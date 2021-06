Ricardo Díaz, gobernador de Antofagasta: “Chile se olvida de su norte y ahora tenemos que recuperarlo”

El próximo 14 de julio asumirán por primera vez en el cargo los gobernadores regionales. Entre ellos está Ricardo Díaz, electo en la Región de Antofagasta, quien conversó con Radio Universidad de Chile respecto de su cargo, proyecciones y necesidades de la zona a la que representa. En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, Díaz destacó el trabajo conjunto que ya están realizando los gobernadores electos para resolver los problemas que han ido quedando en evidencia respecto de la implementación de este cargo, especialmente en lo que dice relación con atribuciones. Por ello explicó que se han definido tres frentes de trabajo, uno con los parlamentarios para destrabar las leyes referentes a las gobernaciones y descentralización, otro con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio del Interior para demandar aumento de presupuesto y una última área de trabajo de política de alianzas con alcaldes y asociaciones locales. Por otra parte, Ricardo Díaz, quien se define como ambientalista, señaló que uno de sus grandes intereses es abordar las temáticas del medio ambiente en la región, para lo que también es necesario disputar atribuciones. “Dentro de las competencias que tenemos si bien participamos del proceso de evaluación ambiental no dirigimos la mesa, eso se estaría quedando en manos del delegado presidencial, y ahí hay otra diferencia que tenemos que resolver (…) Tenemos que lograr que los representantes del territorio, representantes de las comunidades sean quienes puedan ir definiendo cómo se otorgan los permisos ambientales, también se hace necesario una labor de ir aumentando la calidad de las leyes ambientales para que no tengamos el mismo proceso que hoy tenemos”, indicó. En la misma línea abordó los problemas y pocas retribuciones que genera la gran minería en Antofagasta y el norte grande, entre los que no solo está el daño medioambiental, sino también la salud de la población. Por ello ya se están generando articulaciones para revisar este tema. “Ya nos hemos reunido los gobernadores de Arica a Atacama, compartimos estos dolores comunes, tenemos a la gran minería encima, tenemos mucho tema de migración donde tampoco tenemos atribuciones, entonces pensamos que a través de esta visión desde el norte grande podemos ir impulsando las mejoras que necesitamos para un mejor calidad de vida. Por lo general Chile se olvida de su norte, entonces ahora tenemos que ir recuperándolo y hacerlo sentir parte de esta nación”, explicó el profesor de filosofía y Magister en Educación. El gobernador electo también abordó el proyecto de royalty minero que genera la posibilidad de que las regiones en las que se desarrolla la industria reciban mayor retribución económica. Al respecto Díaz indicó que si bien esto es positivo, se debe garantizar que un mayor ingreso por este mecanismo no signifique un abandono del Estado. “Aquí lo que se requiere es que tienen que haber fondos de libre disposición de los gobiernos regionales y que puedan ser gestionados a través de los mismos gobiernos regionales, porque si vamos a tener un royalty donde me van a entregar recursos desde la minería pero después me los van a descontar de mi fondo regional y me impiden hacer otro tipo de inversiones en otras comunas no va a ser un buen negocio, no nos va a permitir progresar”. “El sentido del royalty tiene que ser un sentido de restaurar lo que se pierde. Cuando extraemos minerales esos minerales no vuelven a crecer en la tierra, por lo tanto se pierde eso pero, además, por todos los efectos de la contaminación se pierde salud, capacidad de educación entonces debieran ser recursos que estén orientados a hacer inversiones en mejoras para la calidad de vida de los ciudadanos”, agregó. Junto a ello el gobernador expresó que la descentralización no solo debe vincularse a las capitales regionales, sino que debe generarse incluso en su interior, para que las comunas que históricamente han sido abandonas también puedan desarrollarse. “La lucha de la descentralización no es de las regiones contra Santiago, es una lucha de un país que necesita ser más equitativo y ser más justo, se tiene que redistribuir la riqueza para todos”. Finalmente, Ricardo Díaz se refirió a los problemas de vivienda y pobreza presentes en Antofagasta, donde existe una amplia cantidad de campamentos, muchos de ellos construidos en zonas de riesgo. Al respecto señaló que es necesario, una vez más, establecer atribuciones para abordar este problema y, especialmente, para enfrentar la despreocupación e incluso perjuicios producidos por el propio Estado. “Una de las competencias que tenemos que lograr es administración del territorio e ir generando espacios, pero no en las afueras de la ciudad sino más bien ir buscando aquellos paños que están cercanos del centro para ir urbanizando con una perspectiva de desarrollo urbano, porque en general Antofagasta es demasiado lineal y a las viviendas básicas las pones a 50, 40 minutos del centro y no les generas condiciones de vida desde una perspectiva de una ciudad inteligente”, aseveró. “El problema en gran parte en esta región es el Estado. El Estado nos contamina a través de grandes industrias, el Estado especula con nuestros territorios a través de bienes nacionales y el Estado muchas veces de los aportes que hace a la región, que es del 10 por ciento del PIB, solamente recibimos una inversión de 2 por ciento”, concluyó Ricardo Díaz.

El próximo 14 de julio asumirán por primera vez en el cargo los gobernadores regionales. Entre ellos está Ricardo Díaz, electo en la Región de Antofagasta, quien conversó con Radio Universidad de Chile respecto de su cargo, proyecciones y necesidades de la zona a la que representa. En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, Díaz destacó el trabajo conjunto que ya están realizando los gobernadores electos para resolver los problemas que han ido quedando en evidencia respecto de la implementación de este cargo, especialmente en lo que dice relación con atribuciones. Por ello explicó que se han definido tres frentes de trabajo, uno con los parlamentarios para destrabar las leyes referentes a las gobernaciones y descentralización, otro con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio del Interior para demandar aumento de presupuesto y una última área de trabajo de política de alianzas con alcaldes y asociaciones locales. Por otra parte, Ricardo Díaz, quien se define como ambientalista, señaló que uno de sus grandes intereses es abordar las temáticas del medio ambiente en la región, para lo que también es necesario disputar atribuciones. “Dentro de las competencias que tenemos si bien participamos del proceso de evaluación ambiental no dirigimos la mesa, eso se estaría quedando en manos del delegado presidencial, y ahí hay otra diferencia que tenemos que resolver (…) Tenemos que lograr que los representantes del territorio, representantes de las comunidades sean quienes puedan ir definiendo cómo se otorgan los permisos ambientales, también se hace necesario una labor de ir aumentando la calidad de las leyes ambientales para que no tengamos el mismo proceso que hoy tenemos”, indicó. En la misma línea abordó los problemas y pocas retribuciones que genera la gran minería en Antofagasta y el norte grande, entre los que no solo está el daño medioambiental, sino también la salud de la población. Por ello ya se están generando articulaciones para revisar este tema. “Ya nos hemos reunido los gobernadores de Arica a Atacama, compartimos estos dolores comunes, tenemos a la gran minería encima, tenemos mucho tema de migración donde tampoco tenemos atribuciones, entonces pensamos que a través de esta visión desde el norte grande podemos ir impulsando las mejoras que necesitamos para un mejor calidad de vida. Por lo general Chile se olvida de su norte, entonces ahora tenemos que ir recuperándolo y hacerlo sentir parte de esta nación”, explicó el profesor de filosofía y Magister en Educación. El gobernador electo también abordó el proyecto de royalty minero que genera la posibilidad de que las regiones en las que se desarrolla la industria reciban mayor retribución económica. Al respecto Díaz indicó que si bien esto es positivo, se debe garantizar que un mayor ingreso por este mecanismo no signifique un abandono del Estado. “Aquí lo que se requiere es que tienen que haber fondos de libre disposición de los gobiernos regionales y que puedan ser gestionados a través de los mismos gobiernos regionales, porque si vamos a tener un royalty donde me van a entregar recursos desde la minería pero después me los van a descontar de mi fondo regional y me impiden hacer otro tipo de inversiones en otras comunas no va a ser un buen negocio, no nos va a permitir progresar”. “El sentido del royalty tiene que ser un sentido de restaurar lo que se pierde. Cuando extraemos minerales esos minerales no vuelven a crecer en la tierra, por lo tanto se pierde eso pero, además, por todos los efectos de la contaminación se pierde salud, capacidad de educación entonces debieran ser recursos que estén orientados a hacer inversiones en mejoras para la calidad de vida de los ciudadanos”, agregó. Junto a ello el gobernador expresó que la descentralización no solo debe vincularse a las capitales regionales, sino que debe generarse incluso en su interior, para que las comunas que históricamente han sido abandonas también puedan desarrollarse. “La lucha de la descentralización no es de las regiones contra Santiago, es una lucha de un país que necesita ser más equitativo y ser más justo, se tiene que redistribuir la riqueza para todos”. Finalmente, Ricardo Díaz se refirió a los problemas de vivienda y pobreza presentes en Antofagasta, donde existe una amplia cantidad de campamentos, muchos de ellos construidos en zonas de riesgo. Al respecto señaló que es necesario, una vez más, establecer atribuciones para abordar este problema y, especialmente, para enfrentar la despreocupación e incluso perjuicios producidos por el propio Estado. “Una de las competencias que tenemos que lograr es administración del territorio e ir generando espacios, pero no en las afueras de la ciudad sino más bien ir buscando aquellos paños que están cercanos del centro para ir urbanizando con una perspectiva de desarrollo urbano, porque en general Antofagasta es demasiado lineal y a las viviendas básicas las pones a 50, 40 minutos del centro y no les generas condiciones de vida desde una perspectiva de una ciudad inteligente”, aseveró. “El problema en gran parte en esta región es el Estado. El Estado nos contamina a través de grandes industrias, el Estado especula con nuestros territorios a través de bienes nacionales y el Estado muchas veces de los aportes que hace a la región, que es del 10 por ciento del PIB, solamente recibimos una inversión de 2 por ciento”, concluyó Ricardo Díaz.