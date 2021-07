“Perdonazo y cheque”: Diputados UDI acudirán al TC por proyecto de reparación a víctimas de violaciones a los DD.HH

Contra el proyecto de ley que busca reparar a víctimas de lesiones, mutilaciones y asesinatos en el marco del estallido social, que impulsan entre otros, las diputadas comunistas Camila Vallejo, Carmen Hertz, Marisela Santibáñez, junto a Natalia Castillo (IND) y Pamela Jiles (PH), la bancada de diputados UDI esgrimirá una reserva de constitucionalidad. El documento enviado por los gremialistas arguye que el proyecto es jurídicamente improcedente, inconstitucional, irracional, y que no tiene el mínimo estándar para poder asegurar el derecho a la reparación que el Gobierno comparte. En ese sentido y en palabras del jefe de la bancada, Juan Antonio Coloma, el proyecto establece una desigualdad legal a aquellos que aleguen haber sido afectados en sus derechos, por la actuación de las fuerzas especiales, en la medida que crea procesos judiciales excepcionalmente para ellos. Los gremialistas apuntan a que la izquierda arbitrariamente discrimina en orden de reparación, por ejemplo, a los propietarios del pequeño comercio que vieron destruidos sus negocios por saqueos o destrozos de los mismos sujetos que el proyecto busca indemnizar. “La izquierda avanza sin ningún tipo de pudor, primero los quiere indultar y ahora pasarles plata. Eso es lo que alegaremos ante el TC”, aseveró Coloma. “Perdonazo y cheque“, así lo catalogó el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, en la medida que el proyecto envía señales de impunidad y libertinaje a la ciudanía, por acciones que alteran el orden público. “En el Congreso avanzan dos proyectos, uno que pretende indultar a todas esas personas que fueron parte de los actos violentos posteriores al 18 de octubre, a los que quemaron, saquearon, destruyeron Pymes y convirtieron a muchos barrios de nuestro país, insufribles. Perdonazo para ellos. Pero hay otro proyecto además que busca la reparación económica, les hace un juicio especial, les reconoce el daño personal pero también colectivo y hace que las presentaciones que se hagan, no se puedan refutar por parte del Estado. Perdonazo y cheque, indulto y reparación ¿Cuál es la señal que da nuestro país con estos dos proyectos de ley? Venga a saquear nuestro país, venga a destruir Chile, lo vamos a perdonar y le vamos a entregar un cheque”, criticó. Dentro de los motivos que esgrime la UDI para recurrir al TC en lo relativo a esta iniciativa, se encuentra, también, la exclusión de funcionarios de Carabineros, de la PDI y de la Armada de Chile en el proyecto. “Por supuesto no hay cheque para las Pymes destruidas, no hay cheque para los vecinos que sufrieron, tampoco hay cheque para los Carabineros que fueron atacados, ni para las dos carabineras que les quemaron el pelo. Para ellos no hay cheque”, lamentó el diputado UDI, Jorge Alessandri.

