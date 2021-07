0ca1be702d

f006f78c43

Carabineros y la Fiscalía entregaron información equivocada: muerto por bala policial en Cañete es Pablo Marchant El líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, no reconoció a su hijo Ernesto en la morgue, que era la identidad que originalmente entregaron ambas instituciones. De todos modos hay manifestaciones convocadas en repudio a la muerte de otro comunero mapuche. Diario UChile Sábado 10 de julio 2021 9:00 hrs. Me Gusta Compartir

¿Por qué Carabineros entregó la identidad de Ernesto Llaitul, hijo de Ernesto Llaitul, como la del comunero muerto por bala policial en Cañete, cuando en realidad se trataba de otra persona? Es la pregunta con la que ha amanecido el país, luego que anoche fuentes oficiales, incluyendo la Fiscalía, informaran la muerte del hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, durante un sabotaje a un predio de la Forestal Mininco. Sin embargo, el propio Llaitul corrigió la información, cuando debió asistir a reconocer el cuerpo de su hijo a la Morgue. Ahí se percató que se trataba de otro comunero, Pablo Marchant. “Hay que hacer una aclaratoria categórica. No sé con qué intencionalidad se difundió desde carabineros el nombre de mi hijo Ernesto. Yo personalmente acudí con la pareja de “Nano” al lugar de los enfrentamientos y constatamos que se trata de un destacado weichafe Pablo Marchant y no mi hijo Ernesto. Esta confusión quizás también pudo darse porque el peñi tiene impactos en el rostro o bien se lo desfiguraron, no sabemos bien que pasó”, señaló. Llaitul, de todos modos, manifestó su consternación por la muerte de otro comunero a manos de la Policía. Según señaló, los hechos ocurrieron durante un sabotaje a faenas de la Forestal Mininco en Cañete, las cuales estaban custodiadas por Carabineros. Durante las últimas horas, varios constituyentes repudiaron la muerte de Pablo Marchant, pero también que ocurriera un día después de de que la Convención aprobara una declaración donde se pidió término a la militarización del Wallmapu. La muerte de Pablo Marchant ha generado repudio de organizaciones mapuches y dirigentes políticos. Para hoy, en varias ciudades del país se ha llamado a convocatorias para protestar por “la caída de otro weichafe asesinado por el Estado de Chile”.

¿Por qué Carabineros entregó la identidad de Ernesto Llaitul, hijo de Ernesto Llaitul, como la del comunero muerto por bala policial en Cañete, cuando en realidad se trataba de otra persona? Es la pregunta con la que ha amanecido el país, luego que anoche fuentes oficiales, incluyendo la Fiscalía, informaran la muerte del hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, durante un sabotaje a un predio de la Forestal Mininco. Sin embargo, el propio Llaitul corrigió la información, cuando debió asistir a reconocer el cuerpo de su hijo a la Morgue. Ahí se percató que se trataba de otro comunero, Pablo Marchant. “Hay que hacer una aclaratoria categórica. No sé con qué intencionalidad se difundió desde carabineros el nombre de mi hijo Ernesto. Yo personalmente acudí con la pareja de “Nano” al lugar de los enfrentamientos y constatamos que se trata de un destacado weichafe Pablo Marchant y no mi hijo Ernesto. Esta confusión quizás también pudo darse porque el peñi tiene impactos en el rostro o bien se lo desfiguraron, no sabemos bien que pasó”, señaló. Llaitul, de todos modos, manifestó su consternación por la muerte de otro comunero a manos de la Policía. Según señaló, los hechos ocurrieron durante un sabotaje a faenas de la Forestal Mininco en Cañete, las cuales estaban custodiadas por Carabineros. Durante las últimas horas, varios constituyentes repudiaron la muerte de Pablo Marchant, pero también que ocurriera un día después de de que la Convención aprobara una declaración donde se pidió término a la militarización del Wallmapu. La muerte de Pablo Marchant ha generado repudio de organizaciones mapuches y dirigentes políticos. Para hoy, en varias ciudades del país se ha llamado a convocatorias para protestar por “la caída de otro weichafe asesinado por el Estado de Chile”.