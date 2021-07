López Obrador afirma que explosión submarina de oleoducto fue “un accidente”

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la explosión de un oleoducto submarino ocurrido el viernes recién pasado en el Golfo de México, se debió a un accidente a raíz de una fuga de gas y nitrógeno, además de una tormenta y descargas eléctricas.

El hecho se produjo en la plataforma satélite KU-C de la empresa estatal Pemex, estación que pertenece al complejo Ku Maloob Zap, yacimiento localizado en la Sonda de Campeche, a unos 105 kilómetros de Ciudad del Carmen, al sureste de la península del Yucatán.

López Obrador subrayó que si bien se están realizando las investigaciones correspondientes, la explosión no fue algo intencional. “Fue así como lo estoy planteando”, comentó en su habitual rueda de prensa en el Palacio Nacional, sede de gobierno mexicano.

El jefe de Estado agregó que tanto la compañía Pemex como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales “están empezando a hacer un avalúo, un análisis sobre los daños que se hayan ocasionado” con el objetivo de realizar las reparaciones que permitan poner en funcionamiento nuevamente el ducto submarino.

Greta Thunberg critica entrega de licencias para continuar con explotaciones submarinas

Luego de conocida la noticia el viernes en la madrugada sobre la explosión del gasoducto de Pemex en el golfo de México, a través de redes sociales varios internautas lamentaron la situación mientras colgaban imágenes del incendio que ardía en el mar mientras algunas embarcaciones intentaban bajar la temperatura en el sector.

Una de las personas que se adhirió a las críticas fue la activista medioambiental Greta Thunberg, quien utilizó su cuenta de Twitter para señalar que “mientras tanto, las personas en el poder se llaman a sí mismos ‘líderes climáticos’ mientras abren nuevos campos petrolíferos, oleoductos y plantas de energía a carbón, otorgando nuevas licencias petroleras para explorar futuros sitios de perforación petrolera. Este es el mundo que nos dejan para nosotros”.

Meanwhile the people in power call themselves "climate leaders" as they open up new oilfields, pipelines and coal power plants – granting new oil licenses exploring future oil drilling sites.

This is the world they are leaving for us. https://t.co/4hQ8nm11Fd

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 3, 2021