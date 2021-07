“Mirada de Mujer”, la comunidad que busca visibilizar el trabajo de las maestras de la fotografía

Hace casi tres años, la fotógrafa Paula Navarro recibió un encargo especial: gestionar una exposición para difundir el trabajo de ocho fotógrafas en una muestra que sería presentada en el Espacio Diana. Entusiasmada, la artista comenzó a trazar las líneas de esa exposición que se organizaba en medio de la revuelta feminista de 2018. Para Navarro ese primer proyecto fue motivador. En el marco de esa curatoría no sólo tomó contacto con otras artistas de su misma generación, sino que también fue descubriendo el trabajo de aquellas maestras de la fotografía, cuyas obras le parecían lejanas producto de la invisibilización histórica de las obras de exponentes femeninas. “Esa muestra se inauguró con una cantidad de gente increíble y se gestionó algo súper bonito”, rememoró la artista, quien indicó que luego de ese primer proyecto surgió la necesidad de crear una instancia mucho más amplia con el propósito de continuar difundiendo el trabajo de las creadoras vinculadas a las fotografías. Fue así como surgió la colectiva Mirada de Mujer (MIRAM), instancia que hoy reúne a 35 fotógrafas y que ya ha intervenido distintos espacios del país con muestras vinculadas a la labor de sus integrantes. “Ahora estamos caminando en conjunto con todas las compañeras fotógrafas, pero me pasaba que tenía muy pocas referentes mujeres. Cuando estás estudiando fotografía, los referentes siempre son varones, a quienes admiro profundamente. Son grandes maestros, pero me faltaban maestras”, comentó Paula Navarro. “Me faltaba esta parte de la historia que descubrí después, sola, por curiosidad, y empecé a buscar a las mujeres y ahí me topé con varias que tenían trabajos súper potentes. Algunas tenían una carrera más extensa que otras y otras estaban recién empezando. Eso me motivó mucho, me voló la cabeza y me pasa hasta hoy que siento que es un aporte el hecho de hacer comunidad y exponer en conjunto, porque eso no existe como tal”, manifestó la artista. Para Navarro, “Mirada de Mujer” es un aporte desde el punto de vista de la difusión de la fotografía. Aquí las prácticas son colectivas y, aunque con el tiempo se ha conformado un pequeño equipo para producir las actividades del grupo, nunca se ha propuesto un tema particular para desarrollar una muestra. “Hay una cosa súper instintiva”, comentó Paula Navarro. “Hay varias miradas distintas”, agregó respecto del trabajo realizado por las integrantes de lo que para ella es una comunidad. “Mirada de Mujer”, tercer ciclo El 24 de junio, las fotógrafas de “Mirada de Mujer” presentaron su tercera muestra colectiva. Esta vez, la exposición fue montada en el Centro Experimental Perrera Arte y, en ella, las artistas develaron un recorrido que reúne el trabajo de diez exponentes nacionales y una francesa. En específico, se trata de un proyecto en el que confluyen imágenes de artistas como Marcela Bruna, Francisca Castelblanco, Carmen Gloria Durney, Paz Alejandra Farías, Inti Gajardo, Javiera Musso, Lorna Remmele, Paula López Droguett, Sonia Rossel, Eleonore Simon y Loreto Vergara. En la exhibición, las artistas presentan trabajos inéditos e incluso, algunas exponentes se aventuran con trabajos elaborados, especialmente, para esta ocasión. De ese modo, las fotógrafas abordan temas como el estallido social, la prostitución, el encierro, el desnudo, la maternidad y la migración. Todo ello, por medio de miradas diversas que tienden a difuminar las lecturas hegemónicas. “Lo que hay en común es una osadía o un atrevimiento a salir un poco de los moldes antiguos. Yo trabajo en publicidad y me pasó que, para el estallido, empezó a cambiar la forma de ver las imágenes, la publicidad. Hubo un cambio notorio que ya se venía gestando. Entonces, esta muestra también es un poco un manifiesto de ese cambio de cosmovisión o paradigma visual que se nos develó en poco tiempo”, dijo la fotógrafa Francisca Castelblanco. “El contenido mayoritario está dominado por la contingencia”, agregó respecto de la propuesta de esta tercera exposición colectiva. “Por ejemplo, no es la maternidad desde el punto de vista que se muestra en Instagram. También hay una serie de maternidad al desnudo, con los niños. Hay distintas miradas y propuestas”. Esta tercera muestra de “Mirada de Mujer” permanecerá montada hasta el 31 de julio en Perrera Arte (Parque de los Reyes s/n, Avenida Balmaceda entre Bulnes y Cueto). La exposición podrá ser visitada de forma presencial con previa inscripción. Próximamente, también se lanzará una versión digital de la muestra con el objetivo de alcanzar un público mucho más amplio. Imagen principal: Sonia Rossel.

