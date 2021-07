Rafael Montecinos (Lista del Pueblo): “Queremos que ellos sientan y sepan que el pueblo va a estar ahí en todo momento para fiscalizar”

En la definición de uno de sus fundadores y actual Coordinador de Movilizaciones, Rafael Montecinos, la Lista del Pueblo “nació gracias a la revuelta, gracias a todos los y las compañeras que salieron a la calle a marchar, quienes fueron asesinados, quienes son presos políticos quienes fueron mutilados y vulnerados por el Estado de Chile”. El movimiento ciudadano surgido en medio de las protestas ocurridas desde octubre de 2019 se agrupó y organizó para presentar candidatos a integrar el órgano constituyente y fue así que con una campaña austera y mucho terreno lograron ocupar 27 de los 155 puestos de la Convención Constituyente que iniciará sus funciones este domingo 4 de julio. En ese contexto y consultado por el llamado a movilización realizado por la lista, Montecinos explicó que lo que se busca es mantener el lazo con la población que salió a exigir mejoras en las distintas ciudades de nuestro país y, a la vez, rendirle honores a través de una ceremonia simbólica. “Estos 27 constituyentes que fueron electos el 15 y 16 de mayo y, ante la investidura que se realizará en el Congreso, tienen la idea de realizar en Plaza de la Dignidad un homenaje por todos los asesinados, los torturados, mutilados y los presos políticos que, junto al pueblo, son a quienes debemos dar las gracias porque fueron los que dieron pie a esta nueva Constitución, sin el levantamiento del 18 de octubre, esta nueva Constitución no habría sido posible”, comentó. En materia de las formalidades que se han establecido para la ceremonia de instalación del órgano constituyente, Montecinos explicó que los representantes de la Lista del Pueblo han acordado entregar una promesa o juramento de lealtad al pueblo. “Ellos se deben al pueblo, así que agradecerán al pueblo por todo lo que hicieron y se comprometerán a llevar sus demandas hacia la Convención Constitucional”. Dado que la Región Metropolitana se encuentra en su mayor parte en el paso de Transición, lo que implica que durante los fines de semana la población debe permanecer en cuarentena y está prohibida la realización y participación de reuniones sociales, esta movilización no cuenta con la autorización de la Intendencia. Preguntado al respecto, Rafael Montecinos explicó que la marcha se llevará a cabo respetando las distancias físicas y las medidas de autocuidado como uso de mascarillas y alcohol gel. “Son las medidas que hemos tomado en todas las manifestaciones que la Lista del Pueblo ha encabezado: tratar de evitar las aglomeraciones, estar al menos a un metro de distancia unos de otros y la mascarilla y aseo constante de manos con alcohol gel. La intendencia nos ha dicho que no va a detener la manifestación, si bien no se puede autorizar por el estado de pandemia que hay, está dispuesta a dejar que se lleve a cabo bajo las medidas de seguridad y salud para poder llegar al ex Congreso”, indicó. Luego que los convencionales representantes de los pueblos originarios solicitaran la salida del secretario administrativo de la nueva instancia que redactará la Carta Fundamental, Francisco Encina, la Lista del Pueblo manifestó su apoyo a las demandas de quienes fueron electos para ocupar los cupos de escaños reservados. “Si bien nosotros no hemos tenido inconvenientes, apoyamos totalmente las demandas de los pueblos originarios y lo seguiremos haciendo en el transcurso de la Convención porque consideramos que las demandas de los pueblos originarios se deben cumplir porque este país lo tenemos que construir de la mano de los pueblos originarios, deben tener voz y voto en el nuevo Chile”. Respecto de las críticas que ha recibido la Lista del Pueblo que los acusan de actuar al margen de la institucionalidad, pese a haber competido y ganado sus cupos según las reglas del acuerdo del 15 de noviembre, Montecinos indicó que esa competencia no fue para nada accesible pues debieron enfrentar una multiplicidad de trabas para lograr acceder a formar parte del órgano encargado de redactar la propuesta de una nueva Constitución. Por otra parte, ante la idea de esta movilización y de rodear la Convención, el Coordinador de Movilizaciones de la Lista del Pueblo señaló que la idea es que los 155 constituyentes sepan que su labor estará siendo observada por quienes los eligieron. “Que sientan la presión del pueblo, porque esto es gracias a los compañeros que hoy están o han estado en las distintas cárceles de Chile, a los que fueron asesinados o sufrieron represión. Eso es lo que queremos que ellos sientan y que sepan que el pueblo va a estar ahí en todo momento para fiscalizar y demandar lo que se necesita de la nueva Constitución”. Para el representante es imprescindible la libertad de los prisioneros políticos detenidos en el marco del estallido social, independiente de las reglas establecidas en el acuerdo del 15 de noviembre que expresa que la Convención Constituyente no debe interferir en las labores de los poderes del Estado como el Legislativo y el Judicial. “Es de suma importancia que sean liberados, así como también comenzar a escribir la Constitución por todos aquellos que necesitan de cambios profundos en Chile. Nosotros, al interior de la Convención, haremos lo imposible para que, durante la redacción de la nueva Carta Fundamental, sean liberados quienes aún sigan presos y también quienes tengan condena efectiva. Daremos esa lucha desde adentro y esta marcha también es para eso, para visibilizar que entre las muchas demandas sociales está también la libertad de todos los presos políticos de la revuelta. Seguiremos a pie firme junto a ellos luchando, esta vez, desde el interior de la Convención”. En esa línea, Montecinos criticó el actuar de los tribunales, ya que a su juicio “el Poder Judicial y la forma en que ha actuado en los últimos años, en especial con el tema de los presos políticos ha sido de mala manera. No puede ser que haya compañeras y compañeros que lleven más de un año en prisión preventiva sin que se hayan revisado sus causas, sin que haya sentencias. El Poder Judicial está trabajando mal y eso es algo que también debe cambiar en ese país”. Dado que el Gobierno ya anunció el plan de seguridad en las cercanías de la sede del ex Congreso Nacional, donde se realizará el encuentro inaugural el domingo y que considera anillos perimetrales conformados por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, los constituyentes de la Lista del Pueblo han asegurado que de darse episodios de represión a los manifestantes, ellos pedirán que se suspenda la ceremonia o bien se retirarán de ella. “Ellos no van a seguir siendo parte de esta investidura hasta que no dejen de reprimir al pueblo. Eso es lo que los convencionales electos de la Lista del Pueblo tienen planeado realizar”, concluyó el fundador de la Lista. Foto @Rafael Montecinos

En la definición de uno de sus fundadores y actual Coordinador de Movilizaciones, Rafael Montecinos, la Lista del Pueblo “nació gracias a la revuelta, gracias a todos los y las compañeras que salieron a la calle a marchar, quienes fueron asesinados, quienes son presos políticos quienes fueron mutilados y vulnerados por el Estado de Chile”. El movimiento ciudadano surgido en medio de las protestas ocurridas desde octubre de 2019 se agrupó y organizó para presentar candidatos a integrar el órgano constituyente y fue así que con una campaña austera y mucho terreno lograron ocupar 27 de los 155 puestos de la Convención Constituyente que iniciará sus funciones este domingo 4 de julio. En ese contexto y consultado por el llamado a movilización realizado por la lista, Montecinos explicó que lo que se busca es mantener el lazo con la población que salió a exigir mejoras en las distintas ciudades de nuestro país y, a la vez, rendirle honores a través de una ceremonia simbólica. “Estos 27 constituyentes que fueron electos el 15 y 16 de mayo y, ante la investidura que se realizará en el Congreso, tienen la idea de realizar en Plaza de la Dignidad un homenaje por todos los asesinados, los torturados, mutilados y los presos políticos que, junto al pueblo, son a quienes debemos dar las gracias porque fueron los que dieron pie a esta nueva Constitución, sin el levantamiento del 18 de octubre, esta nueva Constitución no habría sido posible”, comentó. En materia de las formalidades que se han establecido para la ceremonia de instalación del órgano constituyente, Montecinos explicó que los representantes de la Lista del Pueblo han acordado entregar una promesa o juramento de lealtad al pueblo. “Ellos se deben al pueblo, así que agradecerán al pueblo por todo lo que hicieron y se comprometerán a llevar sus demandas hacia la Convención Constitucional”. Dado que la Región Metropolitana se encuentra en su mayor parte en el paso de Transición, lo que implica que durante los fines de semana la población debe permanecer en cuarentena y está prohibida la realización y participación de reuniones sociales, esta movilización no cuenta con la autorización de la Intendencia. Preguntado al respecto, Rafael Montecinos explicó que la marcha se llevará a cabo respetando las distancias físicas y las medidas de autocuidado como uso de mascarillas y alcohol gel. “Son las medidas que hemos tomado en todas las manifestaciones que la Lista del Pueblo ha encabezado: tratar de evitar las aglomeraciones, estar al menos a un metro de distancia unos de otros y la mascarilla y aseo constante de manos con alcohol gel. La intendencia nos ha dicho que no va a detener la manifestación, si bien no se puede autorizar por el estado de pandemia que hay, está dispuesta a dejar que se lleve a cabo bajo las medidas de seguridad y salud para poder llegar al ex Congreso”, indicó. Luego que los convencionales representantes de los pueblos originarios solicitaran la salida del secretario administrativo de la nueva instancia que redactará la Carta Fundamental, Francisco Encina, la Lista del Pueblo manifestó su apoyo a las demandas de quienes fueron electos para ocupar los cupos de escaños reservados. “Si bien nosotros no hemos tenido inconvenientes, apoyamos totalmente las demandas de los pueblos originarios y lo seguiremos haciendo en el transcurso de la Convención porque consideramos que las demandas de los pueblos originarios se deben cumplir porque este país lo tenemos que construir de la mano de los pueblos originarios, deben tener voz y voto en el nuevo Chile”. Respecto de las críticas que ha recibido la Lista del Pueblo que los acusan de actuar al margen de la institucionalidad, pese a haber competido y ganado sus cupos según las reglas del acuerdo del 15 de noviembre, Montecinos indicó que esa competencia no fue para nada accesible pues debieron enfrentar una multiplicidad de trabas para lograr acceder a formar parte del órgano encargado de redactar la propuesta de una nueva Constitución. Por otra parte, ante la idea de esta movilización y de rodear la Convención, el Coordinador de Movilizaciones de la Lista del Pueblo señaló que la idea es que los 155 constituyentes sepan que su labor estará siendo observada por quienes los eligieron. “Que sientan la presión del pueblo, porque esto es gracias a los compañeros que hoy están o han estado en las distintas cárceles de Chile, a los que fueron asesinados o sufrieron represión. Eso es lo que queremos que ellos sientan y que sepan que el pueblo va a estar ahí en todo momento para fiscalizar y demandar lo que se necesita de la nueva Constitución”. Para el representante es imprescindible la libertad de los prisioneros políticos detenidos en el marco del estallido social, independiente de las reglas establecidas en el acuerdo del 15 de noviembre que expresa que la Convención Constituyente no debe interferir en las labores de los poderes del Estado como el Legislativo y el Judicial. “Es de suma importancia que sean liberados, así como también comenzar a escribir la Constitución por todos aquellos que necesitan de cambios profundos en Chile. Nosotros, al interior de la Convención, haremos lo imposible para que, durante la redacción de la nueva Carta Fundamental, sean liberados quienes aún sigan presos y también quienes tengan condena efectiva. Daremos esa lucha desde adentro y esta marcha también es para eso, para visibilizar que entre las muchas demandas sociales está también la libertad de todos los presos políticos de la revuelta. Seguiremos a pie firme junto a ellos luchando, esta vez, desde el interior de la Convención”. En esa línea, Montecinos criticó el actuar de los tribunales, ya que a su juicio “el Poder Judicial y la forma en que ha actuado en los últimos años, en especial con el tema de los presos políticos ha sido de mala manera. No puede ser que haya compañeras y compañeros que lleven más de un año en prisión preventiva sin que se hayan revisado sus causas, sin que haya sentencias. El Poder Judicial está trabajando mal y eso es algo que también debe cambiar en ese país”. Dado que el Gobierno ya anunció el plan de seguridad en las cercanías de la sede del ex Congreso Nacional, donde se realizará el encuentro inaugural el domingo y que considera anillos perimetrales conformados por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, los constituyentes de la Lista del Pueblo han asegurado que de darse episodios de represión a los manifestantes, ellos pedirán que se suspenda la ceremonia o bien se retirarán de ella. “Ellos no van a seguir siendo parte de esta investidura hasta que no dejen de reprimir al pueblo. Eso es lo que los convencionales electos de la Lista del Pueblo tienen planeado realizar”, concluyó el fundador de la Lista. Foto @Rafael Montecinos