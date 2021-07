Inicio de la Convención Constitucional se posterga y convencionales piden que Carabineros se retiren de alrededores del Congreso

La instalación de la Convención Constitucional estaba proyectada para las 10:00 horas de este domingo. Sin embargo, luego de que las fuerzas de orden se enfrentaran con los manifestantes que acompañaron a los convencionales en sus actividades previas a la ceremonia oficial, el proceso fue postergado para el mediodía. Los convencionales de la Lista del Pueblo fueron uno de los primeros grupos en pedir la suspensión de la actividad, argumentando que sus familiares habían sido atacados con el carro lanza aguas de Carabineros en las afueras del Congreso, por lo que solicitaron la explicación directa del Ministerio del Interior respecto de los sucesos. En ese sentido, los convencionales solicitaron que los Carabineros de Control de Orden Público se retiraran de las cercanías del ex Congreso para poder iniciar la ceremonia. “Nadie esperaba esta situación”, dijo el escritor Jorge Baradit. “Esto lo hemos visto desde el 18 de octubre de 2019 (…). En general, se carga contra columnas pacíficas. Hoy están siendo reprimidos familiares, amigos de constituyentes, personas que vinieron a acompañar con una cacerola, una bandera”, sostuvo en conversación con Radio Universidad de Chile. Por su parte, el ex parlamentario, Hugo Gutiérrez, indicó que “hay que asumir que este es un país que tiene acumuladas muchas rabias” por los abusos que históricamente ha enfrentado la población, en general. “Ahora, lo que queremos es instalar esta convención para que el pueblo sea parte de la misma”, dijo. “Los que están disputando esto es la gente de derecha. La derecha no quería la Constitución, no quiere el proceso constituyente, en consecuencia, los más contentos con que no se instale la convención es la derecha”, comentó. En desarrollo.

