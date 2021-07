“Una falta de respeto”: la sesión que nunca fue y el desorden que tiene a medio filo la Convención Constituyente

Antes del fracaso de la segunda sesión de la Convención Constitucional las cosas ya no estaban bien. A las tres de la tarde, hora en que estaba citada la instancia, gran parte de los constituyentes aun no llegaba al Congreso Nacional. Al atraso de muchos, se sumaron los problemas para entrar al edificio, pues algunos llegaron en compañía de asesores a quienes, en un primer momento, se les denegó la entrada. Luego de algunas conversaciones, los acompañantes pudieron hacer ingreso a la sede legislativa. Caminando, en bicicleta y en auto, uno a uno los constituyentes fueron llegando sin saber realmente a lo que iban. Poco sabían más allá de que se discutiría la eventual solicitud para amnistiar a los presos de la revuelta, misma información que tenían periodistas y funcionarios: el desorden fue desde el principio. Mientras nadie sabía a ciencia cierta qué pasaba al interior del Congreso, al exterior dos manifestaciones se sentían desde distintos puntos: una desde calle Catedral, donde familiares y activistas pedían la libertad de los presos de la revuelta, y otra desde calle Compañía, donde entonaban el himno nacional tal como se cantaba en dictadura. “Viva Pinochet” se escuchaba mientras personas que transitaban por el lugar los encaraban hasta lograr echarlos del sitio. A las 16:00 horas se le informó a prensa que no a todos los constituyentes se les tomó la temperatura y por eso la sesión no empezaría todavía. Una espera que se hizo eterna hasta que se informó lo que era un hecho inevitable: la primera sesión de la Convención fracasó -segunda si se contabiliza la del domingo- por no contar con condiciones técnicas ni sanitarias. “No están las disposiciones sanitarias, están todos achoclonados, nos tenían a todos divididos, la derecha estaba toda sentada en un lugar, otros de izquierda que ni siquiera tenían 30 centímetros de distanciamiento social. Para entrar solo se nos tomó la temperatura, entonces encuentro que es el colmo. Más encima el gasto de plata de anoche y hoy, que se hizo sin preguntarle a nadie, me parece del terror, están instalando plasmas y después nos echan la culpa a nosotros que pedimos plata. Todo me parece una falta de respeto”, declaró molesta Alejandra Pérez, representante del Distrito 9 y constituyente de la Lista del Pueblo. Entre la gran mayoría de los constituyentes había un punto común: la culpa del fracaso era del Gobierno, tal como lo explicó Daniel Stingo, representante del Distrito 8. “El Gobierno no nos dejó las condiciones para trabajar, no había salas habilitadas con audio, no había salas habilitadas con videos, en la sala de plenaria no podemos funcionar por razones de aforo y de sanidad, solo se podía 80 personas en el plenario y los demás debíamos irnos a otras salas donde no había nada. El Gobierno, una vez más, no cumplió con su obligación básica de habilitar el espacio para que la Constituyente pudiera funcionar”. Si hay algo que ha marcado las ya dos jornadas de la Convención es el hermetismo con que han actuado los constituyentes de Vamos por Chile. No obstante, nuestro medio dialogó con Eduardo Cretton, representante de la Araucanía. El constituyente lamento la pérdida de otro día de trabajo, a lo que se sumará una tercera jornada ya que se deberá discutir sobre “los supuestos presos políticos en vez de empezar a hacer la pega”. Si bien se resistió a indicar un culpable por el fracaso de la jornada, finalmente responsabilizó al Ejecutivo por la situación. -¿Quién tiene la culpa? -Yo creo que acá la responsabilidad está en la Secretaría Administrativa -¿Quién sería la Secretaría Administrativa? – La Secretaría Administrativa tiene un encargado y es lamentable que no haya entregado las condiciones mínimas. -¿No es el Gobierno quien está a cargo de aquella? – El Gobierno, por supuesto. -¿Entonces la responsabilidad es del Gobierno? – Te diría que es del encargado de la Secretaría Administrativa, si esto es el deber del Gobierno, bueno, entonces es del Gobierno. Ante lo acontecido este lunes, muchas voces al interior de la Convención han acusado que el Ejecutivo busca boicotear el proceso constituyente. Una teoría que, explican, tiene sentido tomando en cuenta que la primera discusión sería pedir la libertad de los presos de la revuelta, algo a lo que La Moneda se ha opuesto rotundamente. Las acusaciones de boicot toman fuerza, además, porque el domingo se solicitó que la primera sesión se realizara en la misma carpa donde se celebró la ceremonia inaugural, la que ya no existía cuando los constituyentes comenzaron a llegar al Congreso. Eduardo Crettón descartó esta teoría indicando que, si así fuera, no hubiese sido posible la ceremonia de inauguración y la posibilidad de elegir presidenta y vicepresidente. “Yo creo que no hay ninguna intención de boicotear este proceso, si se hubiese querido ayer no se hubiese realizado la ceremonia que tuvimos, la misma que permitió tener una presidenta y vicepresidente. Acá hubo una descoordinación, no están listos los equipos, lo que me parece terrible porque perdemos un día de trabajo”. Con boicot o no, lo cierto es que no logró concretarse la segunda sesión de la Convención y la respuesta de los constituyentes no se hizo esperar: desde el Colectivo Socialista y Apruebo Dignidad exigieron la renuncia del ministro de la Segpres, Juan José Ossa, y la de Francisco Encina, secretario ejecutivo de la unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constituyente. Por otra parte, ambos bloques defendieron a la Mesa Directiva, liderada por Elisa Loncón y Jaime Bassa, a quienes los constituyentes de Vamos por Chile han responsabilizado por el fracaso de la sesión. Y pese a que la cita se había reprogramado para este martes, la Mesa Directiva confirmó, en horas de la noche, que tampoco podrá realizarse este día. La idea es, entonces, que el miércoles la Convención comience a sesionar para lo cual el Gobierno trabajará en las condiciones técnicas y sanitarias durante este martes. “El subsecretario (Maximiliano Pávez) se comprometió a cumplir con todas las exigencias que nosotros como mesa formulamos y esas se van a implementar durante el día de mañana. Nosotros durante la tarde de mañana martes vamos a venir a evaluar y fiscalizar que efectivamente el gobierno cumpla con la palabra que ha empeñado”, sostuvo Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención. A las 15:00 horas del martes la Mesa Directiva se reunirá con el Ejecutivo para evaluar el acondicionamiento del edificio del Congreso Nacional en Santiago. De salir todo bien, se convocará a sesión este miércoles.

Antes del fracaso de la segunda sesión de la Convención Constitucional las cosas ya no estaban bien. A las tres de la tarde, hora en que estaba citada la instancia, gran parte de los constituyentes aun no llegaba al Congreso Nacional. Al atraso de muchos, se sumaron los problemas para entrar al edificio, pues algunos llegaron en compañía de asesores a quienes, en un primer momento, se les denegó la entrada. Luego de algunas conversaciones, los acompañantes pudieron hacer ingreso a la sede legislativa. Caminando, en bicicleta y en auto, uno a uno los constituyentes fueron llegando sin saber realmente a lo que iban. Poco sabían más allá de que se discutiría la eventual solicitud para amnistiar a los presos de la revuelta, misma información que tenían periodistas y funcionarios: el desorden fue desde el principio. Mientras nadie sabía a ciencia cierta qué pasaba al interior del Congreso, al exterior dos manifestaciones se sentían desde distintos puntos: una desde calle Catedral, donde familiares y activistas pedían la libertad de los presos de la revuelta, y otra desde calle Compañía, donde entonaban el himno nacional tal como se cantaba en dictadura. “Viva Pinochet” se escuchaba mientras personas que transitaban por el lugar los encaraban hasta lograr echarlos del sitio. A las 16:00 horas se le informó a prensa que no a todos los constituyentes se les tomó la temperatura y por eso la sesión no empezaría todavía. Una espera que se hizo eterna hasta que se informó lo que era un hecho inevitable: la primera sesión de la Convención fracasó -segunda si se contabiliza la del domingo- por no contar con condiciones técnicas ni sanitarias. “No están las disposiciones sanitarias, están todos achoclonados, nos tenían a todos divididos, la derecha estaba toda sentada en un lugar, otros de izquierda que ni siquiera tenían 30 centímetros de distanciamiento social. Para entrar solo se nos tomó la temperatura, entonces encuentro que es el colmo. Más encima el gasto de plata de anoche y hoy, que se hizo sin preguntarle a nadie, me parece del terror, están instalando plasmas y después nos echan la culpa a nosotros que pedimos plata. Todo me parece una falta de respeto”, declaró molesta Alejandra Pérez, representante del Distrito 9 y constituyente de la Lista del Pueblo. Entre la gran mayoría de los constituyentes había un punto común: la culpa del fracaso era del Gobierno, tal como lo explicó Daniel Stingo, representante del Distrito 8. “El Gobierno no nos dejó las condiciones para trabajar, no había salas habilitadas con audio, no había salas habilitadas con videos, en la sala de plenaria no podemos funcionar por razones de aforo y de sanidad, solo se podía 80 personas en el plenario y los demás debíamos irnos a otras salas donde no había nada. El Gobierno, una vez más, no cumplió con su obligación básica de habilitar el espacio para que la Constituyente pudiera funcionar”. Si hay algo que ha marcado las ya dos jornadas de la Convención es el hermetismo con que han actuado los constituyentes de Vamos por Chile. No obstante, nuestro medio dialogó con Eduardo Cretton, representante de la Araucanía. El constituyente lamento la pérdida de otro día de trabajo, a lo que se sumará una tercera jornada ya que se deberá discutir sobre “los supuestos presos políticos en vez de empezar a hacer la pega”. Si bien se resistió a indicar un culpable por el fracaso de la jornada, finalmente responsabilizó al Ejecutivo por la situación. -¿Quién tiene la culpa? -Yo creo que acá la responsabilidad está en la Secretaría Administrativa -¿Quién sería la Secretaría Administrativa? – La Secretaría Administrativa tiene un encargado y es lamentable que no haya entregado las condiciones mínimas. -¿No es el Gobierno quien está a cargo de aquella? – El Gobierno, por supuesto. -¿Entonces la responsabilidad es del Gobierno? – Te diría que es del encargado de la Secretaría Administrativa, si esto es el deber del Gobierno, bueno, entonces es del Gobierno. Ante lo acontecido este lunes, muchas voces al interior de la Convención han acusado que el Ejecutivo busca boicotear el proceso constituyente. Una teoría que, explican, tiene sentido tomando en cuenta que la primera discusión sería pedir la libertad de los presos de la revuelta, algo a lo que La Moneda se ha opuesto rotundamente. Las acusaciones de boicot toman fuerza, además, porque el domingo se solicitó que la primera sesión se realizara en la misma carpa donde se celebró la ceremonia inaugural, la que ya no existía cuando los constituyentes comenzaron a llegar al Congreso. Eduardo Crettón descartó esta teoría indicando que, si así fuera, no hubiese sido posible la ceremonia de inauguración y la posibilidad de elegir presidenta y vicepresidente. “Yo creo que no hay ninguna intención de boicotear este proceso, si se hubiese querido ayer no se hubiese realizado la ceremonia que tuvimos, la misma que permitió tener una presidenta y vicepresidente. Acá hubo una descoordinación, no están listos los equipos, lo que me parece terrible porque perdemos un día de trabajo”. Con boicot o no, lo cierto es que no logró concretarse la segunda sesión de la Convención y la respuesta de los constituyentes no se hizo esperar: desde el Colectivo Socialista y Apruebo Dignidad exigieron la renuncia del ministro de la Segpres, Juan José Ossa, y la de Francisco Encina, secretario ejecutivo de la unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constituyente. Por otra parte, ambos bloques defendieron a la Mesa Directiva, liderada por Elisa Loncón y Jaime Bassa, a quienes los constituyentes de Vamos por Chile han responsabilizado por el fracaso de la sesión. Y pese a que la cita se había reprogramado para este martes, la Mesa Directiva confirmó, en horas de la noche, que tampoco podrá realizarse este día. La idea es, entonces, que el miércoles la Convención comience a sesionar para lo cual el Gobierno trabajará en las condiciones técnicas y sanitarias durante este martes. “El subsecretario (Maximiliano Pávez) se comprometió a cumplir con todas las exigencias que nosotros como mesa formulamos y esas se van a implementar durante el día de mañana. Nosotros durante la tarde de mañana martes vamos a venir a evaluar y fiscalizar que efectivamente el gobierno cumpla con la palabra que ha empeñado”, sostuvo Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención. A las 15:00 horas del martes la Mesa Directiva se reunirá con el Ejecutivo para evaluar el acondicionamiento del edificio del Congreso Nacional en Santiago. De salir todo bien, se convocará a sesión este miércoles.