Gonzalo Fuenzalida por Estado de Excepción: “El Gobierno nos plantea que aprobemos pero que tiene flexibilidad”

Durante la sesión de este jueves la Cámara de Diputadas y Diputados revisará la renovación de Estado de Excepción Constitucional solicitada por el Ejecutivo para los próximos 90 días en el marco de la pandemia. Esta solicitud ha causado disputa política, dado que en algunos sectores no existe convicción respecto de aceptarlo, pues especialmente las cuarentenas ya no tienen efecto y han perjudicado la economía de las pymes a nivel nacional. Sobre este debate el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, manifestó que ve de mala forma la solicitud, pues es una petición a la que nadie se encuentra muy dispuesto. “Mal lo veo porque nadie quiere prorrogar el estado de excepción constitucional. La verdad es que uno piensa que de alguna manera todas las medidas que se han tomado, cuarentenas, ya llegamos a un punto en que no se respetan, privan también el tema de las pymes que no han podido abrir, o abren y cierran, también los colegios, y esto finalmente yo creo ha dañado la salud mental de una manera grave”, expresó el parlamentario en conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis. Asimismo, el diputado señaló que, por otra parte, terminar con el Estado de Excepción puede tener una cara negativa, dado que temas como la unificación de la red de salud o algunas ayudas sociales como el postnatal de emergencia se amparan en esta normativa. Sin embargo, indicó que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no está sujeto a esta medida, por lo que aunque se termine el estado de catástrofe la ayuda puede seguir siendo recibida por la ciudadanía. Según explicó el parlamentario una de las dificultades de esta discusión es que se torna de todo o nada, pues fuera del Estado de Excepción Constitucional no hay otras alternativas legales para establecer cuarentenas, toques de queda, o disposiciones en la red de salud a nivel nacional. “Cuando el Gobierno viene con el Estado de Excepción Constitucional uno dice ‘¿pero no hay una fórmula intermedia, algo más matizado para que no estemos en esta lógica de encierro permanente que no se está respetando y que no hay capacidad ya de fiscalización? ¿No será lógico entrar a algo más abierto y que confiemos en que la vacuna va a producir tarde o temprano este efecto rebaño, y el autocuidado de cada uno es lo que tenemos que fomentar?”, comentó Fuenzalida. Además, el diputado Gonzalo Fuenzalida indicó que tampoco existe sustento político para avanzar en nuevas leyes o reformas para fortalecer normativas y así abandonar el estado de excepción: “Hay una desconfianza en el mundo político en que uno entra con A y sale con B, entonces no hay mucho ánimo de arriesgarse a innovar. Además que cualquier cambio en la constitución hoy luego nos van a salir arriba todos los constituyentes a decir que esto es materia de la próxima constitución”. “No hay mucho espacio de hacer modificaciones en esa línea, solamente aprobar algo general que es el estado de excepción y confiar en que las cosas van a andar mejor y poder tener mucha más flexibilidad, abriendo y permitiendo una vida un poco más normal, pero no hay mucha ventana para otra cosa, esa es la realidad”, agregó el diputado. Así frente a la votación de esta jornada el militante de Renovación Nacional comentó que la extensión del Estado de Excepción Constitucional se aprobará, a pesar de que no existe amplio convencimiento, pero sí confianza en el que Gobierno modifique la forma en que aplica las medidas como por ejemplo el toque de queda. “Lo que nos ha manifestado el Ejecutivo es que debiese ser todo más matizado, pero necesitan el Estado de Excepción Constitucional porque no hay otra alternativa (…) El Gobierno nos plantea de alguna manera que aprobemos el Estado de Excepción pero que tiene flexibilidad, esa es un poco la transada”, aseveró Fuenzalida.

Durante la sesión de este jueves la Cámara de Diputadas y Diputados revisará la renovación de Estado de Excepción Constitucional solicitada por el Ejecutivo para los próximos 90 días en el marco de la pandemia. Esta solicitud ha causado disputa política, dado que en algunos sectores no existe convicción respecto de aceptarlo, pues especialmente las cuarentenas ya no tienen efecto y han perjudicado la economía de las pymes a nivel nacional. Sobre este debate el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, manifestó que ve de mala forma la solicitud, pues es una petición a la que nadie se encuentra muy dispuesto. “Mal lo veo porque nadie quiere prorrogar el estado de excepción constitucional. La verdad es que uno piensa que de alguna manera todas las medidas que se han tomado, cuarentenas, ya llegamos a un punto en que no se respetan, privan también el tema de las pymes que no han podido abrir, o abren y cierran, también los colegios, y esto finalmente yo creo ha dañado la salud mental de una manera grave”, expresó el parlamentario en conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis. Asimismo, el diputado señaló que, por otra parte, terminar con el Estado de Excepción puede tener una cara negativa, dado que temas como la unificación de la red de salud o algunas ayudas sociales como el postnatal de emergencia se amparan en esta normativa. Sin embargo, indicó que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no está sujeto a esta medida, por lo que aunque se termine el estado de catástrofe la ayuda puede seguir siendo recibida por la ciudadanía. Según explicó el parlamentario una de las dificultades de esta discusión es que se torna de todo o nada, pues fuera del Estado de Excepción Constitucional no hay otras alternativas legales para establecer cuarentenas, toques de queda, o disposiciones en la red de salud a nivel nacional. “Cuando el Gobierno viene con el Estado de Excepción Constitucional uno dice ‘¿pero no hay una fórmula intermedia, algo más matizado para que no estemos en esta lógica de encierro permanente que no se está respetando y que no hay capacidad ya de fiscalización? ¿No será lógico entrar a algo más abierto y que confiemos en que la vacuna va a producir tarde o temprano este efecto rebaño, y el autocuidado de cada uno es lo que tenemos que fomentar?”, comentó Fuenzalida. Además, el diputado Gonzalo Fuenzalida indicó que tampoco existe sustento político para avanzar en nuevas leyes o reformas para fortalecer normativas y así abandonar el estado de excepción: “Hay una desconfianza en el mundo político en que uno entra con A y sale con B, entonces no hay mucho ánimo de arriesgarse a innovar. Además que cualquier cambio en la constitución hoy luego nos van a salir arriba todos los constituyentes a decir que esto es materia de la próxima constitución”. “No hay mucho espacio de hacer modificaciones en esa línea, solamente aprobar algo general que es el estado de excepción y confiar en que las cosas van a andar mejor y poder tener mucha más flexibilidad, abriendo y permitiendo una vida un poco más normal, pero no hay mucha ventana para otra cosa, esa es la realidad”, agregó el diputado. Así frente a la votación de esta jornada el militante de Renovación Nacional comentó que la extensión del Estado de Excepción Constitucional se aprobará, a pesar de que no existe amplio convencimiento, pero sí confianza en el que Gobierno modifique la forma en que aplica las medidas como por ejemplo el toque de queda. “Lo que nos ha manifestado el Ejecutivo es que debiese ser todo más matizado, pero necesitan el Estado de Excepción Constitucional porque no hay otra alternativa (…) El Gobierno nos plantea de alguna manera que aprobemos el Estado de Excepción pero que tiene flexibilidad, esa es un poco la transada”, aseveró Fuenzalida.