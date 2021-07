Mesa Directiva de la Convención: “Si las condiciones no están, vamos a sesionar en la Universidad de Chile”

Luego del bochorno del día martes, en que la primera sesión de la Convención Constituyente no pudo llevarse a cabo por carencia de condiciones técnicas y sanitarias, su Mesa Directiva, encabezada por Elisa Loncón y Jaime Bassa, se reunió con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien ofreció las instalaciones de la casa de estudio para sesionar. La cita se concretó la mañana de este martes en la Casa Central de la universidad, lugar desde donde ofrecieron una conferencia de prensa. En ella, el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, sostuvo que si las condiciones no están dadas para sesionar en el Congreso el día de mañana, los constituyentes se trasladarán a las dependencias de la Casa de Bello para poder realizar su trabajo. “Tenemos toda la disposición a que las cosas funcionen para que la Constituyente sesione en el Congreso Nacional mañana miércoles, pero si las condiciones sanitarias, tecnológicas, etcétera, no están, vamos a sesionar en la Universidad de Chile, pero lo que no vamos a permitir es que por errores técnicos -entre comillas- la Constituyente no pueda empezar su trabajo”. Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, dijo estar encantado por ayudar con infraestructura y capacidad a la Convención, pues es un deber de las entidades públicas para con una instancia tan importante como la Constituyente. “La razón de ser de las universidades públicas al conjunto del país, al bien común del país. No ha habido evento comparable al que estamos hoy viviendo en términos de volver a pensar y reflexionar en torno a una nueva Constitución que nos una como país. En este contexto, nosotros en el CUECH, en la reunión del miércoles pasado, tomamos el acuerdo de comunicar, apenas fuera elegida la Mesa de la Convención, la disponibilidad total de la infraestructura y de la capacidad de las universidades públicas para estar al servicio de la Convención. Ocurrió este incidente ayer y, por supuesto, estaba el ofrecimiento hecho. Estamos encantados de poder ayudar”. La Presidenta de la Mesa Directiva de la Convención, Elisa Loncón, agradeció el apoyo de la Universidad de Chile y de todas las casas de estudio que se han puesto a disposición de la Convención, lo que, sostuvo Loncón, avizora una buena red entre el servicio público y la Constituyente. “Esta mañana recibí una llamada de la Universidad de La Frontera -mi alma mater porque allá me formé- ofreciendo la misma disposición de colaborar, también tenemos el apoyo de la Universidad de Santiago y su rector Juan Manuel Zolezzi, además tenemos varios académicos en la Convención como es el caso de la constituyente Cristina Dorador y otros, entonces entendemos que vamos a hacer una buena red de colaboración con el servicio público para el bien de la ciudadanía y de la Convención”. Por su parte, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pávez, recorrió las instalaciones del Congreso en Santiago para supervisar en persona los arreglos que se hacen en el lugar. Al ser consultado por la prensa, la autoridad de Gobierno sostuvo que, desde La Moneda, se pondrán a disposición de la Mesa Directiva de la Convención, quienes podrán auditar el trabajo que se ha hecho y que le corresponde a la Segpres. “La responsabilidad del Gobierno es una que es darles las garantías que, lamentablemente, ayer no estuvieron para que la Convención funcione. Tuvimos el domingo una gran jornada desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político, pero ayer no se pudo sesionar por motivos de fuerza mayor, hubo problemas con la conexión a internet (…) nosotros en la mañana tuvimos una muy buena Reunión con la Presidenta (Elisa Loncón), nos pusimos a su disposición, le dimos todas las garantías de lo que se quiera auditar o vigilar respecto de cómo se ha llevado esto hasta el minuto, que está todo en regla y vamos a seguir contribuyendo”. Por otra parte, Pavez afirmó que las condiciones técnicas y sanitarias estarán disponibles para este miércoles para que así la postergada sesión de la Convención pueda concretarse de una vez por todas.

