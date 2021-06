Valeria Melipillán (CS), alcaldesa de Quilpué: “La transparencia y probidad deben ser el estándar que rija todo nuestro actuar”

Luego de 17 años de la administración del militante del Partido Socialista Mauricio Viñambres, quien a su vez sucedió en el sillón edilicio a Amelia Herrera (RN), este lunes asumió simbólicamente en la alcaldía de Quilpué la representante del Frente Amplio, Valeria Melipillán, enfermera y ex Consejera Regional quien se impuso a Christian Cárdenas de la Democracia Cristiana en la elección del pasado 15 y 16 de mayo. La asunción debió ser simbólica pues, al igual que en otras 25 comunas de la Región de Valparaíso, el Tribunal Electoral Regional no entregó a tiempo las actas de proclamación por lo que las nuevas autoridades locales no pudieron asumir en propiedad los cargos para los que fueron electos. En conversación con nuestro medio, la alcaldesa Valeria Melipillán se refirió a los desafíos que implica el cargo, especialmente porque se trata de un municipio que ha estado fluctuando, desde el retorno de la democracia, entre autoridades militantes de los partidos del llamado “duopolio”. “Nuestra administración es el reflejo de la sociedad y la comuna que miramos hoy. Yo represento a pueblos originarios, pero cuando ingreso a la municipalidad también ingresa la diversidad, la multiculturalidad, las mujeres y creo que el desafío es conjugar esta heterogeneidad de la comuna para hacerlos partícipes de la toma de decisiones y que efectivamente la ciudadanía sea la protagonista de esta gestión y que los avances sean en conjunto”. Para la nueva autoridad comunal la mayor deuda que tiene el municipio es el haber convertido a Quilpué en una ciudad dormitorio. “Nuestra comuna dejó de desarrollarse en plenitud en ámbitos tan significativos como los términos económicos, el área de educación, de salud. El quilpueíno hoy no tiene alternativas para buscar trabajo y además hay una planificación de la ciudad que arrasa con nuestras áreas verdes y el buen vivir, creo que el duopolio tuvo una alternancia en el poder pero ni la derecha ni el Partido Socialista fueron capaces de ofrecer un proyecto real de comuna. Hoy el desafío es ese: que nuestro proyecto sea capaz de re encantar a la ciudadanía y convertir a Quilpué en una comuna relevante de la región, que represente el ser la tercera comuna más grande de esta zona, que pueda impulsarse y convertirse en un polo de desarrollo sostenible, que impacte positivamente en la vida de los vecinos y vecinas”. Uno de los temas que ha sido recurrente en distintos territorios en los últimos años es el de la expansión inmobiliaria y Quilpué no ha estado para nada ajena a este fenómeno. Hace algunos días, la alcaldesa anunció acciones legales contra la empresa Grupo Arena, encargada del proyecto Arenas de Quilpué por la posible intervención y afectación de piedras tacitas, patrimonio ancestral de los pueblos originarios, ubicadas en el sector de Colinas de Oro en el sector sur de la comuna. Para Melipillán, la causa de esta y otras situaciones que afectan tanto a la población como al medio ambiente está en la falta de planificación de la ciudad. “Creo que esto se debe a un quehacer intencionado, porque el plano regulador del año 2018 debió realizarse mucho antes, por lo tanto, quienes decidieron que esto no se hiciera antes fue el duopolio de los alcaldes anteriores que permitieron este desarrollo descontrolado y no calificado de la comuna. Grandes paños de Quilpué fueron entregados al mercado: proyectos del retail, grandes malls y eso viene de una decisión de quienes lideraron esta ciudad. Ellos optaron porque nuestra ciudad creciera de acuerdo a las fuerzas del mercado y no según lo que la ciudadanía quiere o espera: un desarrollo mucho más armónico, pues nos quedan muy pocos pulmones verdes y la población los está defendiendo con fuerza. Por eso es que entre nuestras primeras acciones está la modificación del plano regulador en esta zona donde hay mucha presión inmobiliaria”, adelantó la jefa comunal. En relación a la peculiar situación administrativa que se vive en la Región de Valparaíso por la falta de las actas de proclamación de parte del Tribunal Electoral Regional (TER) en la mayoría de las comunas, Melipillán calificó como inaudito lo vivido el lunes en esa zona de nuestro país. “Es bochornoso e impresentable que en un país donde prima la democracia, una institución impida cumplir a cabalidad el mandato de la Constitución, que los alcaldes asumamos en plenitud. Hoy nos encontramos en una posición muy compleja porque la ciudad sigue su rumbo y hay que ejercer toma de decisiones. Por eso me puse en comunicación con el alcalde subrogante para poder generar un equipo de trabajo y crear figuras transitorias que permitan avanzar e impedir así que la comuna se vea afectada por este vacío que dejó el TER”. Consultada sobre cuándo se espera que el TER entregue una solución definitiva para la asunción en sus cargos tanto de alcaldes, alcaldesas y Concejos Municipales, la autoridad electa señaló que es posible que el jueves 1 de julio podría haber respuesta de modo que, dependiendo de la hora, se pueda llamar al concejo a hacer la instalación ese mismo día o en su defecto, el viernes 2 de julio. “Esperemos que eso suceda y que el TER ponga celeridad en sacar estas actas pendientes” enfatizó Melipillán. La nueva alcaldesa del Frente Amplio proyectó también sus primeros días en el municipio y aseguró que una de sus principales ocupaciones será avanzar en transparencia en la gestión. “Además de ordenar una auditoría, queremos informar a la ciudadanía respecto del estado en el que nos encontramos dentro de la municipalidad y también de la corporación. La transparencia y la probidad debe ser el estándar que rija todo nuestro actuar y nos permita que la ciudadanía empiece a confiar nuevamente en la gestión y que crea que la política sirve para transparentar y transformar cosas”. En cuanto a la relación con los directores y funcionarios de la administración anterior y el traspaso de información necesaria para ejercer en la municipalidad, la edil aseguró que existe un ánimo de diálogo y de tratar que ellos también se hagan parte de este proyecto. “Esperamos tener un arribo tranquilo y siempre pensando en lo mejor para la comuna”, concluyó. Foto @Convergencia Social

