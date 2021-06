89552497bb

Internacional Putin califica como una provocación británica y estadounidense paso de barco inglés por aguas rusas El mandatario indicó que antes de que el buque británico surcara las aguas territoriales de su país cerca de la península de Crimea se detectó el paso de un avión de reconocimiento de EE.UU. en el espacio aéreo. Diario Universidad de Chile Miércoles 30 de junio 2021 12:50 hrs.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que el paso del buque Defender en las cercanías de la península de Crimea dentro de su territorio marítimo, se trató de una provocación llevada a cabo por fuerzas británicas y también de los Estados Unidos que antes había enviado un avión de reconocimiento sobre esa zona. Para Putin, la provocación “fue llevada a cabo no solo por los británicos, sino también por los estadounidenses. Un avión de reconocimiento estadounidense despegó de Creta la mañana (de ese día 23 de junio). Lo veíamos bien, lo observábamos y era obvio que estaban tratando de revelar nuestras acciones con la ayuda de un avión de reconocimiento. Lo vimos y lo supimos”, precisó el jefe de Estado. El hecho se da días después del encuentro de Putin con su par norteamericano Joe Biden en Ginebra, por lo que el mandatario ruso lamentó el incidente. Ante el hecho, el jefe del Kremlin se preguntó “¿Por qué era necesario cometer una provocación de este tipo? ¿Para enfatizar que no respetan la elección de los crimeos a favor de la reunificación con la Federación de Rusia? No lo reconocen. Bueno, está bien, no lo reconozcan. ¿Pero para qué llevar a cabo provocaciones de este tipo?”. Putin agregó que fuerzas occidentales y de la OTAN se aproximaron a la frontera con Rusia en respuesta a la finalización de ejercicios militares de su país cerca de la frontera con Ucrania. “Montaron un gran escándalo por el hecho de que estábamos realizando ejercicios en nuestro territorio cerca de las fronteras ucranianas. Di instrucciones al Ministerio de Defensa para que terminara tranquilamente y retirara las tropas, si alguien estaba tan preocupado. Lo hicimos. Pero en lugar de responder positivamente y decir ‘de acuerdo, entendemos su reacción a nuestra indignación’, ¿qué hicieron? Se han acercado a nuestras fronteras”, precisó el dirigente ruso. Imagen: Pantallazo RT en Youtube

