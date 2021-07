2e37d19e48

Nacional Evalúan acusación constitucional contra Presidente Sebastián Piñera La idea surge por la fallida sesión de la Convención Constituyente y problemas para el trabajo en el edificio del Congreso en Santiago. Mientras, diputada Alejandra Sepúlveda pidió a ministro Juan José Ossa que renuncie "por dignidad". Raúl Martínez Martes 6 de julio 2021 13:26 hrs.

La fallida sesión de este lunes en el Congreso en Santiago de la Convención es el principal argumento de un grupo de parlamentarios que anunciaron que evalúan una posible acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Uno de los impulsores de la idea, el diputado socialista Marcos Ilabaca, indicó que el mandatario debía asegurar todos los medios y la infraestructura necesaria para el desarrollo del trabajo de la instancia que fue asignada para redactar una nueva Constitución Política para el país. “Establecimos expresamente en la Carta Fundamental en el artículo 133 de la Constitución, inciso final, que quien va a estar a cargo del desarrollo del funcionamiento, en la entrega de apoyo técnico, de infraestructura, era el Presidente de la República. Aquí el responsable del bochorno, de la vergüenza nacional que implicó que ayer no pudiera funcionar la Convención Constituyente la tiene el Presidente Sebastián Piñera”, comentó el legislador. Ilabaca precisó además que el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, fue mandatado por el Presidente Piñera para habilitar los espacios para el funcionamiento de la instancia convencional, pero no quiso tomar en cuenta la experiencia del Parlamento para asegurar las sesiones. “El ministro Secretario General de la Presidencia no quiso escuchar ni tomar la tremenda y rica experiencia que tiene este Parlamento para llevar adelante las sesiones como corresponde en este periodo de pandemia. Este Congreso, esta Cámara de Diputados es lo más parecido a como debería estar funcionando la Constituyente, no quiso escuchar, no quiso tomar nada”, criticó el legislador del PS. A la propuesta de acusación constitucional se sumó la diputada del Federación Regionalista Verde Social Alejandra Sepúlveda, quien además emplazó al ministro Ossa a dejar el cargo. “Que los ministros no nos hagan perder el tiempo, que no nos compliquen. Tenemos muchos problemas en el país para acusaciones constitucionales y entendemos que esta es una herramienta de fiscalización importante. Yo le pido que renuncie. Yo creo que hoy día el ministro Ossa por dignidad, frente a uno de los procesos más importantes que tenemos hoy día en el país, debería presentar su renuncia ahora sin ninguna explicación más”, comentó Sepúlveda. La diputada cuestionó el trabajo del secretario de Estado, quien advirtió deberá “dar explicaciones en este Congreso, va a tener que dar explicaciones sobre el procedimiento y va a tener que dar explicaciones dónde está la plata, dónde están los recursos que se incorporaron para esta Convención Constitucional” que hasta ahora no cuenta con un espacio habilitado para desarrollar su trabajo y que ya anunció que de no haber una resolución sesionará desde este miércoles en la Casa Central de la Universidad de Chile.

