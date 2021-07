Silvana del Valle sobre caso Antonia Barra: “Esto fue un ´suicidio femicida´ y existen argumentos para definir responsabilidad”

Durante esta mañana en la primera edición de Radioanálisis, los periodistas Claudio Medrano y Juanita Rojas, sostuvieron una conversación con la integrante de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, Silvana del Valle, quien tuvo palabras para referirse a la audiencia de ampliación del plazo de investigación, realizada ayer sobre Martin Pradenas, acusado de violación en el caso Antonia Barra y otras seis víctimas . En dicha audiencia el Juzgado de Garantía de Temuco decidió extender el período de investigación en 40 días y rechazó la solicitud de la defensa que pedía el revocamiento de la prisión preventiva de Pradenas. La abogada y parte del equipo querellante lamentó que la defensa del imputado intentara cuestionar la causa de muerte de Antonia, señalando que esos antecedentes ya habían sido esclarecidos, dañando una vez la honra de la víctima. “Se intentó hacer parecer que la muerte de Antonia no hubiese sido causada por un suicido, lo que nosotras como organización consideramos que fue un suicidio femicida – que no está penado por la ley- pero sí existen argumentos en la actualidad legal para definir que sí hay responsabilidad por parte del imputado en este suicidio, que ocurre por la presión ejercida por Pradenas los días posteriores a la violación”. Además, agregó que la defensa apuntó a la participación de terceros en el deceso de Antonia, donde incluso insinuaron una posible responsabilidad de familiares :”Trataron de plantear una hipótesis muy temeraria donde otras personas, potencialmente el ex pololo, el padre o la familia de Antonia, hubiesen participado en esa muerte“, subrayó. Asimismo, Silvana se mostró satisfecha con la decisión del juzgado de mantener la medida cautelar de prisión preventiva sobre Pradenas Durr, ya que a su juicio, efectivamente es un peligro para la sociedad, principalmente para sus otras seis víctimas debido a su conducta. “Sigue existiendo peligro para la seguridad de la víctimas y fundamentalmente para el éxito de la investigación, de manera tal que el tribunal señaló que no es viable modificar la medida. Desde la parte querellante creemos que no es posible que una persona que tiene un patrón de conductas de este tipo, que no solo se resume en conductas de abuso sino que también en el amedrentamiento de las víctimas y de ocultamiento de pruebas, pueda tener algún beneficio, eso nos hace pensar que lo decido por el tribunal es lo correcto“, añadió la representante de la Red Chilena en Contra de la Violencia hacia las Mujeres. Finalmente, la abogada reflexionó sobre los argumentos de defensa en este tipo de casos, donde se trata culpabilizar a las mujeres por los delitos cometidos por el agresor. Esta tesis tendría su justificación en el profundo machismo en cual está cimentada nuestra sociedad. “La cultura en la que estamos insertas todas las personas influye en nuestra cotidianidad o en nuestros trabajos, así como jueces o juezas pueden aplicar resoluciones de carácter machista, también lo puede ejercer cualquier persona en el ejercicio de su profesión o vida cotidiana. Entonces, la violencia hacia las mujeres está en la base de una estructura patriarcal que afecta a todo, es algo que tenemos que mover, hay un cambio que hay que promover desde la primera infancia“, finalizó.

Durante esta mañana en la primera edición de Radioanálisis, los periodistas Claudio Medrano y Juanita Rojas, sostuvieron una conversación con la integrante de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, Silvana del Valle, quien tuvo palabras para referirse a la audiencia de ampliación del plazo de investigación, realizada ayer sobre Martin Pradenas, acusado de violación en el caso Antonia Barra y otras seis víctimas . En dicha audiencia el Juzgado de Garantía de Temuco decidió extender el período de investigación en 40 días y rechazó la solicitud de la defensa que pedía el revocamiento de la prisión preventiva de Pradenas. La abogada y parte del equipo querellante lamentó que la defensa del imputado intentara cuestionar la causa de muerte de Antonia, señalando que esos antecedentes ya habían sido esclarecidos, dañando una vez la honra de la víctima. “Se intentó hacer parecer que la muerte de Antonia no hubiese sido causada por un suicido, lo que nosotras como organización consideramos que fue un suicidio femicida – que no está penado por la ley- pero sí existen argumentos en la actualidad legal para definir que sí hay responsabilidad por parte del imputado en este suicidio, que ocurre por la presión ejercida por Pradenas los días posteriores a la violación”. Además, agregó que la defensa apuntó a la participación de terceros en el deceso de Antonia, donde incluso insinuaron una posible responsabilidad de familiares :”Trataron de plantear una hipótesis muy temeraria donde otras personas, potencialmente el ex pololo, el padre o la familia de Antonia, hubiesen participado en esa muerte“, subrayó. Asimismo, Silvana se mostró satisfecha con la decisión del juzgado de mantener la medida cautelar de prisión preventiva sobre Pradenas Durr, ya que a su juicio, efectivamente es un peligro para la sociedad, principalmente para sus otras seis víctimas debido a su conducta. “Sigue existiendo peligro para la seguridad de la víctimas y fundamentalmente para el éxito de la investigación, de manera tal que el tribunal señaló que no es viable modificar la medida. Desde la parte querellante creemos que no es posible que una persona que tiene un patrón de conductas de este tipo, que no solo se resume en conductas de abuso sino que también en el amedrentamiento de las víctimas y de ocultamiento de pruebas, pueda tener algún beneficio, eso nos hace pensar que lo decido por el tribunal es lo correcto“, añadió la representante de la Red Chilena en Contra de la Violencia hacia las Mujeres. Finalmente, la abogada reflexionó sobre los argumentos de defensa en este tipo de casos, donde se trata culpabilizar a las mujeres por los delitos cometidos por el agresor. Esta tesis tendría su justificación en el profundo machismo en cual está cimentada nuestra sociedad. “La cultura en la que estamos insertas todas las personas influye en nuestra cotidianidad o en nuestros trabajos, así como jueces o juezas pueden aplicar resoluciones de carácter machista, también lo puede ejercer cualquier persona en el ejercicio de su profesión o vida cotidiana. Entonces, la violencia hacia las mujeres está en la base de una estructura patriarcal que afecta a todo, es algo que tenemos que mover, hay un cambio que hay que promover desde la primera infancia“, finalizó.