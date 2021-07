0ca1be702d

Cultura Con más de 50 participantes se conformó el "Comando de Cantoras y Cantores Populares por Jadue" Medio centenar de artistas y gestores culturales se articularon para conformar el "Comando de Cantoras y Cantores populares por Jadue", que este domingo 11 de julio transmitirá vía streaming su primer concierto de campaña. Diario Universidad de Chile Sábado 10 de julio 2021 17:21 hrs.

La agrupación encabezada por el músico y profesor, Leoncio Faúndez, se ha propuesto acompañar el periodo de campaña electoral con la difusión diaria de canciones y poemas a través de sus plataformas digitales. En palabras de su director, “La historia del canto popular es el manifiesto hecho canción y poesía en compromiso por el cambio y el bienestar de las mayorías, en nuestras comunidades. Es ahí donde convergemos con la propuesta de Daniel Jadue como candidato a la Presidencia, a partir de su accionar en la comuna de Recoleta; nos parece que el impecable y multidisciplinario trabajo desarrollado en ese territorio específico, particularmente en el ámbito cultural y social, es posible proyectarlo hacia todo nuestro Chile.” Uno de los integrantes del comando es el destacado trovador nacional, Francisco Villa, quien compuso el tema de campaña “Jadue, Ya”. Consultado sobre sus motivaciones para crear la canción y apoyar a Jadue, señaló: “La idea se gestó hace algunos meses, a partir de una conversación con Daniel, en la que le consulté si ya tenía alguna canción para que acompañara la campaña, me contó que no. Le propuse entonces hacer algo, y él con gran entusiasmo me dijo: ‘¡dale!’ Así comencé a trabajar en ella y terminé haciendo una primera versión junto mis hijos, en la búsqueda de sonidos y ritmos más frescos, para luego realizar una versión con video incluido, a la que se sumaron algunos amigos músicos, bailarines, audiovisuales y gestores culturales. Estoy con Daniel, porque él representa incuestionablemente a un vasto mundo, que desde el progresismo en general y la izquierda en particular, hemos venido dando la pelea por trasformar la condición del ser humano por generaciones. Porque propone un programa serio y profundamente democratizador, como un primer paso, para contar en el más corto tiempo y en la medida que logremos el apoyo consciente y activo de nuestro pueblo, con transformaciones irreversiblemente radicales. Y por las evidentes virtudes humanas, políticas e intelectuales… Por el carisma del propio Daniel, en definitiva, porque es uno de nosotros.” El “Concierto campaña de cantoras y cantores populares por Daniel Jadue, Presidente 2022”, que se transmitirá a través de la página Facebook “Cantores populares por Jadue” el domingo 11 de julio a las 18.00 horas, partirá con el tema central “Jadue, ya”, y contará con la participación de Pepe y Mary (Suecia); Andrea Andreu; Dúo Cuculikochi (Noruega); Rosario Segovia; Francisco Villa; Grupo Chilhué; Luis Roa; José Cid; Cecilia Concha Laborde; Esteban Escalona; Leonel Valenzuela; Marcelo Arévalo (Suecia); Jenisse Díaz; René Alejandro; Grupo Andes del Sur (Canadá); Joaquín Figueroa, entre otras/os.

