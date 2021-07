Comisión de Constitución del Senado votará el martes proyecto de voto obligatorio

Este lunes la Comisión de Constitución del Senado analizó el proyecto de ley que busca restablecer la obligatoriedad del voto en nuestro sistema electoral. En la Cámara de Diputados el proyecto se aprobó en general con el voto favor de 107 parlamentarios y también en particular con el visto bueno de 105 diputados. La instancia contó con la presentación de Andrés Tagle, Director del Servicio Electoral, quien se refirió a los distintos sistemas electorales en el continente que van desde la voluntariedad total hasta la obligatoriedad con sanciones de parte del Estado. Consultado por el senador Pedro Araya respecto de la posibilidad que, de aprobarse la obligatoriedad en el voto para las próximas elecciones de noviembre, se pueda optar por parte de los ciudadanos a des inscribirse de los padrones, Tagle explicó que ello no es factible dados los acotados plazos que existen antes de los próximos comicios presidenciales y parlamentarios. “La des inscripción de los registros electorales es permanente, habría que después hacer un nuevo procedimiento de inscripción, la verdad es que a noviembre eso no es aplicable pues el cambio de domicilio terminó el sábado y ese día cerramos los datos para conformar el padrón electoral. Partimos entregando a los auditores el padrón y ya no se puede modificar, es decir, ya no considera a nadie más que quiera hacer cambio de ningún tipo, ni sanciones de algún tribunal, ni cambios de domicilio. Por tanto, abrir desinscrpciones no es posible para esa fecha”. Desde la Democracia Cristiana, el senador Francisco Huenchumilla señaló estar de acuerdo con la idea de reinstaurar la obligatoriedad en los sufragios, ya que es necesario que el Estado pueda exigir a los ciudadanos el que efectivamente se ejerza el derecho a voto como se hace en otros sistemas electorales de la región. “Soy partidario de que el Estado pudiera exigir no una sanción, sino que una demostración de su condición de ciudadano que se interesa por el destino de la sociedad y del Estado y, por lo tanto, el Estado le certificara que participó y cumplió con su deber de ciudadano. Participando tiene derecho a requerir de la sociedad y el Estado las prestaciones que hoy se tienen que hacer”, expresó el legislador. En tanto, desde Chile Vamos, la senadora Luz Ebensperger (UDI) indicó que no está de acuerdo con el proyecto de ley que llegó desde la Cámara de Diputados sobre voto obligatorio, pero esta vez con inscripción automática y sin sanción ya que, según estimó la parlamentaria, ello afecta a la libertad de los ciudadanos. “Me gustaba el sistema que teníamos antes: un voto obligatorio con inscripción voluntaria, es decir, dejando algo de libertad a las personas. Creo que es importante que sean las personas quienes decidan el querer o no asumir responsablemente el querer o no participar y, una vez que lo asumen, que entonces se vuelva obligatorio y por lo tanto la no participación traería responsabilidades”. Ante de cerrar la sesión, el presidente de la Comisión solicitó que la Biblioteca del Congreso pueda realizar un estudio comparado de los países de la OCDE que pasaron de un sistema obligatorio de votación a uno voluntario y las cifras de participación que ellos demostraron. La Comisión sesionará nuevamente este martes en una cita en la que se espera asista el ministro o subsecretario de la Segrpres para responder algunas dudas de los senadores. Luego de ello, los miembros de la comisión votarán tanto en general como en particular el artículo único del proyecto el que luego pasará a la Sala del Senado

Este lunes la Comisión de Constitución del Senado analizó el proyecto de ley que busca restablecer la obligatoriedad del voto en nuestro sistema electoral. En la Cámara de Diputados el proyecto se aprobó en general con el voto favor de 107 parlamentarios y también en particular con el visto bueno de 105 diputados. La instancia contó con la presentación de Andrés Tagle, Director del Servicio Electoral, quien se refirió a los distintos sistemas electorales en el continente que van desde la voluntariedad total hasta la obligatoriedad con sanciones de parte del Estado. Consultado por el senador Pedro Araya respecto de la posibilidad que, de aprobarse la obligatoriedad en el voto para las próximas elecciones de noviembre, se pueda optar por parte de los ciudadanos a des inscribirse de los padrones, Tagle explicó que ello no es factible dados los acotados plazos que existen antes de los próximos comicios presidenciales y parlamentarios. “La des inscripción de los registros electorales es permanente, habría que después hacer un nuevo procedimiento de inscripción, la verdad es que a noviembre eso no es aplicable pues el cambio de domicilio terminó el sábado y ese día cerramos los datos para conformar el padrón electoral. Partimos entregando a los auditores el padrón y ya no se puede modificar, es decir, ya no considera a nadie más que quiera hacer cambio de ningún tipo, ni sanciones de algún tribunal, ni cambios de domicilio. Por tanto, abrir desinscrpciones no es posible para esa fecha”. Desde la Democracia Cristiana, el senador Francisco Huenchumilla señaló estar de acuerdo con la idea de reinstaurar la obligatoriedad en los sufragios, ya que es necesario que el Estado pueda exigir a los ciudadanos el que efectivamente se ejerza el derecho a voto como se hace en otros sistemas electorales de la región. “Soy partidario de que el Estado pudiera exigir no una sanción, sino que una demostración de su condición de ciudadano que se interesa por el destino de la sociedad y del Estado y, por lo tanto, el Estado le certificara que participó y cumplió con su deber de ciudadano. Participando tiene derecho a requerir de la sociedad y el Estado las prestaciones que hoy se tienen que hacer”, expresó el legislador. En tanto, desde Chile Vamos, la senadora Luz Ebensperger (UDI) indicó que no está de acuerdo con el proyecto de ley que llegó desde la Cámara de Diputados sobre voto obligatorio, pero esta vez con inscripción automática y sin sanción ya que, según estimó la parlamentaria, ello afecta a la libertad de los ciudadanos. “Me gustaba el sistema que teníamos antes: un voto obligatorio con inscripción voluntaria, es decir, dejando algo de libertad a las personas. Creo que es importante que sean las personas quienes decidan el querer o no asumir responsablemente el querer o no participar y, una vez que lo asumen, que entonces se vuelva obligatorio y por lo tanto la no participación traería responsabilidades”. Ante de cerrar la sesión, el presidente de la Comisión solicitó que la Biblioteca del Congreso pueda realizar un estudio comparado de los países de la OCDE que pasaron de un sistema obligatorio de votación a uno voluntario y las cifras de participación que ellos demostraron. La Comisión sesionará nuevamente este martes en una cita en la que se espera asista el ministro o subsecretario de la Segrpres para responder algunas dudas de los senadores. Luego de ello, los miembros de la comisión votarán tanto en general como en particular el artículo único del proyecto el que luego pasará a la Sala del Senado