Ciclo de danza gratuito aborda las consecuencias del estallido social y la pandemia

Durante el año pasado, la Fundación Teatro a Mil sorprendió con la primera versión de un encuentro virtual que amplió los formatos en los que es posible vivir la danza. Este año el ciclo Danza Hoy regresa con una serie de obras que no sólo sorprenden por su alta factura y producción, también por lo que significa levantar y disponer de estas creaciones en los contextos sanitarios que vivimos. Desde el pasado 28 de junio y hasta el 11 de julio, este espacio revive para relevar y difundir la danza contemporánea en Chile por medio de diversos lenguajes, formatos y trayectorias, todo con la urgencia de visibilizar a los equipos de trabajo que, a pesar de todo, siguen creando. Doce obras conforman una programación que se lleva a cabo gracias al trabajo de una serie de salas independientes como Nave, Centro de Creación y Residencia, Sala La Vitrina, Espacio Checoslovaquia, La Compañía Pe Mellado y el Centro Cultural Escénica en Movimiento. Diversos tópicos, técnicas y motivaciones se reúnen en la creación de estos artistas provenientes de siete regiones de Chile, donde el eje común es evidente: mientras el mundo del arte vive uno de sus momentos más complejos por los contextos pandémicos, que mantiene cerrados teatros y salas, la danza y sus movimientos no se detienen. La compañía de danza Con-Tensión, oriundos de Concepción, presentan el formato videodanza en Libre circulación. Una obra recomendada para todo público que tendrá función estreno el 1 de julio a las 20 horas y continuará en cartelera, durante todo el día, hasta el 11 de julio. En ella podremos entender el concepto de hacinamiento y las emociones vinculadas a vivir en espacios reducidos desde una perspectiva artística capaz de hacernos reflexionar sobre el impacto del negocio desenfrenado del sector inmobiliario, el precio de un techo y los minúsculos metros cuadrados en los que vivimos. Con casi 14 minutos inspirados en un relato autobiográfico performático sobre la violencia policial y la tensión entre lo forense y lo afectivo, todo situado en una comisaría en medio de una pandemia, Respecto a su pregunta, no tengo certeza de ningún testigo en el lugar de los hechos estará disponible en su función estreno el 30 de junio a las 20 horas y luego seguirá en programación, durante todo el día, hasta el final del ciclo. Una pieza de danza en la que entendemos cómo la palabra logra entregar datos, hechos, fechas, horas, todo lo cuantificable. Desde Pichilemu y, como parte del programa de Fundación Teatro a Mil, Territorios Creativos, llega EmaneS, circo contemporáneo y teatro aéreo registrado audiovisualmente que presenta la inquietante historia de abuso a menores en los centros del Sename. En 4 minutos y 30 segundos, la compañía Nube Norte junto a la dirección de Elian Maffioly, presenta la historia de Isamar, una niña ingresada a un orfanato de payasas huérfanas en el que se verá expuesta a una serie de sucesos fantásticos, sombríos y alucinatorios. Son siete capítulos no cronológicos en los que se toma un tema actual y tabú para abordarlo de forma poética mediante diversas disciplinas. También de Territorios Creativos y una de las creaciones encargadas de abrir el ciclo es Co Relaciones, a cargo de Lokas Juanas con la dirección coreográfica de Juanita Paz Saavedra. Desde la Región del Biobío, esta obra de videodanza habla sobre la ausencia y la presencia desde un punto de vista relacional, emotivo y cotidiano en este contexto pandémico. Pero eso no es todo, puesto que no podemos dejar fuera el rol de los dispositivos de telecomunicación con los que hemos facilitado el encierro. ¿Qué significa estar presente?, ¿cómo resignificamos el contacto físico, la imagen, la sonoridad y la materia del cuerpo en su dimensión social en este contexto y con estos aparatos? Danza contemporánea, performance, diseño escénico y sonido se ponen a disposición de cinco intérpretes confinados en una casa, separados pero conectados en la literalidad y lo metafórico. La obra ECDISIS_Acciones para mudar la piel llega al ciclo Danza Hoy con tres de sus cuatro capítulos. El tercero de ellos es un estreno y se titula ESCUCHAR(nos). Un videodanza sensorial que explora el caos, la adaptación y la contemplación para impulsar la acción de escucharnos. ¿Cuántos tipos de distancia existen? Esa es la pregunta eje que vemos en este trabajo de Mundomoebio, quienes gracias a gestos y flujos de movimiento nos llevan a una expansión sensorial de lo que ha significado el distanciamiento físico impuesto por la pandemia. Es caótico, nos adaptamos, luego contemplamos qué pasa cuando no estamos al lado, pero sí somos capaces de escucharnos. Con función estreno el 2 de julio a las 20:00 horas para luego quedar disponible durante todo el día hasta finalizar el ciclo, esta cápsula reflexiona sobre la transformación de la comunicación mediante la modernización de la tecnología, todo inspirado en los procesos biológicos que realizan ciertos seres vivos para crecer. Toda la programación del ciclo tiene acceso gratuito y está disponible en Teatroamil.tv.

Durante el año pasado, la Fundación Teatro a Mil sorprendió con la primera versión de un encuentro virtual que amplió los formatos en los que es posible vivir la danza. Este año el ciclo Danza Hoy regresa con una serie de obras que no sólo sorprenden por su alta factura y producción, también por lo que significa levantar y disponer de estas creaciones en los contextos sanitarios que vivimos. Desde el pasado 28 de junio y hasta el 11 de julio, este espacio revive para relevar y difundir la danza contemporánea en Chile por medio de diversos lenguajes, formatos y trayectorias, todo con la urgencia de visibilizar a los equipos de trabajo que, a pesar de todo, siguen creando. Doce obras conforman una programación que se lleva a cabo gracias al trabajo de una serie de salas independientes como Nave, Centro de Creación y Residencia, Sala La Vitrina, Espacio Checoslovaquia, La Compañía Pe Mellado y el Centro Cultural Escénica en Movimiento. Diversos tópicos, técnicas y motivaciones se reúnen en la creación de estos artistas provenientes de siete regiones de Chile, donde el eje común es evidente: mientras el mundo del arte vive uno de sus momentos más complejos por los contextos pandémicos, que mantiene cerrados teatros y salas, la danza y sus movimientos no se detienen. La compañía de danza Con-Tensión, oriundos de Concepción, presentan el formato videodanza en Libre circulación. Una obra recomendada para todo público que tendrá función estreno el 1 de julio a las 20 horas y continuará en cartelera, durante todo el día, hasta el 11 de julio. En ella podremos entender el concepto de hacinamiento y las emociones vinculadas a vivir en espacios reducidos desde una perspectiva artística capaz de hacernos reflexionar sobre el impacto del negocio desenfrenado del sector inmobiliario, el precio de un techo y los minúsculos metros cuadrados en los que vivimos. Con casi 14 minutos inspirados en un relato autobiográfico performático sobre la violencia policial y la tensión entre lo forense y lo afectivo, todo situado en una comisaría en medio de una pandemia, Respecto a su pregunta, no tengo certeza de ningún testigo en el lugar de los hechos estará disponible en su función estreno el 30 de junio a las 20 horas y luego seguirá en programación, durante todo el día, hasta el final del ciclo. Una pieza de danza en la que entendemos cómo la palabra logra entregar datos, hechos, fechas, horas, todo lo cuantificable. Desde Pichilemu y, como parte del programa de Fundación Teatro a Mil, Territorios Creativos, llega EmaneS, circo contemporáneo y teatro aéreo registrado audiovisualmente que presenta la inquietante historia de abuso a menores en los centros del Sename. En 4 minutos y 30 segundos, la compañía Nube Norte junto a la dirección de Elian Maffioly, presenta la historia de Isamar, una niña ingresada a un orfanato de payasas huérfanas en el que se verá expuesta a una serie de sucesos fantásticos, sombríos y alucinatorios. Son siete capítulos no cronológicos en los que se toma un tema actual y tabú para abordarlo de forma poética mediante diversas disciplinas. También de Territorios Creativos y una de las creaciones encargadas de abrir el ciclo es Co Relaciones, a cargo de Lokas Juanas con la dirección coreográfica de Juanita Paz Saavedra. Desde la Región del Biobío, esta obra de videodanza habla sobre la ausencia y la presencia desde un punto de vista relacional, emotivo y cotidiano en este contexto pandémico. Pero eso no es todo, puesto que no podemos dejar fuera el rol de los dispositivos de telecomunicación con los que hemos facilitado el encierro. ¿Qué significa estar presente?, ¿cómo resignificamos el contacto físico, la imagen, la sonoridad y la materia del cuerpo en su dimensión social en este contexto y con estos aparatos? Danza contemporánea, performance, diseño escénico y sonido se ponen a disposición de cinco intérpretes confinados en una casa, separados pero conectados en la literalidad y lo metafórico. La obra ECDISIS_Acciones para mudar la piel llega al ciclo Danza Hoy con tres de sus cuatro capítulos. El tercero de ellos es un estreno y se titula ESCUCHAR(nos). Un videodanza sensorial que explora el caos, la adaptación y la contemplación para impulsar la acción de escucharnos. ¿Cuántos tipos de distancia existen? Esa es la pregunta eje que vemos en este trabajo de Mundomoebio, quienes gracias a gestos y flujos de movimiento nos llevan a una expansión sensorial de lo que ha significado el distanciamiento físico impuesto por la pandemia. Es caótico, nos adaptamos, luego contemplamos qué pasa cuando no estamos al lado, pero sí somos capaces de escucharnos. Con función estreno el 2 de julio a las 20:00 horas para luego quedar disponible durante todo el día hasta finalizar el ciclo, esta cápsula reflexiona sobre la transformación de la comunicación mediante la modernización de la tecnología, todo inspirado en los procesos biológicos que realizan ciertos seres vivos para crecer. Toda la programación del ciclo tiene acceso gratuito y está disponible en Teatroamil.tv.