Tiare Aguilera, constituyente por Rapa Nui: “Es importante que las políticas tengan pertinencia con las distintas características de los territorios”

Durante la Primera Edición de Radioanálisis, los periodistas Montserrat Rollano y Patricio López, sostuvieron una conversación con la constituyente electa vía escaños reservados y única representante del pueblo Rapa Nui, Tiare Aguilera, quien comentó el desafío de poner sobre la mesa del debate constitucional las problemáticas de un territorio tan alejado del Chile continental como la llamada Isla de Pascua. Tiare Aguilera señaló que dentro de los pilares que debe tener la Nueva Constitución está la transición hacia un Estado más solidario y participativo. Sin embargo, sostuvo que el principal interés de los rapa nui es poder avanzar en la autodeterminación de los territorios en la toma de decisiones. “Es muy importante descentralizar, que las decisiones se tomen desde los territorios, y eso tiene que ver con la participación activa de la ciudadanía y de los pueblos en toda instancia, no solamente en la Constitución, sino que en la legislación y que las políticas publicas tengan pertinencia con las distintas características de los territorios”. “Es importante que Chile incorpore la diversidad de territorios y ecosistemas, para empezar a hacerlo nuestro. Esto se traduce en que cuando pase algo como la pandemia, tengamos la capacidad de decidir medidas en el instante de la forma más efectiva posible”, subrayó. Además, la constituyente lamentó que no pueda participar del debate constitucional desde Rapa Nui, ya que deberá desplazarse más de 3.600 km, desincentivando – de alguna manera- la participación de su territorio, señalando que es un tema que debe ser discutido una vez empiece a sesionar la convención. “Yo me tengo que trasladar para que este proceso sea exitoso, me encantaría que la descentralización partiera desde ya, pero no existe, me tengo que trasladar y eso significa que no podré volver en un tiempo no menor. Es súper lindo cuando dicen ‘discutámoslo desde los territorios´, yo no me puedo quedar acá, porque me va a jugar en contra y voy a terminar aislada (…) se tienen que hacer alianzas con las autoridades locales para promocionar la participación de la gente, si no hay participación, esto no va a llegar a buen puerto”, añadió la representante del pueblo Rapa Nui. Finalmente, Tiare Aguilera tuvo palabras para la celebración del Día de los Pueblos Originarios , que comenzó a regir desde esta semana, señalando que es un gran reconocimiento por parte del Estado chileno. Sin embargo, esta fecha poco y nada tiene que ver con los pueblos de la Polinesia, siendo una celebración prácticamente enfocada a la cultura mapuche debido a que son mayoría. Agregó que las políticas públicas de este tipo no deben estar relacionadas con la cantidad de personas que tenga una etnia. “Este feriado se basa principalmente en el pueblo mapuche – del We Tripantu- que no tiene mucha relación con los pueblos polinésicos. Nosotros no celebramos el año nuevo, lo que más se puede parecer a una celebración de ese tipo está relacionado con el ciclo lunar y las estrellas, que son muy importantes para la navegación polinésica . Hay mucho instrumento en la legislación, que tiene mas bien relación con el pueblo mapuche, principalmente porque son mayoría. Es importante que independiente del número poblacional de cada pueblo, las particularidades de cada uno se pueda reflejar en la legislación y las políticas públicas”, finalizó.

Durante la Primera Edición de Radioanálisis, los periodistas Montserrat Rollano y Patricio López, sostuvieron una conversación con la constituyente electa vía escaños reservados y única representante del pueblo Rapa Nui, Tiare Aguilera, quien comentó el desafío de poner sobre la mesa del debate constitucional las problemáticas de un territorio tan alejado del Chile continental como la llamada Isla de Pascua. Tiare Aguilera señaló que dentro de los pilares que debe tener la Nueva Constitución está la transición hacia un Estado más solidario y participativo. Sin embargo, sostuvo que el principal interés de los rapa nui es poder avanzar en la autodeterminación de los territorios en la toma de decisiones. “Es muy importante descentralizar, que las decisiones se tomen desde los territorios, y eso tiene que ver con la participación activa de la ciudadanía y de los pueblos en toda instancia, no solamente en la Constitución, sino que en la legislación y que las políticas publicas tengan pertinencia con las distintas características de los territorios”. “Es importante que Chile incorpore la diversidad de territorios y ecosistemas, para empezar a hacerlo nuestro. Esto se traduce en que cuando pase algo como la pandemia, tengamos la capacidad de decidir medidas en el instante de la forma más efectiva posible”, subrayó. Además, la constituyente lamentó que no pueda participar del debate constitucional desde Rapa Nui, ya que deberá desplazarse más de 3.600 km, desincentivando – de alguna manera- la participación de su territorio, señalando que es un tema que debe ser discutido una vez empiece a sesionar la convención. “Yo me tengo que trasladar para que este proceso sea exitoso, me encantaría que la descentralización partiera desde ya, pero no existe, me tengo que trasladar y eso significa que no podré volver en un tiempo no menor. Es súper lindo cuando dicen ‘discutámoslo desde los territorios´, yo no me puedo quedar acá, porque me va a jugar en contra y voy a terminar aislada (…) se tienen que hacer alianzas con las autoridades locales para promocionar la participación de la gente, si no hay participación, esto no va a llegar a buen puerto”, añadió la representante del pueblo Rapa Nui. Finalmente, Tiare Aguilera tuvo palabras para la celebración del Día de los Pueblos Originarios , que comenzó a regir desde esta semana, señalando que es un gran reconocimiento por parte del Estado chileno. Sin embargo, esta fecha poco y nada tiene que ver con los pueblos de la Polinesia, siendo una celebración prácticamente enfocada a la cultura mapuche debido a que son mayoría. Agregó que las políticas públicas de este tipo no deben estar relacionadas con la cantidad de personas que tenga una etnia. “Este feriado se basa principalmente en el pueblo mapuche – del We Tripantu- que no tiene mucha relación con los pueblos polinésicos. Nosotros no celebramos el año nuevo, lo que más se puede parecer a una celebración de ese tipo está relacionado con el ciclo lunar y las estrellas, que son muy importantes para la navegación polinésica . Hay mucho instrumento en la legislación, que tiene mas bien relación con el pueblo mapuche, principalmente porque son mayoría. Es importante que independiente del número poblacional de cada pueblo, las particularidades de cada uno se pueda reflejar en la legislación y las políticas públicas”, finalizó.