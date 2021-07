Cristina Dorador: “La Convención Constitucional debe superar las lógicas partidarias”

La constituyente electa por el distrito 3 se refirió al inicio del trabajo de la instancia e hizo un llamado a los constituyentes a superar las lógicas establecidas por los partidos políticos "esto no es un parlamento, los cambios profundos no vendrán de lógicas electorales y ese es un desafío mayor" ,recalcó.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la constituyente electa por el distrito 3, Cristina Dorador, se refirió a la instalación de la Convención Constitucional y al inicio del trabajo de la instancia que tiene por mandato redactar una nueva constitución para nuestro país. Respecto de las complejidades que se evidenciaron para poner en marcha la Convención, la doctora en ciencias naturales afirmó que “esto fue más allá de solo errores técnicos, este caso fue mucho más profundo, no había nada listo fue una improvisación absoluta” y agregó que “yo creo que no estuvo el ánimo o el gobierno no estuvo a la altura del desafío que conlleva echar a andar un desafío tan importante como este”. En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, la constituyente Cristina Dorador destacó el rol jugado por la mesa directiva de la Convención ya que, a su juicio, “gracias a que acudieron a otras instituciones del Estado que se pusieron a completa disposición del proceso es que pudimos sesionar durante la jornada de ayer“. Sobre las críticas que han surgido hacia el gobierno por todos estos problemas, Cristina Dorador sostuvo que “yo creo que no les interesó el proceso, si les hubiese interesado habrían hecho todo lo posible, pero lo que vimos fue una actitud triste, lamentable, impresentable, en ese momento teníamos mucha rabia al ver todo lo que ha costado este momento y lo único que tenían que hacer por ley era garantizar que estuviesen las condiciones para funcionar y finalmente no estaban”. La representante del distrito 3 en la Convención Constitucional destacó además que este proceso ha servido “como una instancia de encuentro entre personas que nunca se habían visto y eso, para mucha gente que ha estado acostumbrada a un solo tipo de país, ha sido distinto y en algunos casos dramático”, en esa línea agregó que “esto significa entender la diversidad en todas sus formas, no solo en las de origen, sino que en las formas de relacionarse, de conversar, las expectativas que tiene cada uno y eso me tiene muy contenta”. “Esto supera por lejos las lógicas políticas tradicionales que han dominado la esfera del país, concentrada en el centro, que estudia en los mismos colegios y que ven a las regiones solo como lugares de expansión económica y no como lugares donde vive gente que tiene mucho que aportar”, agregó Cristina Dorador. La científica se mostró además “sorprendida por la dominancia de las lógicas partidistas en algunos constituyentes y me llama la atención porque eso también es no estar a la altura”, al respecto Dorador destacó que “los partidos han tenido décadas de poder, han sido centralistas, desde Santiago ellos deciden en una oficina qué candidato va a tal lugar. Pero esta instancia debe superar las lógicas partidarias, esto no es un parlamento, los cambios no vendrán de lógicas electorales y ese es un desafío mayor”. Respecto de la petición de libertad a los presos de la revuelta que se discutirá este jueves en la Convención Constitucional, la representante del distrito 3 señaló que “nosotros nos agrupamos en la vocería de los pueblos y ahí firmamos un acuerdo de las 6 garantías democráticas para poder trabajar en el proceso de la Convención Constitucional y ahí se señala la necesidad imperiosa que los procesos se aceleren y que las personas que están en prisión preventiva terminen este devenir terrible”. En ese sentido, Cristina Dorador recalcó que “hay múltiples ejemplos donde hay justicia para algunas personas y no para otras. El acceso a la justicia, a pesar que existe la Defensoría Penal, ha sido deficiente. La mayor parte de las detenciones fueron a jóvenes que provienen de sectores populares, entonces, hay un sesgo en la criminalización de la protesta, pero también hay un sesgo luego con los procesos judiciales”. Finalmente, Cristina Dorador destacó la ayuda y el trabajo que diversas instituciones realizaron para que pudiera salir adelante la Convención Constitucional “quiero reconocer al Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi y al Prorrector, Alejandro Jofré que siempre estuvieron por poner a disposición la Universidad y estuvo esa opción y ya tener eso a mano es mejor que nada”, la constituyente agregó que “ahora se ve con más fuerza este esfuerzo ya que las universidades estatales pusieron sus instalaciones para que podamos sesiones en regiones y ese es uno de los tópicos cruciales porque si esta quiere ser una Convención descentralizada, ésta tiene que llegar a otros territorios”, recalcó.

