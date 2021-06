1e8f4eeec6

Covid-19 Educación Nacional Profesores y trabajadores de la salud se oponen a retorno a clases Ante la posibilidad de que el Minsal y el Mineduc anuncien el regreso presencial a los establecimientos después de las vacaciones de invierno, el Colegio de Profesores y la Fenats expresaron su desconfianza de las cifras oficiales sobre contagios y reiteraron que no hay condiciones para la reapertura de los colegios. Diario Universidad de Chile Jueves 24 de junio 2021 8:38 hrs.

La Fenats Nacional se sumó a la opinión del Colegio de Profesores, respecto a que aún no sería el mejor momento para volver a las clases presenciales, mientras los contagios de Covid-19 no bajen realmente y existan las condiciones adecuadas de seguridad. En este sentido, los funcionarios de la salud pública pusieron en duda las cifras entregadas por el Minsal, que durante los últimos días habrían mostrado una baja en los contagios. “Desconfiamos de esas cifras, porque no se condicen con lo que estamos presenciando en los hospitales, nosotros vemos que todo sigue igual”, señaló Patricia Valderas, presidenta del gremio. “Creemos que el ministro se equivoca nuevamente, en sus decisiones. No fuimos convocados a la reunión que sostuvo con más de 140 organizaciones, siendo que somos nosotros los que estamos en primera línea, viendo día a día como muere la gente y atendiendo a los que salen de gravedad, para ayudarlos a volver a caminar y hablar. Todo eso nadie lo contempla”, agregó. Al mismo tiempo, la dirigenta lamentó que las autoridades, una vez más, desconozcan el aporte de los funcionarios de la salud, para tomar las determinaciones sanitarias. “Cómo vamos a creer que teniendo cifras tan grandes de contagiados la semana pasada, hoy hayan bajado a la mitad, mientras nosotros vemos que en los hospitales nada ha cambiado”, insistió Valderas, mencionando que las cifras pueden manejarse fácilmente a partir del número de testeos. Coincidiendo con las declaraciones del Colegio de Profesores, la Fenats Nacional considera “impresentable” la idea de volver a clases presenciales. “Sería un peligro para la población y para los trabajadores de la salud, que ya están agotados. Hay que pensar, además, que ello no solo sacaría a la calle a los niños, sino también a los apoderados, profesores, transportistas, auxiliares”, destacó la representante. Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, criticó la voluntad del gobierno que apunta a retomar la presencialidad de los niños a clases. “Denunciamos los intentos, de los ministerios de Educación y Salud de volver a una situación de presencialidad, exponiendo innecesariamente a las comunidades educativas, incluso en tiempos de cuarentena. Las autoridades quieren abrir las escuelas, liceos y jardines infantiles en Fase 1 y eso sería un crimen”, acusó el dirigente. Díaz expresó su pleno respaldo a los trabajadores de la Fenats Nacional y subraró que existen otros gremios de la salud que también consideran que volver a clases presenciales sería un grave error. “Mientras la pandemia no esté controlada, no existan protocolos claros de seguridad a nivel nacional y no se considere la opinión de los trabajadores directamente involucrados en el tema para fiscalizar -como lo son los trabajadores de la salud pública y los profesores, entre otros- no es posible dar luz verde a la ansiada movilidad y reactivación de la que tanto habla el gobierno. La vida y la salud serán siempre lo primero para nosotros”, manifestó Díaz.

