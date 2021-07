Gloria de la Fuente: “Debemos cuidar la transparencia en el proceso constituyente, lamentamos que no estén todas las garantías”

“El Consejo ha manifestado que la transparencia y el acceso a información debieran ser ejes rectores del proceso constituyente, por lo que deben asegurarse las condiciones técnicas y sanitarias que hagan posible un adecuado desarrollo del proceso de cara a la ciudadanía”. Así, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, se refirió a la suspensión de la segunda sesión de la Convención Constituyente, tras denuncias de los convencionales de fallos en cuestiones técnicas –faltas de sistemas de sonido, conexiones entre salas y otros- que permitiera la transmisión de la primera jornada de trabajo de los 155 convencionales constituyentes. “Insistimos en que la transparencia impacta positivamente en la confianza del proceso constituyente y por ello consideramos una condición irrenunciable que se den todas las garantías que se requieren para el acceso a lo que ocurre en la Convención”, dijo de la Fuente. “Hemos dicho que es necesario cuidar este proceso en cada una de sus fases y el que se pierda un día, como ha ocurrido hoy, tomando en cuenta que hay convencionales que han hecho un tremendo esfuerzo por viajar a Santiago y que se están pagando alojamientos para que puedan estar acá presencialmente, es un despropósito y una falta de respeto”, agregó. “Todos los actores debemos cuidar la transparencia en el proceso constituyente en todo momento y más allá de la ceremonia de instalación. Lamentamos que no estén todas las garantías, porque tenemos que tener muy claro que lo que nos estamos jugando no es nada menos que el futuro de nuestra democracia, no debiera haber espacio para este tipo de errores”, finalizó de la Fuente.

“El Consejo ha manifestado que la transparencia y el acceso a información debieran ser ejes rectores del proceso constituyente, por lo que deben asegurarse las condiciones técnicas y sanitarias que hagan posible un adecuado desarrollo del proceso de cara a la ciudadanía”. Así, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, se refirió a la suspensión de la segunda sesión de la Convención Constituyente, tras denuncias de los convencionales de fallos en cuestiones técnicas –faltas de sistemas de sonido, conexiones entre salas y otros- que permitiera la transmisión de la primera jornada de trabajo de los 155 convencionales constituyentes. “Insistimos en que la transparencia impacta positivamente en la confianza del proceso constituyente y por ello consideramos una condición irrenunciable que se den todas las garantías que se requieren para el acceso a lo que ocurre en la Convención”, dijo de la Fuente. “Hemos dicho que es necesario cuidar este proceso en cada una de sus fases y el que se pierda un día, como ha ocurrido hoy, tomando en cuenta que hay convencionales que han hecho un tremendo esfuerzo por viajar a Santiago y que se están pagando alojamientos para que puedan estar acá presencialmente, es un despropósito y una falta de respeto”, agregó. “Todos los actores debemos cuidar la transparencia en el proceso constituyente en todo momento y más allá de la ceremonia de instalación. Lamentamos que no estén todas las garantías, porque tenemos que tener muy claro que lo que nos estamos jugando no es nada menos que el futuro de nuestra democracia, no debiera haber espacio para este tipo de errores”, finalizó de la Fuente.