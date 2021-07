Presupuesto para las asignaciones: el último conflicto a días de que comience a sesionar la Convención Constitucional

La polémica se inició este pasado domingo, luego que cerca de 90 constituyentes sostuvieran que los recursos entregados para las asignaciones no eran suficientes, emplazando a la Segpres a aumentar el presupuesto de ese ítem. Los defensores de la idea señalan que es necesario para optimizar el trabajo de la Convención, mientras que sus detractores llaman a tener "austeridad" con el gasto público.

Cerca de 90 constituyentes -principalmente del mundo independiente y Apruebo Dignidad- sostuvieron el pasado domingo una reunión vía zoom, en la cual se abordó el escaso presupuesto entregado por el Gobierno a la Convención Constitucional para los gastos en asignaciones, el que alcanza los $1.400 millones (equivalente a $1,5 millones mensuales aproximados por constituyente). En el cónclave virtual, se aseguró que se van a solicitar más recursos a la Secretaria General de la Presidencia y no descartaron el manejo de dinero en forma autónoma. Diario y Radio Universidad de Chile, conversó con diferentes constituyentes para profundizar en el tema que, a pocos días de que inicie el trabajo de la Convención, pareciera no estar zanjado del todo. Para el constituyente electo por el distrito 28, Mauricio Daza (Regionalismo Ciudadano Independiente), el escaso presupuesto en asignaciones entregado a la Convención por el Gobierno – respaldado por el Parlamento-, es una manera de aportillar el trabajo de los constituyentes para dejarlo en un segundo plano, destacando que el monto es incluso inferior al 10% de lo que recibe la Cámara de Diputados. Además, dejó claro que estos dineros para gastos logísticos no tienen relación con la dieta que van a recibir, ya que solo ayudaría a optimizar el rendimiento de los convencionales. “Se ha pretendido dejar a la Convención muy relegada para tratar que haga un trabajo lo menos participativo posible, definiendo montos que son absolutamente absurdos. Yo no estoy de acuerdo con aumentar algún tipo de dieta o pago a los constituyentes pero si estoy de acuerdo en que se entreguen los recursos mínimos para realizar su labor”. El constituyente magallánico, agregó que una vez que comience a sesionar la Convención, en conjunto a otros convencionales, iniciarán el conducto regular para adquirir más financiamiento – vía Segpres- y no descartan acudir a las autoridades regionales, para así incentivar la participación. “La Ley de Presupuesto permite complementar las asignaciones pactadas para la Convención Constitucional, además, tenemos otras vías para poder obtener ayuda de otras entidades con la finalidad de hacer las labores de difusión ciudadana, de alguna manera nos tenemos que arreglar”, subrayó. En esa misma línea, el representante del distrito 10, Jorge Baradit (Lista del Apruebo), sostuvo que el corto presupuesto de la Convención en materia logística, tiene su justificación en la mirada centralista de las autoridades, ya que desconocen las realidades en los traslados de los diferentes constituyentes que vienen de lugares bastante alejados de Santiago. “¿De donde va a sacar plata la representante kaweskár para pagar el viaje en barco a Natales, el pasaje en avión a Santiago, la estadía y el regreso, cada semana? Es un derecho de los constituyentes contar con los recursos para poder hacer bien su trabajo, porque de eso depende la Nueva Constitución“. Por otra parte, el ganador de un escaño por el distrito 6, Ruggero Cozzi (Vamos por Chile), marcó sus diferencias en el tema, señalando que si bien le parece válido el cuestionamiento, a su criterio se estarían mezclando los recursos de las asignaciones (asesorías y personal de apoyo) con los gastos de traslado y hospedaje, los que ya estarían cubiertos por otra cláusula del presupuesto. “A diferencia de los parlamentarios nosotros no fiscalizamos, y si bien es discutible porque aún no tenemos esa discusión si vamos a incluir en nuestra obligación el asumir funciones de representación popular que impliquen estar en los distritos constantemente, entonces nuestro presupuesto no tiene por qué parecerse al de los diputados. Los traslados, el alojamiento y la alimentación corren por otro ítem“. Además, Cozzi hizo un llamando a la austeridad debido al momento que atraviesa el país y que el mal uso de los recursos podría traer problemas de credibilidad, agregando que diversos organismos como las universidades han ofrecido apoyo técnico, por lo que no habrá ningún constituyente sin asesorías. “Estamos viviendo una crisis económica y sanitaria que no tiene precedentes, aquí tenemos que hacer todos un esfuerzo, de hecho varias universidades, organismos públicos y centros de pensamientos nacionales e internacionales, se han puesto a disposición para colaborar, a nadie le va a faltar análisis o estudios. Es importante cuidar la credibilidad de la Convención, en ese sentido, la trasparencia y buen uso de los recursos públicos es fundamental“, finalizó el constituyente de la Región de Valparaíso. Por el momento, el ministro Secretario General de la Presidencia , Juan José Ossa – quien está a cargo del funcionamiento de la Convención- , no se ha referido a un posible aumento en el presupuesto de las asignaciones, por lo que se espera que el tema quede solucionado en las sesiones posteriores a la inaugural, programada para este domingo en los jardines del ex Congreso Nacional. FOTO portada: Secretaria General del Presidencia

