Gustavo Toro y triunfo en San Ramón: “Es una señal de que la comuna no quiere vivir bajo la delincuencia”

Con 8.280 votos a su favor, el ex concejal Gustavo Toro (DC) logró ganar las elecciones en San Ramón, esto luego de que en la comuna debieran repetirse los sufragios en 65 mesas por detectarse irregularidades en la votación del 15 y 16 de mayo. Toro logró así imponerse a Miguel Ángel Aguilera, quien hasta ahora lideraba la comuna, y obtuvo 7.768 votos. El ex alcalde cuenta con acusaciones de vínculos con el narcotráfico y será formalizado el próximo 26 de julio por delitos de corrupción. En entrevista con Radio Universidad de Chile, Gustavo Toro, se refirió a su triunfo y se manifestó muy conforme con el resultado de la votación y el desafío que enfrentará desde ahora. “Me tomo esto con mucha humildad, alegría y agradecimiento a la comuna de San Ramón, principalmente como una señal que le dan al país de que en San Ramon no quieren vivir bajo la delincuencia, no quieren vivir con las autoridades nefastas. Quieren un futuro que sea productivo, donde se sientan felices, donde no sean más estigmatizados. Me lo tomo también con la alegría de pensar que tenemos un bonito desafío, ya que llegamos en un momento muy importante y vamos a trabajar por y para la gente”, dijo. Junto a ello el nuevo alcalde se refirió a lo reñido de la votación y manifestó que fue un proceso muy competitivo, en el que todos los candidatos, con excepción de Aguilera, tenían muy buena carta de presentación. “Lo claro es que los resultados demuestran que más del 75 por ciento de los votantes no querían vivir en las condiciones en que estaban hasta el día de hoy, entonces yo salgo a buscar a todos los votantes de San Ramón, a todos los vecinos. Yo no quiero ser el alcalde de un sector no más, quiero ser de todos los vecinos de la comuna, que se sientan orgullosos de este nuevo alcalde que viene a trabajar por ellos”, comentó. En tanto, en lo que refiere a su llegada al municipio, Gustavo Toro explicó que una de sus primeras acciones en pro de la transparencia será pedir auditorías externas e internas, junto a otro tipo de solicitudes: “Vamos a pedir también que se realicen inventarios dentro de la gestión y vamos a solicitar reuniones con la Fiscalía y también con el contralor general para poder ser colaboradores directos desde el municipio a todo lo que se está investigando hoy”. Mientras que en lo que refiere a la implementación de políticas en favor de la comunidad de San Ramón, Gustavo Toro explicó que una de sus prioridades es combatir la delincuencia. A ello se suman otras áreas de gran importancia para los y las vecinas como es la salud. “Lo primero es poder terminar con el tema delictual y de la corrupción. Hay que trabajar fuertemente en temas de seguridad dentro de la comuna y también de salud para enfrentar de buena manera la pandemia. San Ramón ha sido una comuna fuertemente golpeada, requerimos urgente que nuestros vecinos sean atendidos con dignidad, con respeto, pero sobre todo con cariño en cada lugar, oficina, espacio que pertenezca a la Municipalidad de San Ramón”, indicó. “Nuestra gestión va estar ligada principalmente al mundo social, de donde yo provengo, queremos tener un alcalde en terreno que comparta con la gente más vulnerable, sobre todo con las personas que tanto les cuesta el día a día. Queremos generar programas de apoyo, enfocarnos en la niñez, en las dueñas de casa, adultos mayores, queremos trabajar fuertemente desde programas de reparación a víctimas. Tenemos una cantidad de ideas que son maravillosas pero vamos a ir de a poquito implementándolas en la medida en que veamos cómo vamos empoderándonos de este municipio”, aseveró el alcalde electo. Gustavo Toro explicó que en función de su experiencia como concejal durante el último tiempo observó una mala gestión local, lo que le hace pensar que se le entregará un municipio que está “por el suelo”. Por aquello es que prefiere tomarse su labor con cautela. “No va a ser fácil la tarea, pero estamos con un bello equipo que está con muchas ganas y mucho compromiso de trabajar”. Finalmente, el abogado también abordó la coordinación que se realizará con otros alcaldes en función de mejorar la situación de la zona sur de Santiago, donde varias autoridades comunales también pertenecen a la DC. Gustavo Toro confirmó que ya se ha reunido con algunas autoridades para llevar adelante un trabajo conjunto. “Ya hemos tenido reuniones con el alcalde Felipe Delpin de La Granja, con la alcaldesa Claudia Pizarro, espero poder reunirme en los próximos días con el alcalde de La Cisterna, con la alcaldesa de San Miguel, con cada uno de los alcaldes electos que estamos en el sector sur. Creo que es muy importante la labor colaborativa que podamos tener y a eso se suma el gobernador Claudio Orrego que este día miércoles, cuando asuma, la primera comuna que va a recorrer será San Ramón”, dijo. Hasta ahora no existe claridad respecto de la fecha en que Gustavo Toro asumirá en su cargo de alcalde, pues la elección debe ser primero validada por el Tribunal Calificador de Elecciones. Sin embargo, el abogado manifestó que espera que esto ocurra en un plazo aproximado de 10 días.

