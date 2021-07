Hugo Herrera: “A diferencia de las otras candidaturas, Desbordes entendió que acá hay un problema de legitimidad”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el filósofo y encargado programático del candidato presidencial de Renovación Nacional Mario Desbordes, Hugo Herrera, se refirió a las propuesta del exdiputado y exministro y de sus diferencias con lo planteado por los otros candidatos de Chile Vamos. En esa línea, el académico de la Universidad Diego Portales, afirmó que “uno de los factores que ha dificultado a la derecha comprender la situación es que se ciñe a un discurso muy estreñido, que pone el énfasis solo en la gestión y en la economía”. En ese sentido, el académico recalcó que el programa de Mario Desbordes, “parte desde otra perspectiva, se hace cargo del cambio de ciclo y reconoce que hay alteraciones profundas a nivel social, cultural, económico y que la salida a la crisis va atada a comprender qué está pasando”. El filósofo destacó además que la candidatura de Mario Desbordes trata de recuperar la esencia histórica de la derecha chilena, alejándose del canon establecido desde 1973 por la dictadura y los Chicago Boys “si uno mira la historia larga de la derecha en Chile hay momentos que son bien sorprendentes y que reflejan que la mirada de la candidatura de Desbordes no es nueva y son parte de la tradición histórica del sector”, destacó. Respecto de la respuesta del actual gobierno a la crisis política, Herrera afirmó que “si uno mira el segundo piso de La Moneda no hay humanistas, son todos abogados o ingenieros comerciales, de una clase social específica y que no tiene mucho contacto con la situación real del país. Desbordes sí la tiene y él venía hablando de la bronca y el malestar desde hace mucho tiempo”. En esa línea, el encargado programático de Mario Desbordes marcó las principales diferencias entre esa candidatura y las otras de Chile Vamos “el primer gran tema es el planteamiento ideológico. Desbordes entendió, desde el primer momento, que acá hay un problema de legitimidad”. “Acá se trata de recomponer la cercanía entre las instituciones y los territorios. En términos propositivos dónde están las diferencias, están en lo que hemos llamado un republicanismo popular, que busca una respuesta política que combine elementos del liberalismo político con otros como el social cristianismo”, agregó Herrera. El académico de la Universidad Diego Portales sostuvo además que “tenemos un doble problema de integración, porque todos los problemas que señalas son producto de la configuración del territorio. Santiago es una ciudad que dramáticamente no tiene espacios en común. Santiago es inviable si uno quiere construir un Chile más integrado y eso requiere pensar en lo que proponía Ricardo Lagos, macroregiones con instituciones de educación y salud de calidad”. Finalmente, respecto del aislamiento en la que se ha sumergido la derecha en los primeros días de debate de la Convención Constitucional, el filósofo Hugo Herrera afirma que “hay una cierta derecha que defiende privilegios de clases y casi de familia y eso te hace caer fácilmente en posiciones de trinchera“. “Yo veo mucha ceguera. No me olvidó del primer voto en el Senado luego del retorno a la democracia donde Jaime Guzmán votó por Gabriel Valdés y no por Jarpa, pero acá estos treinta y tantos constituyentes actuaron torpemente y le otorgaron la dirección de la mesa a gente mucho más de izquierda que si hubiesen apoyado la candidatura de Patricia Politzer”. recalcó.

