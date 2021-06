Senado aprueba prolongar el Estado de Excepción hasta el 30 de septiembre

El Senado determino aprobar por 26 votos a favor y 12 en contra la prórroga solicitada por el Gobierno respecto del Estado de Excepción Constitucional por los próximos 90 días. APROBADO✅| Sala del Senado aprobó por 26 votos a favor y 12 en contra, acuerdo para prorrogar la vigencia del estado de catástrofe hasta el 30 de septiembre. Se informa al Ejecutivo y comenzará a regir a partir del 1 de julio.https://t.co/fHZ4EDJxja pic.twitter.com/MuCVGOffwj — Senado Chile (@Senado_Chile) June 24, 2021 La petición llegó hasta la Sala del Senado luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara previamente la petición con 93 votos a favor, 38 en contra y 6 abstenciones. A la sesión de Sala acudió el ministro de Salud, Enrique Paris, quien en extenso realizó ante los legisladores una intervención para exponer lo que ha sido el abordaje de la pandemia, las medidas adoptadas por el Minsal y también los posibles peligros ante la llegada de la variante Delta al país, confirmada este jueves. “El impacto epidemiológico de la variante Delta nos preocupa enormemente, y tampoco quiero utilizar esto como un argumento pero sí es importante tenerlo presente. Hoy hable con Tomás Pérez Acle y me hizo ver la importancia de esta variante y me hizo ver el riesgo de que tengamos más casos de aquí a dos – tres semanas más”, explicó Paris. Al igual que en la Cámara Baja, esta solicitud generó reparos en el Senado, especialmente por la funcionalidad que luego de un año y medio podría tener la aplicación del Estado de Excepción. “Dejo en claro que me opongo a la renovación del Estado de Excepción no porque rechace que los militares salgan a la calle, ese no es el problema, tampoco me niego porque esté de acuerdo en que se flexibilicen las medidas sanitarias sin considerar la situación epidemiológica, no es así. Rechazo volver a habilitar el Estado de Excepción porque creo que a estas alturas de la crisis ha dejado de ser una herramienta útil, y el Gobierno debe proponer un marco más permanente para enfrentar una crisis que puede extenderse un buen tiempo más”, señaló el senador Rabindranath Quinteros, presidente de la Comisión de Salud del Senado. En tanto, a favor de prorrogar el senador RN Francisco Chahuán expresó que “la justificación del Estado de Excepción dice relación con entregar herramientas para el Plan Paso a Paso que se va a flexibilizar, que va a entender que aquellas personas que tengan certificado de movilidad puedan efectivamente desplegarse, que puedan abrir un espacio para el turismo local, para la recreación, para hacerse cargo de temas de salud mental. Creo sin lugar a dudas que lo responsable es aprobar”.

