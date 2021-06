Dra. Mercedes López: “Chile debe cambiar a una estrategia de eliminación del virus”

“Chile debe avanzar a una estrategia de eliminación del virus. No podemos seguir aguantando la cantidad de fallecidos, de secuelados que está dejando la pandemia. El Gobierno está mal y debe cambiar la estrategia“, afirmó la doctora en Ciencias Biomédicas y académica directora del Programa de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Mercedes López. En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, la especialista se refirió además al proceso de vacunación que ha tenido nuestro país y sus efectos en el control de la pandemia. Al respecto la doctora López afirmó que “cuando pones las vacunas al centro de una estrategia de mitigación, olvidas que, a pesar que tiene una buena eficiencia en prevenir la enfermedad grave, no para de manera eficiente el contagio y, por lo tanto, esas personas siguen contagiando y eso implica que el virus sigue circulando de una manera muy alta”. “Una vacuna, que tiene poco más del 50 por ciento de eficacia en prevenir los contagios, no es buena ni mala, depende de cómo se administra en un contexto de crisis sanitaria (…) Debimos volver a la epidemiología clásica y entender que la columna vertebral es cortar la cadena de contagios y al lado de esa estrategia colocas los otros instrumentos”, recalcó la académica de nuestra casa de estudios. La directora del Programa de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile puso énfasis también en la necesidad que el Ministerio de Salud libere los datos que se han recopilado en torno a la pandemia, “el llamado es a transparentar, tenemos que conocer los datos desagregados de los pacientes vacunados, de los no vacunados, los que han fallecido, lugares de residencia, desagregados de manera que los investigadores podamos hacer los cruces necesarios para evaluar el proceso de vacunación, los efectos de la Coronavac en la población y, con esos datos, aprovechar de cambiar la estrategia sanitaria, pero para eso necesitamos datos”. La académica recalcó además que “los países que han optado por una estrategia de eliminación del virus, no solo tienen menos muertos, sino que en el largo plazo muestran una elevación estable y progresiva en su economía respecto de otros países que han optado por controlar los contagios”. “Hay que hacer un cambio de estrategia, pero esta estrategia debe cortar la cadena de contagios, mejorar la vigilancia genómica, evaluar el manejo de las fronteras, tenemos que saber qué variantes circulan, dónde circulan, para eso necesitamos datos, esos datos están, los tiene el Minsal, el Ministerio de Ciencias, entonces el llamado es para que se haga una gran mesa donde se compartan estos datos y se puedan proponer cambios en la estrategia”, enfatizó la doctora López. En esa línea, la doctora en ciencias biomédicas agregó que “los datos son de todos, no son propiedad de ningún ministerio, deben estar adecuadamente a disposición de todos, eso es lo que debe hacer Chile, no solo presentar porcentajes, sino que los datos claros, en una planilla que se pueda manejar y analizar críticamente y eso no significa basurear a nadie, lo que queremos es aportar desde otras miradas para que la pandemia pueda ser resuelta”.

