e753bf21ed

c83af9eb88

Internacional Elección peruana en compás de valsecito Al pretender reunirse con Pedro Castillo y Keiko Fujimori presidente Sagasti sugiere que no hay ganador claro en Perú. Luis Schwaner Lunes 12 de julio 2021 18:38 hrs. Me Gusta Compartir

“Todo el país está en vilo”. Con estas palabras, el presidente interino del Perú, Francisco Sagasti, esbozó la actual realidad política en la nación hermana, a poco más de dos semanas del traspaso del poder ejecutivo, el 28 de julio. No obstante y pese a ello, el compás de los puntos suspensivos continúa como una mala teleserie, en que el pueblo peruano no logra conocer a cabalidad quién será su próximo mandatario por cuanto el resultado final de la elección presidencial simplemente aún no ha sido dado a conocer por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sagasti, en entrevista con el tradicional diario El Comercio, señaló que una vez que se proclamen los resultados definitivos de las elecciones, el país espera un enorme esfuerzo de concertación y de respeto. Agregó que tiene la esperanza de que los dos candidatos que disputan la segunda vuelta puedan reunirse en el Acuerdo Nacional, cuyo secretario técnico, Max Hernández, le habría sugerido la posibilidad de reunir a Pedro Castillo, el candidato de la izquierda y ganador de la segunda vuelta presidencial por mínimo margen, con Keiko Fujimori, la derechista populista, quien fue derrotada. “Hernández me hizo esa sugerencia -confidenció- y la apoyé de inmediato. No es que lo haya propuesto yo; ha salido del propio Acuerdo Nacional y eso es lo importante”, declaró Sagasti, agregando que el propósito de la reunión es llegar a un miniacuerdo de respeto mutuo, no descalificación y gobernabilidad entre ambos ex contendores. Aún a la espera de la proclamación del nuevo mandatario de la República por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), coyuntura política que se ha dilatado más de un mes desde la segunda vuelta por las Elecciones Generales 2021 del domingo 6 de junio, lo que ha desembocado en el actual escenario político, uno que se encuentra en constante ebullición ante posiciones tan encontradas que, aparentemente, son irreconciliables. Sagasti insistió que se reunirá con quien sea proclamado para informarle cómo ha sido su manejo del Gobierno durante el periodo de 8 meses de vacancia, así como lo referente al manejo de la pandemia del coronavirus. En relación a la emergencia sanitaria, el presidente peruano afirmó que el primer compromiso de la próxima administración debe ser continuar con la vacunación contra el COVID-19 pues, de mantener el actual ritmo de inoculación, podría haberse vacunado a toda la población mayor a los 18 años para fines de este 2021.

“Todo el país está en vilo”. Con estas palabras, el presidente interino del Perú, Francisco Sagasti, esbozó la actual realidad política en la nación hermana, a poco más de dos semanas del traspaso del poder ejecutivo, el 28 de julio. No obstante y pese a ello, el compás de los puntos suspensivos continúa como una mala teleserie, en que el pueblo peruano no logra conocer a cabalidad quién será su próximo mandatario por cuanto el resultado final de la elección presidencial simplemente aún no ha sido dado a conocer por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sagasti, en entrevista con el tradicional diario El Comercio, señaló que una vez que se proclamen los resultados definitivos de las elecciones, el país espera un enorme esfuerzo de concertación y de respeto. Agregó que tiene la esperanza de que los dos candidatos que disputan la segunda vuelta puedan reunirse en el Acuerdo Nacional, cuyo secretario técnico, Max Hernández, le habría sugerido la posibilidad de reunir a Pedro Castillo, el candidato de la izquierda y ganador de la segunda vuelta presidencial por mínimo margen, con Keiko Fujimori, la derechista populista, quien fue derrotada. “Hernández me hizo esa sugerencia -confidenció- y la apoyé de inmediato. No es que lo haya propuesto yo; ha salido del propio Acuerdo Nacional y eso es lo importante”, declaró Sagasti, agregando que el propósito de la reunión es llegar a un miniacuerdo de respeto mutuo, no descalificación y gobernabilidad entre ambos ex contendores. Aún a la espera de la proclamación del nuevo mandatario de la República por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), coyuntura política que se ha dilatado más de un mes desde la segunda vuelta por las Elecciones Generales 2021 del domingo 6 de junio, lo que ha desembocado en el actual escenario político, uno que se encuentra en constante ebullición ante posiciones tan encontradas que, aparentemente, son irreconciliables. Sagasti insistió que se reunirá con quien sea proclamado para informarle cómo ha sido su manejo del Gobierno durante el periodo de 8 meses de vacancia, así como lo referente al manejo de la pandemia del coronavirus. En relación a la emergencia sanitaria, el presidente peruano afirmó que el primer compromiso de la próxima administración debe ser continuar con la vacunación contra el COVID-19 pues, de mantener el actual ritmo de inoculación, podría haberse vacunado a toda la población mayor a los 18 años para fines de este 2021.