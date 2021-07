Presidenta Confusam sobre tercera dosis a director de CLC: “Es de una gravedad impresionante”

“Realmente una vergüenza”. Así lo consideró la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Gabriela Flores, a la situación que se registró en la Clínica Las Condes, lugar en el que Alejandro Gil, presidente del directorio de la compañía, ordenó que se le administrara una dosis de la vacuna Pfizer, en circunstancias que ya contaba con el esquema de vacunación completo del laboratorio Sinovac. En compañía de la gerenta de enfermería, Andrea Gaete, Gil, arguyó que su médico tratante le habría ordenado una tercera inoculación, que además se justificaba por la exposición frecuente a sectores de la clínica que son de alto riesgo. Reticentes, las enfermeras informaron esta situación a la Jefa de los Servicios Ambulatorios, Leticia Ortiz y a la coordinadora del vacunatorio, Carla Garrido, quienes a su vez, oficiaron a la encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones. Un hecho por el cual, la Seremi de Salud de la RM inició un sumario sanitario al establecimiento. Al respecto, la presidenta del gremio de funcionarios de la salud municipal, Gabriela Flores, condenó categóricamente lo sucedido y lamentó las presiones por las cuales atraviesan las funcionarias de la salud de la Clínica. “Aquí queda más que demostrado el abuso de poder que viven muchos trabajadores de salud con los empleadores, que en este caso es doblemente grave porque las vacunas fueron compradas por el Estado, para proteger a todos los chilenos de igual forma, pero existen personas que aún se creen con el poder de tener estos privilegios, aún en medio del desastre sanitario como el que estamos viviendo. Si bien en cierto, el Gobierno anunció que probablemente va a haber una tercera dosis, hay que esperar y no puede ser que esta persona haya exigido que se le administrara y que haya tomado represión contra quienes se negaban y denunciaron estos hechos. A mi me parece de una gravedad impresionante, pero estamos en un país en que el gobierno de derecha ha priorizado la economía por sobre la salud de los chilenos, nada me sorprende que un gerente de una clínica ordene como patrón de fundo, estar con privilegios sobre lo que hoy día Chile tiene”, declaró. Un acontecimiento que también llamó la atención del presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, quien apeló al sentido de responsabilidad de la ciudadanía para poder superar la emergencia sanitaria en conjunto. “Hace un poco más de un año conocimos la historia de un matrimonio que decide usar un helicóptero para llegar a un balneario de la Quinta Región y así poder sortear un cordón sanitario, también conocimos durante este año historias de personas que se saltaron la fila de la vacunación, que omitieron cordones sanitarios, que hicieron fiestas clandestinas. Algunos de ellos sancionados, otros que aún no. Conocimos el día de hoy familias que lograron viajar al extranjero y retornar con permisos que otros chilenos no han podido procesar y también, una máxima autoridad de una clínica privada que usando todo su poder e influencia, logra una tercera dosis de la vacuna, cuando esta todavía no está presente en la normativa sanitaria ¿Qué nos pasa? ¿No entendemos acaso que en una pandemia, la mejor forma de salir adelante es trabajando todos juntos? Que no podemos dejar a la gente atrás y adelantar por la berma, saltarnos la fila?”, cuestionó el presidente del gremio. Acontecimientos como lo ocurrido en la Clínica Las Condes, son evidencia del espectro de situaciones por las que deben atravesar los funcionarios de la salud en cuanto a la multiplicidad de presiones a los que son sometidos. En eso reparó la presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la salud, Patricia Valderas. “Actualmente un existe un 40% de funcionarios de la salud con licencia médica, el 21% corresponde a licencias por problemas de salud mental y un gran número de ellos presenta graves secuelas (…) Necesitamos, de manera urgente, capacitar equipos médicos y hacer un recambio. Los trabajadores de la salud no han podido descansar desde que esto empezó y no serán capaces de enfrentar una posible llegada masiva de la nueva cepa de la enfermedad” Una amenaza en la que insisten los y las representantes de los organizaciones de la salud, considerando el proceso de reapertura que ha propiciando el Minsal y las próximas modificaciones en el plan Paso a Paso, a anunciarse este jueves. “El Gobierno pretende crear la movilidad en el país, sin considerar los informes que han entregado el Colmed y Confusam, donde hemos hecho observaciones de este plan Paso a Paso. No se nos considera, ni al mundo científico ni a salubristas y bueno, vamos a tener anuncios parafernales de lo que tienen que hacer los chilenos, pero lo cierto es que aqui no se esta protegiendo a la población. Si bien es cierto han disminuido los contagios, también hay que decir que ha disminuido la toma de exámenes y con estas dos variantes nuevas que han ingresado al país, que son bastante contagiosas y peligrosas, yo creo que deberían tomarse los resguardos que corresponden”, afirmó la presidenta de Confusam, Gabriela Flores. El desconfinamiento previo a las vacaciones de invierno es una situación que preocupa particularmente al presidente del Colmed de Valparaíso. Cabe recordar que durante la temporada de verano, el Minsal generó una apertura de las medidas de sanitarias, provocando una segunda ola de contagios en el país, y en la quinta región, meses de confinamiento. “Llevamos cerca de tres semanas de descenso de los casos de coronavirus y eso es una excelente noticia, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad, porque tenemos la oportunidad de llevar tan abajo los contagios como podamos, de tal manera de proteger a todos los que aún no se han podido vacunar y los que no están dentro de los planes de vacunación como los niños, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo, hay una variante nueva, Delta, que nos preocupa, que es más contagiosa y de acuerdo a algunos estudios, podría ser más mortal. Por lo mismo, este es momento de fortalecer las medida de cuidado, no relajarlas. En ese sentido vemos con preocupación, que a punto de que lleguen las vacaciones de invierno, muchas localidades, que son destinos turísticos nacionales, están pasando a fase 3 ¿Por qué nos preocupa? porque esto ya lo vimos en enero y febrero, donde producto del aumento de turistas, las aglomeraciones y el aumento de conductas de riesgo de contagio, se dispararon los contagios activos de la nuestra región y en otras regiones del país”, aseveró el presidente regional del Colmed. En ese sentido, Patricia Valderas recomendó cuidar las comunas que registran pocas cifras de contagio, que son fáciles de cuidar, con cuarentenas efectivas y aumentando el presupuesto en la gestión de la pandemia. “Hay que cerrar las fronteras al turismo, pero hacerlo de verdad. No es momento de andar paseando y eso corre para todos, incluso para los que tienen pitutos. Dejémonos de tonteras y pongámonos serios. Aquí se ha dejado entrar más 60 mil personas en plena crisis cuando supuestamente no se podía, pero claramente los pitutos se ocupan en este país para violar todas las normas, arriesgando la vida en el resto de la población”, afirmó.

