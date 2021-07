Presidente Fenpruss: “Creemos que generar un proceso de apertura del país es un riesgo latente”

A dos semanas de arribado el invierno y en circunstancias que la variante Delta del Covid-19 ha registrado su presencia inminente en el territorio nacional, es que el Minsal se prepara para anunciar, este jueves, una reestructuración en el diseño del plan Paso a Paso. Las modificaciones en la estrategia del Gobierno para contener y reducir la diseminación del virus, son producto de un ciclo de diálogos que el Ministerio realizó con diversos representantes del área de la salud, la educación y el comercio, por mencionar algunos rubros. Una disposición que adoptó el Ejecutivo, dada las constantes críticas sobre el ensimismamiento de la autoridad sanitaria, que no daba lugar a la participación e incidencia de los gremios de la salud en el manejo de la pandemia. Pese a esto, las conjeturas apuntan a que la orientación de las medidas del Minsal estarán orientadas en orden de flexibilizar las medidas sanitarias, ampliando los márgenes del comercio y permitiendo mayor movilidad de la ciudadanía. Una señal de esto, es el proceso de desconfinamiento que han propiciado las autoridades de Gobierno, ante el descenso de casos de Covid-19 en el país. No obstante, esta holgura con la que el Minsal se enfrenta al control de la pandemia es objeto de críticas para el presidente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, Fenpruss, Aldo Santibañez, en la medida que, con la presencia de la variante Delta en el país, no corresponde claudicar en el rigor de las medidas sanitarias. “Todas estas medidas de flexibilización se van a determinar o a implementar justo cuando estamos en la incertidumbre respecto nuevas variantes que están llegando al país y eso nos parece preocupante. En eso nosotros hacemos un llamado a mejorar la información de riesgo del Gobierno, que ha sido el talón de Aquiles durante toda la pandemia y que hoy día vemos con preocupación, sobre todo en regiones porque justamente las variantes se han ido a regiones. Hay que considerar lo que significa eso para el control de variantes tan peligrosas como la Delta, que está en otros países generando situaciones bien críticas”, declaró. El profesional hizo hincapié en los riesgos que conlleva la apertura de los confinamientos en pleno arribo del invierno y en atención a las enfermedades respiratorias y patologías propias de la temporada. Afecciones que el personal de la salud, con mucho esfuerzo, ha logrado contener. “Nosotros creemos que hoy día no es momento de llevar al país a una completa flexibilización de las medidas sanitarias, porque hoy día estamos en pleno invierno. Hemos tenido la capacidad, producto de la pandemia, de controlar otros virus, como por ejemplo la influenza, que no ha aparecido porque ha habido poca circulación de niños, niñas y adultos mayores. Por lo tanto, generar un proceso de apertura del país en la forma que se está haciendo, creemos que es un riesgo latente, sobre todo porque no se conocen las repercusiones que podrían tener la introducción de la variante Delta, que es la más conocida y que además ha tenido una segunda variante Delta Plus. Todo esto genera una posibilidad de riesgo en la población”, aseveró Santibañez. Desde la perspectiva regional, en el Biobío, que es donde cumple sus funciones el presidente de Fenpruss, advierte que las comunas han ido avanzando en sus fases, en atención a mejorar las condiciones de los sectores que estaban dañados económicamente por el confinamiento, pero que esas decisiones no se corresponden con los resguardos sanitaros que apremia la zona. “Acá hay comunas que son muy cercanas, una está en una fase y la otra, en otra. Ahí hay una incomprensión del territorio porque tenemos una gran movilidad de personas. Tenemos el caso de San Pedro que está en fase 2 y Concepción que desde el jueves pasa a fase 3, entonces ¿Cómo somos capaces de controlar aquello? ¿Cómo entendemos que la gente de San Pedro, que tiene índices un poco mayores de contagio, no se trasladen a las comunas que están pasando a fase 3? Ahí lo que uno se pregunta es dónde está la lógica territorial del manejo de la pandemia”. Asimismo, Santibañez dijo comprender que la ciudadanía carga con un fuerte estrés mental producto de todas las medidas de cierre que se han decretado hasta la fecha. Sin embargo, aseguró que existe un objetivo mayor, un imperativo superior que es el cuidado de la salud y la vida de las personas. Finalmente, el representante del gremio atribuyó a toda la incertidumbre en torno a la reestructuración del plan Paso a Paso, como otra evidencia de la falta de comunicación que mantiene el Minsal con los actores que son relevantes en la contención de la pandemia.

