanto trastorno, especialmente a los más vulnerables”, expresó el ministro Ossa. El debate estuvo marcado por una serie de críticas a la solicitud, amparadas la mayoría de ellas en el daño que las medidas restrictivas han generado en la ciudadanía, así como también respecto de la real efectividad que han tenido en el control de la pandemia, que hasta hace pocos días mantuvo un alto número de casos. Sobre esta discusión, el diputado Miguel Crispi (RD), presidente de la comisión de Salud de la Cámara, señaló que el Ejecutivo debió ser más trasparente con las decisiones que proyecta. “Este debate es tremendamente pobre, es tremendamente opaco, poco transparente. ¿Cómo puede ser que se anuncien cambios al Plan Paso a Paso, que no responden a estado de excepción, pero que son muy importantes porque estamos hablando de una estrategia general, cómo es posible que se anuncien, que nos digan que el lunes lo harán, lo van a decir, y no nos puedan decir en esta sala cuáles son esos cambios?¿Cómo es posible que frente a la posición de Chile Vamos, de algunos de sus partidos de querer rechazar, se negocie con ellos, se converse prioritariamente con sus bancadas en relación al toque de queda, a la vuelta a clases y que esa información no este disponible en esta sala?”, cuestionó. En tanto, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, comentó que esta aprobación está sujeta a que el Ejecutivo escuche lo que se le ha solicitado: “No queremos cargar con la responsabilidad de una variante que puede causar más daño de lo que hemos tenido hoy en el país, no queremos más sillas vacías en Chile, por eso vamos a entregar las herramientas pero queremos pedirte al Gobierno que entienda que aquí tenemos que ser criteriosos en cómo ocupar esas herramientas, no al azar, no para todos sino con la especificidad que tienen los rubros económicos y las regiones”. Tal como se había anunciado, desde la bancada de la UDI rechazaron esta prorroga, pues desde el gremialismo apuestan a que la pandemia tenga una modificación en su conducción en que las restricciones dejen de ser el principal elemento. “Nuestra postura de rechazo de una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional no debe ser tomada como una amenaza ni una advertencia como lamentablemente lo han querido plantear algunas autoridades, sino que simplemente como un llamado al Gobierno a dejar de pensar que las excesivas restricciones a la libertad de los chilenos son la única estrategia posible para superar esta pandemia”, señaló el diputado UDI Cristhian Moreira. Luego de la votación realizada por la Cámara de Diputadas y Diputados la solicitud pasa ahora al Senado, donde también los legisladores deberán pronunciarse respecto de si desean o no visar la prórroga que pide el Ejecutivo, con la que podrían ya superarse los 15 meses bajo esta excepción constitucional.

