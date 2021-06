“Sería una irresponsabilidad”: gremios de educación y salud se oponen al retorno a clases

Durante esta mañana, los presidentes nacionales de Fenats y el Colegio de Profesores, Patricia Valderas y Carlos Díaz, respectivamente, realizaron una vocería en conjunto para cuestionar y manifestar lo riesgoso que sería promocionar un regreso a clases presenciales en medio de un colapso hospitalario y la reciente llegada de la variante Delta. El líder del gremio docente, Carlos Díaz, sostuvo que no existe ninguna posibilidad de retomar la modalidad presencial en comunas que estén en fase 1, además, agregó que el Gobierno está cometiendo una irresponsabilidad al presionar levantando cuarentenas en ciudades que no cumplen con los parámetros sanitarios para pasar a fase 2 , situación que fue reconocida por el mismo Minsal en la jornada de ayer. “Aprovechamos de denunciar que este es un método para presionar el retorno a clases en comunas que deberían estar en fase 1, tratando de engañar a la opinión pública. Queremos hacer un llamado a la comunidad, a no dejarse llevar por esto que hace la autoridad, esta lógica del Gobierno del volver a clases a costa de lo que sea, está poniendo en riesgo la salud de nuestros estudiantes“. Además, Díaz sostuvo que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, debe poner su cargo a disposición, ya que a su juicio, hace mucho tiempo abandonó sus deberes como secretario de Estado. “El ministro ha abandonado absolutamente sus obligaciones, su obsesión ha estado inclinada en abrir establecimientos independiente que los estudiantes vayan o no, a él le interesa que el colegio aparezca estadísticamente como abierto. Además, ha dejado absolutamente en el abandono a los niños con problemas de conectividad, luego de más de un año de pandemia, aún no se han entregado las herramientas digitales necesarias para los alumnos, por eso exigimos su renuncia“, subrayó el presidente del Colegio de Profesores. Desde el punto de vista sanitario, la presidenta nacional de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), Patricia Valderas, comentó que ante el nuevo escenario de la pandemia, con la reciente confirmación del arribo al país de la variante Delta, se hace muy riesgoso un retorno a clases, ya que según la experiencia internacional, la mayor cantidad de contagios se produjeron en el interior de los establecimiento educacionales. Además, Valderas responsabilizó al Gobierno del ingreso de la mutación del virus, producto de que el plan Paso a Paso, ya no estaría a la altura de la circunstancia. “Creemos que el regreso a clases es una irresponsabilidad que podría costar muchas vidas, los colegios son espacios cerrados donde es imposible mantener la distancia social, estaríamos exponiendo a los niños a un muy alto riesgo. Hacemos un llamado al ministro Enrique Paris, ha escuchar el llamado de los trabajadores y cambiar las decisiones sanitarias que permitan disminuir los contagios diarios, para darle un respiro al personal de la salud”. También, la presidenta de Fenats aprovechó de marcar distancia con el Colegio Médico, ya que en la propuesta enviada por el gremio a La Moneda, incluía el retorno a clases presenciales de la educación pre básica y primer ciclo, sin considerar la situación hospitalaria del país que carecería de camas pediátricas, las que prácticamente en su totalidad han sido convertidas en UCI. “Creemos que el Colmed se equivoca en su propuesta cuando no se hace cargo de este problema, puede que hayan algunos puntos donde podamos estar de acuerdo, pero no hacerse responsable de la situación hospitalaria y de la carga laboral de los trabajadores de la salud , no está bien”, finalizó. FOTO portada: Fenats

