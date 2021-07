e95add7c9f

Economía Diputado Barrera espera que el gobierno facilite el trámite para que feriantes accedan al Bono Alivio El parlamentario solicitó además mayores plazos, ya que muchos municipios están recién en el proceso de instalación de las nuevas autoridades. Diario UChile Sábado 3 de julio 2021 15:23 hrs.

El diputado integrante de la comisión de Economía, Boris Barrera, señaló que espera que el Gobierno facilite el proceso para que los comerciantes de las ferias libres puedan acceder al bono alivio para las micro y pequeñas empresas. Los parlamentarios integrantes de esta instancia llamaron al gobierno a entregar más plazo para que los municipios envíen la información de las y los feriantes. Si bien el Servicio de Impuestos Internos (SII) determinó que la información se puede ingresar hasta el 2 de julio, los legisladores estimaron que no es suficiente ya que, en gran parte de las comunas, las autoridades recién están asumiendo los cargos y se han encontrado con dificultades para cumplir con el proceso. Barrera explicó que son más de 100 mil las y los comerciantes de las ferias libres que deben estar con la patente al día para acceder al beneficio estatal de 1 millón de pesos. “El proceso no ha cursado con la celeridad que corresponde y el llamado al gobierno es que facilite las cosas”, indicó el diputado. “Por un problema burocrático, de los municipios, muchos feriantes no van a poder acceder. Por eso, esperamos que el Gobierno acoja esta solicitud y otorgue más plazo, porque hay muchos feriantes que no están al día, porque no estuvieron trabajando como lo hacían antes o porque las comunas estaban en cuarentena y por lo tanto, estaban atrasados” El diputado Barrera indicó finalmente que hoy “están colapsando los municipios y necesitan más tiempo. El llamado al Gobierno es que escuche, que no se transforme en un problema y facilite las cosas a los feriantes y a los municipios para que esto termine como queremos que termine y puedan acceder al beneficio los 100 mil feriantes de Chile”

