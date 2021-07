dea1f466db

Derechos Humanos Fabiola Campillai luego de reunirse con el director de Carabineros : "La verdad es que vemos la justicia muy lejana" En la reunión se confirmó que los involucrados en la causa, los excapitanes Fernández y Maturana, permanecerán en retiro provisorio mientras dure el sumario interno. La institución no ofreció ningún tipo de medida compensatoria por los daños físicos y psicológicos producidos. Héctor Gabriel Campos Viernes 2 de julio 2021 20:54 hrs.

Durante esta jornada, Fabiola Campillai, junto a sus representantes legales, sostuvieron una reunión con el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez. La cita tuvo como objetivo despejar dudas en relación a la condición administrativa actual de los principales implicados en la causa, los excapitanes Fernández y Maturana, este último procesado por disparar la bomba lacrimógena que dejó ciega a Fabiola en 2019. A las afueras de la Dirección Nacional de Carabineros, Fabiola Campillai comentó que el general Yañez asumió los errores cometidos en el transcurso de la investigación del caso y empatizó con su situación. Sin embargo, no le ofreció disculpas, lo que le hace pensar que se viene un largo camino para alcanzar la justicia, por lo que hizo un llamado a la prensa y la ciudadanía a no olvidar su caso. “No hay apoyo de la institución. Lo único que esperamos es que ustedes, la prensa y la gente nos siga apoyando porque sin ustedes no vamos a poder tener justicia. Y la verdad es que en estos momentos la vemos muy lejana, es terrible que no exista justicia para nosotros, pero sin duda vamos a seguir luchando“. Además, Fabiola Campillai se refirió en duros términos al presidente Sebastián Piñera, apuntándolo como el principal responsable de las víctimas que dejó la revuelta de octubre de 2019, ya que él decidió responder con una fuerte represión a los miles de manifestantes. “Él es un asesino, es él quien manda su gente a reprimirnos en las calles y a disparar como si fuésemos unos delincuentes. Él nos declaró una guerra la cual solo existe en su mente, porque nosotros no tenemos como defendernos con todas las armas que ellos tienen para dispararnos”, finalizó. La reunión también conto con la presencia del diputado Leonardo Soto (PS), quien señaló que la institución de Carabineros sigue al debe en cuanto a la colaboración en la investigación y en las medidas administrativas, ya que ambos exfuncionarios – Fernández y Maturana- no serán sancionados hasta que se resuelva el sumario interno, proceso que a su criterio, carecería de legitimidad. “La causa de Fabiola lleva un año y medio y no ha tenido la colaboración activa ni la grandeza de Carabineros de poner a disposición de tribunales los elementos para condenar a sus victimarios. Hasta el día de hoy no hay una sanción administrativa en Carabineros de Chile que castigue a los culpables del crimen que ella sufrió. Hay un sumario que está en su etapa final y que ellos mismos van a resolver, ese sumario no ha investigado totalmente este crimen” subrayó. En la cita, el general Yáñez confirmó que los exfuncionarios permanecen en retiro provisorio mientras dure la investigación interna. Además, desde Carabineros de Chile no se ofreció ningún tipo de medida compensatoria por los daños físicos y psicológicos producidos a Fabiola Campillai.

