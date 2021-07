f08bd9eb8e

Internacional Cercanos a presidente electo del Perú denuncian intento de golpe de Estado del fujimorismo Los partidarios del maestro electo como presidente acusan un intento por desconocer su triunfo y lograr la designación de magistrados al Tribunal Electoral cercanos al fujimorismo. Presidente interino Francisco Sagasti desestimó ser árbitro en la disputa y sostuvo que el único que puede definir es el Jurado Nacional de Elecciones. Diario Universidad de Chile Martes 6 de julio 2021 15:36 hrs.

Este martes 6 de julio se cumple un mes de la segunda vuelta presidencial en Perú donde finalmente el profesor Pedro Castillo se impuso por 44 mil votos de diferencia a su contendora, Keiko Fujimori, aún el país no tiene un presidente proclamado por las autoridades electorales. Ante la demora de la declaración, organizaciones sociales y políticas de esa nación convocaron a movilizaciones con el objetivo de detener lo que denuncian son los intentos de sectores afines al fujimorismo de impulsar un golpe de Estado en conjunto con el ex jefe de inteligencia del gobierno de facto de Alberto Fujimori, Vladimiro Montencinos, desde la Base Naval donde permanece recluido por secuestro, homicidio, desaparición forzada tráfico de armas y asociación ilícita. Esto porque se estaría afinando una estrategia de cara a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que sería integrado por cercanos al fujimorismo como parte de “un proceso de selección abiertamente cuestionado y apresurado” según afirman desde el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad. De hecho, en días pasados la Fiscalía del Perú anunció que iniciará una investigación en contra de Montesinos por varios audios donde se le escucha hablar de conspiración y pagar millonarios sobornos para que Keiko Fujimori sea reconocida como ganadora de la elección. Hasta ahora todos los reclamos realizados por los allegados de Fujimori para salvar su candidatura han sido desmontadas por expertos y el Jurado Nacional de Elecciones que han declarado sin fundamento las apelaciones a su favor. La propia Keiko Fujimori se apresuró en solicitar una auditoría internacional de la elección, algo que fue rechazado por el presidente interino, Francisco Sagasti. Pero la hija del ex dictador peruano ha insistido con alusiones al fútbol, afirmando que “cuando hay dudas en un campeonato, el árbitro va al VAR”. Fue el propio Sagasti el que respondió durante este martes, afirmando que “un presidente no es un árbitro. El JNE es el único que tiene la potestad de definir. Por lo tanto, cualquier intento del Ejecutivo, del presidente de servir de árbitro estaría fuera de la Constitución y es algo que no nos corresponde ni me corresponde”, señaló desde la ciudad de Ayacucho. Si bien en Lima se han concentrado las principales movilizaciones las últimas semanas después de la segunda vuelta presidencial, se espera que en todo el país se adhieran a la convocatoria de las organizaciones que respaldan a Pedro Castillo. Según los datos oficiales, el maestro logró la mayoría de los votos en la región de los Andes donde se concentra la industria minera y agrícola, además del sur del Perú en el departamento de Cusco que concentra los niveles más altos de pobreza en el país y donde alcanzó poco más del 83 por ciento de la votación.

