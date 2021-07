Natural y beneficioso: Expertos en descentralización valoran unión de gobernadores y creación de asociación

Convocados por el gobernador electo de Antofagasta, Ricardo Díaz, 13 de las 16 autoridades recientemente elegidas se reunieron para abordar elementos de su función, que comenzará a operar desde el 14 de julio. En la cita, además de tratar temas como atribuciones y presupuestos, hoy en disputa y en duda, los y las gobernadoras decidieron formar la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, que según explicó el gobernador Ricardo Díaz inicialmente trabajará en tres frentes: relaciones con el Legislativo, con el Ejecutivo y articulación con los territorios. Respecto de esta unión, Egon Montecinos, del Centro de Estudios Regionales, manifestó que esta alianza era natural y esperable, y por lo demás ya concretada es positiva. “La experiencia comparada internacional en los casos de países unitarios donde se han elegido las autoridades intermedias muestra que lo primero que sucede es que se forman este tipo de asociaciones. (…) Era esperable que sucediera dado que hasta ahora la demanda por más descentralización en el país había estado siendo impulsada por líderes intermediarios, no responsables directos, parlamentarios, ONG o universidades que lo impulsaban”. El ex intendente señaló que existe la posibilidad de que aparezcan críticas, especialmente enfocadas en por qué no formar una unión más amplia de gobiernos regionales. Sin embargo, destacó que “para el momento político que estamos viviendo, los gobernadores regionales entienden que este impulso más de abajo hacia arriba que se está dando a la descentralización va a tener mucho más efecto si es de forma colectiva y no individual. De manera individual yo creo que hay muchas más posibilidades de que no tengan un resultado más inmediato que lo que podrían tener al actuar de forma colectiva”. Respecto de qué tan fructífero podría ser este tipo de alianzas para que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se pronuncien y avancen en regular atribuciones y presupuestos, Montecinos manifestó que esta instancia sin duda será exitosa, dado que “por primera vez los propios actores que necesitan el poder en el nivel regional para un adecuado ejercicio de sus cargos lo van a estar pidiendo”. Unidad de propósito

Unidad para empoderar a las regiones.

Hoy nos reunimos gobernadores electos de 13 regiones para unir fuerzas en torno a las grandes discusiones que se vienen. Debemos avanzar decididamente en la descentralización, así es que nos estamos organizando 💪🏽 pic.twitter.com/zW62VrjZKW — Ricardo Díaz Gobernador (@RicardoDiazC) June 29, 2021 “Ahora la demanda es con un carácter mucho más político desde el actor al que le toca administrar y gestionar las atribuciones escasas que el nivel central ha delegado históricamente a los gobiernos regionales. Por lo tanto es un gran paso porque va a poner presión a proyectos que hoy están detenidos, como el proyecto de ley corta, o el mal llamado proyecto de descentralización financiera, que están detenidos porque nadie los empuja, salvo parlamentarios que impulsan esto por vocación regionalista. Pero hoy aparece un actor que es colectivo, que son los gobernadores, que van a empujar estos proyectos”, aseveró. Así según comentó está instancia de asociación será del toda beneficiosa para que los nuevos actores políticos puedan articularse y perfeccionar, profundizar o pedir más atribuciones tanto al Ejecutivo como al Legislativo. En tanto, respecto de los plazos para que las autoridades centrales resuelvan los problemas a los que hoy se enfrentan los gobernadores, Montecinos señaló que este límite de fechas pasó en octubre del 2020: “El plazo para mí ya está atrasado casi 8 meses, por lo tanto si el Congreso tiene voluntad para sacar leyes en uno o dos días que demuestre de una vez que tienen voluntad para que las gobernaciones inicien con mínimas condiciones de dignidad en el cargo. Esto no es lo óptimo, es lo mínimo para comenzar”. “Lo óptimo para los gobiernos regionales no existe hoy, y yo espero que lo entregue la nueva Constitución”. Actualmente en el Congreso todavía hay leyes en trámite que podrían influir en la forma en que se lleve adelante el cargo, así como también existe la posibilidad de que en el futuro se considere alguna otra norma necesaria de instalar. Por ello para los gobernadores se hace necesario generar lazos con las y los parlamentarios para abordar la descentralización. Desde el Parlamento, el diputado Esteban Velásquez, de la Federación Regionalista Verde Social, calificó como una muy buena acción que los y las gobernadores se estén organizando y siendo proactivos para fortalecer su labor. “Es necesaria esa organización que se está dando porque hay un forado, un vacío inmenso que tiene que ver con que el traspaso de competencias no se produjo nunca en el actual Gobierno. Le correspondía al Gobierno de Piñera redactar y presentar los reglamentos y hoy día nos encontramos con una serie de contradicciones”. Además, manifestó que esta forma de trabajo, desde lo local, es la única posible para avanzar en real descentralización: “Nosotros creemos que la desregionalización se gana impulsando políticas y presiones desde las regiones, desde los territorios”. Por otra parte, el parlamentario indicó que si bien desde el Ejecutivo ha existido poca diligencia en el tema, tanto la sociedad como el Parlamento están en un buen momento para avanzar en la materia. “Estamos en un momento muy virtuoso, quizás en otro instante habríamos dicho otras cosas al respecto (…) Hoy no hay ningún parlamentario, así lo he visto yo, que esté con ánimos de colocar más obstáculos a la descentralización. Se ve un Parlamento que está con buena disposición, una constitución que se está escribiendo, por si se requieren cambios constitucionales la constitución está a la vuelta de la esquina, entonces creo que estamos en un momento virtuoso, histórico para que se le otorguen no solo las competencias desde el Parlamento al gobernador regional, sino que toda la legitimidad en la nueva constitución que se comienza a escribir”, expresó. Además, el parlamentario de Antofagasta destacó que ante la falta de “interés político y voluntad” del Ejecutivo hoy se encuentra en proceso la Comisión Investigadora de los actos del Gobierno relacionados con la implementación del proceso de descentralización política, administrativa y fiscal del país. “No existirá la buena voluntad de los gobiernos centralistas para que esto resulte, y todos los cambios para descentralizar y mañana por qué no federalizar nuestro país serán desde las regiones y los territorios. Por eso es muy bueno que los gobernadores electos estén formando una organización nueva”, reiteró Velásquez. Los gobernadores asumirán su cargo el próximo 14 de julio, fecha a la que en función de las voluntades políticas se esperan estén clarificadas atribuciones, presupuestos e incluso infraestructuras para su operatividad.

