María Emilia Tijoux por expulsiones :”No es posible que la gente migrante tenga miedo de vivir en Chile”

No paran. Las deportaciones a personas migrantes han sido una constante del actual Gobierno pese a las críticas de organizaciones de derechos humanos, de autoridades políticas y de organismos internacionales. Ante esto, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con María Emilia Tijoux, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y coordinadora de la Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas, quien sostuvo que incluso, desde antes de las expulsiones, ya ha habido una construcción política con una connotación negativa hacia la población migrante. “Desde antes de las expulsiones ya se ha construido en Chile una suerte de otredad señalada con el dedo que tiene que ver con esta construcción que se ha hecho, que tiene que ver con una construcción política contra las personas migrantes que han llegado a Chile a trabajar, entonces ya se configura desde antes de las expulsiones esta idea de una figura negativa”. En ese sentido, apuntó al propio Presidente Sebastián Piñera por estigmatizar a quienes llegan a Chile por motivos de fuerza mayor. “El mismo Presidente ha vinculado de manera muy irresponsable a la inmigración con la delincuencia, de invasión, de enfermedades”. Además, la socióloga de profesión criticó la manera en que las autoridades se refieren a las personas migrantes, clasificándolas por nacionalidades cuando es un dato totalmente innecesario. “Están diciéndonos de qué nacionalidades son y, con eso, están apuntándolos con el dedo”, señaló Tijoux. Además, la académica de nuestra casa de estudios aseguró que las personas migrantes viven hoy con temor en nuestro país debido a las políticas racistas y xenofóbicas con que Chile los ha tratado. “No es posible que la gente tenga miedo de vivir en Chile y, ese miedo, hoy se cristaliza en que las personas migrantes hoy están muy asustadas, incluidas las personas que viven en Chile de manera regularizada porque ‘pueden caer en la irregularidad’ el día en que no se les entregue un documento”. “La gente no está acudiendo a los servicios de salud, evitan ir a lugares administrativos”, aseguró Tijoux producto del temor de ser deportados. Ante todo esto, la experta en temas migratorios llamó a pensar en la responsabilidad que tienen los estados ante el fenómeno de la migración, pues el desplazamiento es un derecho humano y los distintos países no lo están entendiendo así. “Hay que pensar en la responsabilidad que tienen los estados, tanto aquel desde el que las personas tienen que huir, arrancar y, por el otro lado, el Estado hacia donde las personas llegan. No puede ser que emigrar siga siendo pensado como un no derecho humano, o que emigrar solo sea el hecho de salir de un país pero no poder entrar a ninguno”, sostuvo María Emilia Tijoux.

