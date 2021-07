A dos días de la asunción: gobernadores electos apuntan al Ejecutivo por negligencia e incapacidad en la instalación

Fue la gota que rebasó el vaso de la paciencia de los dieciséis gobernadores electos a nivel nacional: la decisión del Gobierno de recortar $1.415 millones desde el presupuesto de los gobiernos regionales para entregarlos, en cambio, a los delegados presidenciales, figuras designadas por el mismo Ejecutivo como representantes en las diversas regiones. El viernes pasado las autoridades electas se reunieron con el ministro del Interior para plantear los diferentes problemas que han enfrentado cuando solo faltan horas para asumir en cargos cuya implementación ha sido un anhelo largamente acariciado por los territorios y que representa el primer gran paso real hacia la descentralización. Sin embargo, la reunión dio pocos frutos y los mismos gobernadores electos se fueron retirando de la cita acusando que las autoridades del Ejecutivo trataban de desentenderse delegando en asesores. La situación fue escalando, sin embargo en horas de la tarde de este lunes, en la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, el ministro Rodrigo Cerda, informó que el Gobierno había decidido echar pie atrás en la medida, dejando sin efecto el decreto de re destinación de los fondos. “Queremos potenciar a los gobiernos regionales, y a partir de la recomendación del ministro del Interior se nos pidió que revirtiéramos el segundo decreto. Se anuló”, afirmó el Secretario de Estado ante los senadores. El asunto estaba cobrando tintes oscuros para los gobernadores regionales, que ya habían manifestado su malestar por haber sido destinados a oficinas distintas a las de las intendencias regionales, que quedaron a cargo de los delegados. Además, hasta ahora, no existe claridad si se designará a los ex intendentes como delegados presidenciales o se ha dispuesto de nuevos nombres para ejercer tal función. El gobernador electo por Tarapacá, José Miguel Carvajal, (Comunes) y la gobernadora electa por Aysén, Andrea Macías (PS), conversaron con nuestro medio y analizaron las complicaciones de la instalación de sus cargos de las que responsabilizan directamente al Gobierno. “Esta es una mezcla de decepción y resignación, porque uno entiende que el proceso de descentralización no sería tan sencillo, pero de todas maneras hay una gran decepción con el Gobierno que no ha sido capaz de poder colaborar teniendo ya el traspié del inicio de la Convención Constitucional. Lo que hará cada uno de los gobernadores en Chile será reflejar, en el inicio de las funciones el miércoles 14, que la ciudadanía eligió a la máxima autoridad de la región y eso queremos que se note en el lugar donde vamos a funcionar, el equipo que nos acompañará y los recursos disponibles para empezar a materializar nuestro programa, las propuestas que llevamos a la ciudadanía” señaló Carvajal. Consultado sobre el recorte de presupuesto que luego fue dejado sin efecto por el Ejecutivo, la autoridad regional electa señaló que es incomprensible que el Gobierno no haya sido capaz de preparar la instalación de los gobernadores, incluso luego de dos postergaciones de fecha de la elección. “Con todo el tiempo que tuvieron no fueron capaces de preparar los lugares para que los gobernadores regionales se pudieran instalar y , a la vez, obtener estos recursos para que los delegados presidenciales, que son las figuras que ellos quieren fortalecer, pudieran estar dotadas de equipo. No se entiende que se les quite a los gobernadores, que tienen el liderazgo de la región, la posibilidad de tener jefatura de gabinete, periodista y otros cargos y se los entreguen al al delegado presidencial”. Otro punto muy importante dice relación con que, debido al cambio de fecha de la elección de gobernadores, las nuevas autoridades asumirán varios meses después de lo originalmente previsto e iniciarán sus funciones cuando ya está adelantada la discusión del presupuesto 2022. “Vamos a ingresar con un presupuesto 2022 que ya fue trabajado por los distintos sectores como por el propio Gobierno Regional y con la esperanza que se produzca una nueva discusión presupuestaria en el breve plazo con la que participemos los gobernadores regionales porque el gobierno central debe entender que esta elección significaba un voto programático, es decir, la ciudadanía escogió un programa de gobierno y ese programa está dotado de políticas, de inversiones comprometidas, por lo tanto, debe haber una consideración especial en materia presupuestaria, algo que como asociación de gobernadores estamos solicitando también; un aumento de presupuesto de libre disposición para financiar las iniciativas emblemáticas contenidas en los planes de gobierno”, explicó Andrea Macías. En cuanto a si ya hay una información formal respecto de si efectivamente serán los intendentes quienes ocuparán el nuevo cargo de Delegado Presidencial, tanto el electo gobernador de Tarapacá como la gobernadora de Aysén señalaron que no existe aún una comunicación oficial respecto de quiénes asumirán, sin embargo, Carvajal indicó que de acuerdo con lo conversado en una reunión con el actual Intendente de su región, se le manifestó que no habría cambios en esa repartición. “(El intendente) no ha sido notificado de lo contrario ni tampoco ha existido otra persona que se haya acercado para hacerse cargo, porque uno debe entender que si habrá un nuevo delegado presidencial, debería haber un traspaso del cargo entre el intendente y el delegado. Por eso creo que Miguel Ángel Quezada seguirá en el cargo como delegado presidencial de Tarapacá”. Respecto de la polémica disminución de los recursos que finalmente fue retrotraída por parte del Ejecutivo y los dichos del gobernador electo en la RM, Claudio Orrego, que señaló que ello representaba una declaración de guerra del Gobierno a la descentralización, el gobernador electo por Tarapacá concurrió totalmente con tal apreciación. “Por supuesto que adhiero, pero la diferencia entre Orrego y los demás gobernadores es que él puede ir a tocar la puerta de La Moneda y de la Subdere para reclamar estos temas, mientras que nosotros que estamos alejados y más aun debido a los resguardos de la pandemia, solo tenemos a los medios de comunicación para poder enviar mensajes además de la comunicación formal que hemos intentado sostener con los ministerios y a voluntad de ellos. Él tiene esa ventaja y espero que la ejerza junto a su partido y parlamentarios que tienen mucho que decir”, afirmó la autoridad electa. en relación a las reales competencias que tendrán a partir del miércoles las nuevas autoridades regionales, Andrea Macías señaló que principalmente deberán ejecutar lo que ya está comprometido, sin embargo, hizo énfasis que al menos en la región de Aysén, es fundamental trabajar a nivel local. “Fomentar el trabajo con los municipios y potenciarlo porque en esta región el gobierno regional ha sido principalmente una caja pagadora de fondos para que los distintos sectores hagan su trabajo, siendo que ellos tienen que hacerlo con presupuesto propio, y se ha dejado de financiar lo que va directamente a los territorios. Este es el primer hito porque en el proceso de traspaso de competencias hay mucho que no está resuelto y ahí esto se mezcla con lo presupuestario porque las competencias solo se pueden solicitar durante los dos primeros años de mandato presidencial. Eso significa que recién podemos solicitarlas entre marzo de 2022 y marzo del 2024, sin embargo, la solicitud de esas competencias está asociada a informes de eficiencia y eficacia. En nuestra región, la administración actual no dejó presupuesto para la elaboración de esos estudios que para que sean serios debemos contratar con la Academia u otros actores”, señaló la gobernadora electa. Finalmente, en materia de la legislación que aún está pendiente en materia de gobiernos regionales, José Miguel Carvajal apuntó sus críticas directamente al Ejecutivo. “Derechamente hay que hablar de una negligencia del gobierno del Presidente Piñera con la ley, porque había legislación aprobada ya por varios años respecto tanto de la elección como de la instalación de los gobiernos regionales y quien no hizo la pega fue el Gobierno. Ellos insistieron en que esto se arreglaría en el camino, pero lo que había que hacer era cumplir con la ley y originar las condiciones para poder instalar estas nuevas figuras, esto no era un favor sino solamente cumplir con la ley. Hubo ocho meses para poder avanzar en este proceso y no llegar última hora, lo que me parece bastante vergonzoso y penoso, no solo por nosotros los gobernadores, sino por la comunidad que tiene altas expectativas de este proceso y que ve como el nivel central frena el proceso de descentralización por intereses propios o negligencia”. Aunque concordó con su colega del norte, la gobernadora electa Macías también puso la atención al trabajo que están realizando los parlamentarios en el Congreso mientras revisan las normas pendientes para el ejercicio de las funciones de las autoridades regionales elegidas popularmente. Los gobernadores electos deben asumir sus funciones este 14 de julio en diversas ceremonias solemnes en los consejos regionales que, una vez aceptado los cargos, comenzarán a presidir.

