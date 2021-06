Marcos Barraza: “Exigimos que el Gobierno dé máxima urgencia al proyecto de indulto para la liberación de las y los prisioneros”

El constituyente electo y ex ministro de Desarrollo Social e refirió también a la controvertida conducción de Sergio Micco (DC) en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. "El Director del INDH no está en condiciones de seguir siéndolo, su conducta no es consistente con el mandato que tiene la actual legislación", aseveró.

Luego de la declaración de los convencionales constituyentes pertenecientes a los pueblos originarios respecto del incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Segpres en materia de instalación del Convención Constituyente y el apoyo entregado por los representantes del Partido Comunista en el órgano encargado de redactar una nueva Carta Fundamental, este martes en la primera edición de Radioanálisis, Marcos Barraza, integrante de la Convención analizó la negativa de Francisco Encina a las solicitudes de convencionales de pueblos originarios y repudió la actuación que ha mantenido el Gobierno en esta instalación del proceso constituyente. Según Barraza, el Gobierno “no está en condiciones de establecer una negativa a un requerimiento que, por lo demás, se ajusta plenamente al estándar internacional en materia de derechos humanos respecto del reconocimiento del derecho de los pueblos”. “Lo central es que la perspectiva con la que se debe actuar es que el Estado se adecúa a la pertenencia cultural y cosmovisión de los pueblos y no los pueblos a lo que el Estado pudiese provisionar. En ese sentido, las simbologías son muy importantes y lo que han representado los pueblos correctamente es que en la ceremonia se den las condiciones adecuadas para que las y los constituyentes electos por pueblos originarios cuenten con todas las herramientas, instrumental, condiciones de infraestructura que les permita desarrollar plenamente su función de constituyente y eso parte desde la instalación”, indicó. “Creo que la unidad administrativa peca de ignorancia, pero además de falta de sensibilidad respecto de cómo se entiende la cosmovisión de los pueblos originarios y obliga rápidamente a los constituyentes, una vez instalada la Convención, a revisar la pertenencia y procedencia de tal unidad administrativa”, agregó en conversación con Juanita Rojas y Claudio Medrano. Barraza se refirió al entorno en el que funcionará el órgano redactor de la propuesta de nueva Carta Fundamental y la exigencia realizada por varios de sus miembros para la liberación de los llamados “presos de la revuelta”, tópico contenido en una declaración de los constituyentes electos del Partido Comunista, en la que además rechazan la conducción de Sergio Micco en el INDH. “Manifestamos nuestra preocupación y propusimos caminos que permitan, en primer lugar, generar la pronta libertad de las y los prisioneros políticos y, en segundo lugar un cuestionamiento al funcionamiento del INDH, particularmente, de su director respecto de la falta de convicción con la que ha actuado en la persecución de las violaciones a los DD.HH. por parte del instituto”, comentó el ex ministro. “Lo que exigimos es que el Gobierno dé máxima urgencia al proyecto de indulto para la liberación de las y los prisioneros y también al proyecto de ley de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Creemos que esa es una exigencia justa y que cada constituyente debiese enfatizar en su quehacer. Creemos también que es una tarea de los constituyentes el trabajar por la liberación de las y los prisionero políticos y, por lo mismo, hemos señalado que de no mediar esta urgencia y pronta legislación, las y los constituyentes comunistas hemos evaluado impulsar un tipo de indulto o amnistía en las disposiciones transitorias de la futura Constitución. Ese es un camino extremo, porque supone la prolongación de la prisión política”, enfatizó. Específicamente respecto de la dirección que ha llevado adelante Sergio Micco en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Barraza señaló que ha existido un actuar errático y contradictorio de parte de la actual jefatura de ese órgano independiente. “Cambiar los criterios metodológicos para definir quiénes han sido víctimas de trauma ocular, disminuyendo artificiosamente el número de afectados, no actuar con la diligencia oportuna respecto de las querellas, particularmente, al no presentar querellas por delitos de lesa humanidad, en definitiva, ha tenido una conducta que más bien ha puesto en duda las violaciones a los DD.HH. y no ha sido proactivo de acuerdo al mandato que le señala la ley. El director del INDH no está en condiciones de seguir siéndolo, su conducta no es consistente con el mandato que tiene la actual legislación” subrayó el representante. Finalmente, respecto de la reacción de la Democracia Cristiana, partido en el que milita Sergio Micco, a la declaración de los constituyentes comunistas, Barraza indicó que ese partido está haciendo una defensa corporativa del proceder que ha tenido uno de sus dirigentes en materia DD.HH. “Las y los trabajadores del INDH también emitieron declaraciones en las que dan cuenta de gravísimos problemas al interior de esa institución. A la vez, casi 40 organizaciones de DD.HH. suscribieron otra declaración en que constatan similares déficits de cumplimiento de ley del director del INDH, por tanto, todo eso explica esa defensa corporativa de la DC de su militante”, finalizó el psicólogo y ex ministro de Desarrollo Social.

