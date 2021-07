FRVS oficializa apoyo a candidatura de Daniel Jadue en elecciones primarias

A través del Consejo Ampliado, la Federación Regionalista Verde Social decidió entregar su apoyo a Daniel Jadue en las primarias presidenciales. Asimismo, según informó su presidente, Jaime Mulet, se hizo entrega de propuestas al presidente del Partido Comunista. Dichas ideas también se entregaron al mismo candidato con anterioridad. “Desde ahora Daniel Jadue es el candidato de muchas organizaciones sociales del pueblo de Chile, del Partido Comunista, de la Izquierda Cristiana y también de la Federación Regionalista Verde Social”, anunció el presidente de la FRVS, Jaime Mulet. Sobre la decisión, Mulet destacó aspectos decisivos como “el programa de Daniel Jadue, como él mismo nos ha señalado, está en construcción, está abierto también a recibir sugerencias en aspectos que para nosotros son muy importantes, como la agricultura familiar campesina, los temas agrícolas, la regionalización, descentralización, impuestos regionales y otros más. Asimismo, nosotros creemos que políticamente Daniel Jadue, como presidente de la República es la persona que de mejor manera puede sincronizar al país, junto a la Convención Constitucional y a los movimientos sociales, ante este gran cambio que hoy estamos experimentando en Chile”. “Valoramos que la candidatura de Daniel Jadue nos ha abierto las puertas a todas las comisiones programáticas y eso para nosotros es muy relevante porque queremos que la incidencia del regionalismo verde esté también tras el próximo presidente de Chile, que sabemos que va a ser Daniel Jadue y nos comprometemos a trabajar con él”, señaló. Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, agradeció profundamente a la Federación Regionalista Verde Social por este acuerdo tan importante y trascendental. “Algunos han tratado de decir que Daniel Jadue es solo la candidatura del Partido Comunista. No es así. Daniel Jadue ha emergido como candidato y ha sido ungido como tal por el pueblo de Chile de manera muy transversal y amplia. Y hoy día estamos respondiendo a esa amplitud. Por cierto que recogemos con mucho entusiasmo todos los aportes”. El timonel comunista recalcó que “con la Federación Regionalista Verde Social empezamos hace un par de años una relación que parecía un poco extraña de un partido marxista con un partido de raíz social cristiana, que parece insólito. No lo es. Podemos conversar. No decimos que no tenemos diferencias, pero hemos puesto por encima de todo, todo aquello que nos une. Y lo que nos une está en consonancia con lo que está exigiendo el pueblo de Chile. Así que muy bienvenidos a esta candidatura y, por favor, están las puertas abiertas para las colaboraciones y llamados”. Finalmente, Jaime Mulet hizo un llamado a las más de 500 mil personas que votaron en la última elección por candidatos y candidatas de la Federación Regionalista Verde Social, en los distintos procesos electorales, a participar en la primaria del próximo domingo 18 y a votar en esta primaria de Apruebo Dignidad por Daniel Jadue para presidente de la República.

