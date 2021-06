Plan paso a paso: 24 comunas de la Región Metropolitana salen de cuarenterna

Este jueves, las autoridades del Ministerio de Salud realizaron un nuevo balance respecto de las cifras del Covid-19 en nuestro país. Al respecto, se informó de 3.448 nuevos casos de coronavirus durante la última jornada, totalizando, desde comenzada la pandemia, 1.533.000 contagios en Chile, de los cuales, 30.735 están hoy activos. La positividad a nivel nacional fue de 7,6 por ciento, mientras que en la Región Metropolitana asciende a 9,5 por ciento. En cuanto a los decesos, se informó de 51 fallecidos, totalizando 31.797 defunciones con PCR positivo desde marzo del 2020. Al día de hoy, hay 3155 pacientes en camas UCI, mientras que 229 camas se encuentran disponibles en la Red Integrada de Salud. Además las autoridades se refirieron a la variante Delta del Covid-19, misma que se detectó este miércoles en el país. Al respecto reafirmaron las estrictas medidas en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, con visitas diarias a los viajeros durante con días a quienes lleguen a Chile. Si el aislamiento de los viajeros no se cumple, serán multados y no podrán acceder a beneficios como el pase de movilidad mientras no se pague lo adeudado. Plan paso a paso Las autoridades anunciaron que un total de 24 comunas de la RM salen de cuarentena y entran a Transición. Estas son: Vitacura, Las Condes, San Pedro, Providencia, Talagante, Ñuñoa, Lo Barnechea, Alhué, La Reina, Lo Espejo, Isla de Maipo, Estación Central, Pudahuel, Puente Alto, El Monte, Peñaflor, San Bernardo, Peñalolén, Cerro Navia, La Pintana, Pirque, La Granja, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda. Mientras que en la Región de O’Higgins avanza Malloa. NUEVOS ANUNCIOS:

A partir del martes 29 de junio a las 5:00 horas, las siguientes comunas avanzan a #Transición. Más info en https://t.co/udEI6KPiOL pic.twitter.com/rmCABCIAqr — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) June 24, 2021 A Fase de Preparación avanzan Mejillones, Río Hurtado, Lolol, Pinto, Quilleco, Angol y Victoria. Todos los avances se concretarán el martes 29 de junio a las 5:00 AM. Mientras, retroceden a Fase 1 de cuarentena Curanilahue, Teodoro Schmidt y Carahue y a Transición Chimbarongo. Los retrocesos se concretarán este sábado a partir de las 5:00 AM.

