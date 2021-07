d501d72b0b

FEDATEB en oposición al retorno presencial a clases: "Emplazamos al Ministro a que baje a este territorio a conocer la realidad de cada colegio" Las comunidades educativas de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado denunciaron una absoluta desconexión del secretario de Estado frente a las paupérrimas condiciones en las que se encuentra el 90% de los establecimientos del país María Luisa Cisternas Jueves 1 de julio 2021 15:35 hrs.

Durante esta mañana, la Mesa Territorial de Educación Barrancas, que agrupa a gremios de enseñanza de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado del Servicio Local de Educación Barrancas, realizó una manifestación de protesta junto a apoderados, profesores, estudiantes y asistentes de la educación, en absoluto rechazo al retorno a clases presenciales que insiste en aplicar el Ministerio de Educación. Desde mediados del 2020 que el Mineduc busca incorporar en el plan Paso a Paso esta iniciativa de regreso presencial a los establecimientos educacionales, enarbolando argumentos que apelan a las dificultades que se han evidenciado en el proceso de aprendizaje con la modalidad de las clases virtuales. Si bien, desde Fedateb se comparte este deseo se regularizar las clases dentro de las aulas, afirman que el 90 por ciento de los establecimientos del país no presentan las condiciones mínimas para recibir a los y las estudiantes, por lo que el retorno es inviable. Así lo manifestó el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de Educación Barrancas (Fedateb), Gerardo Álvarez, denunciando un abandono del ministro Raúl Figueroa hacia la educación pública y sus necesidades. “Sabemos que en algún momento nuestros niños deben volver a estudiar, lo sabemos y nosotros también queremos despreocuparnos de ello, pero no puede ser que nos estén diciendo que no está la infraestructura adecuada en los colegios. La infraestructura no ha estado desde siempre, lleva años de abandono. Han arreglado los baños, han arreglado las canchas, pero las salas de clases siguen siendo las mismas. Quieren que vuelvan los lactantes a los jardines infantiles, a las salas cunas, los primeros y segundos básicos. Eso no puede ser”, aseveró. El llamado de los apoderados, profesores y asistentes educacionales durante esta protesta fue a que el ministro de Educación dejara de tomar decisiones considerando únicamente la realidad de los establecimientos con más recursos del país, haciéndose cargo del déficit en infraestructura que mantienen los colegios de estas comunas, que afirman, se ha agravado con el hurto y desmantelamiento por parte de delincuentes en el marco de las cuarentenas. “La gente conoce sus escuelas, conoce sus territorios. Sabe perfectamente que no están las medidas, no están los materiales, no están las salas en condiciones, no están los insumos para llevar a cabo los protocolos y el ministro lo único que hace es forzar el retorno a clases. La gente sabe bien, porque no está en un escritorio, no está en una oficina en el centro de Santiago, que las escuelas no están en condiciones de reabrir. Menos aun con la incertidumbre que provoca esta variante Delta”, afirmó el Presidente Metropolitano del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. En esa línea, el dirigente aseguró que entre los mínimos que se deben cumplir para considerar el retorno presencial a las aulas, está el control efectivo del Covid-19 en nuestro país. “Aún registramos altos niveles de contagio, alto porcentaje de ocupación de camas clínicas y no hay capacidad hospitalaria para recibir a esos niños”, aseguró.

