Isabel Godoy: “A mí me pusieron de candidata los pueblos originarios del norte, los invisibilizados”

Fue una de las cartas para convertirse en presidenta de la Convención Constituyente. Isabel Godoy, representante del pueblo colla, quien obtuvo la primera mayoría por escaños reservados de esa etnia, dialogó con Radio Universidad de Chile acerca de la instalación del órgano encargado de redactar la nueva Constitución; los problemas para sesionar y el clima al interior de la entidad. A juicio de la contadora y estudiante de trabajo social, pese a que no obtuvo la mayoría para instalarse en la testera de la Convención, la aspiración original se cumplió: Llevar a la presidencia una mujer indígena. “Elisa representa al pueblo mapuche y yo represento el resto de los pueblos invisibilizados, pero cuando hay que dar un paso al costado, Elisa pasa a ser la candidata de los pueblos originarios. Ahora ella es la presidenta de toda la Convención y nos parece muy legítimo que esté en ese puesto. De hecho, nosotros salimos a defender cuando el Gobierno trató de culpar a la mesa de la falta de gestión para que pudiéramos sesionar, y yo dije que no era responsabilidad de Elisa, sino que esto ocurre por la inoperancia del Gobierno. Ahora nos encontramos colaborando en todo lo que podemos para que la mesa tenga éxito, porque el éxito de la mesa es el éxito de la convención”. Desde el bloque de constituyentes oficialistas han lanzando duras críticas dirigidas a la mesa directiva y al tono con el que están conduciendo a la sesión. Al respecto, Isabel aseguró que esa posición es producto de la desesperación que guardan al verse reducidos, por primera vez en muchos años, a una minoría. “Es que se ven en un escenario al que jamás estuvieron acostumbrados, estaban siempre ellos por encima del resto, entonces ahora se ven en minoría, no tienen poder sobre el resto y eso los tiene desesperados. Por eso gritan, por eso atrasan las sesiones, por eso hacen pataletas y por primera vez, se pueden poner en el zapato de las mayorías que son gobernadas por minorías. Ellos no son mayoría ahora, por supuesto, pero pueden sentir lo que hemos sentido nosotros durante mucho tiempo cuando ellos han tenido el poder y el sartén por el mango. Ahora no lo tienen. Imagínate, Marcela Cubillos diciendo que la mesa era una tiranía, cuando ella apoyó al tirano dictador de Pinochet ¿con qué cara?”, cuestiona. En relación al debate sobre sobre el quorum de los dos tercios, Isabel Godoy fue enfática en que desde su campaña siempre planteó que “hay que correr esos dos tercios, hay que buscar el mecanismo. Hay votaciones que se pueden hacer en las comisiones que se van a formar, que pueden ser por mayoría simple o mayoría absoluta y los temas que van a ser más complejos, puede realizarse mediante un plebiscito intermedio”. En esa linea, indicó que “también está la posibilidad cierta de que, a contar de noviembre, la composición d Congreso cambie y al cambiar la composición del Congreso, si se da el mismo escenario que se dio con la Convención, lo más probable es que se pueda legislar, desde el Congreso, a mover esos 2/3, porque va a ser una traba, no le va a dar agilidad a la discusión y va a hacer todo más lento”. La representante del pueblo colla tuvo palabras para referirse a su respaldo a la candidatura del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue: “Esta dentro de mis libertades y mientras yo no esté sesionando, en mis tiempos libres, si me llaman a apoyar a Jadue, lo voy a hacer incondicionalmente. En el país, la gente se incomoda que una mujer tenga una posición política y más una posición política de izquierda Más allá de una mujer independiente que no haya firmado una filiación a un partido y que sea independiente, que tenga pensamiento y una posición política definida, a eso no están acostumbrados los chilenos. Usan eso como que fuera el pecado capital más grande y no es así. Yo en mi libre derecho, escojo a quien yo considero que es el mejor presidente, y para mi ese, sin ninguna duda, es Jadue”, declaró. Respecto de cómo esto se vincula con los respaldos a su candidatura como presidenta de la Convención, Godoy expresó que “el pueblo Quechua, Diaguita, Chango, Kawesar y Yagán, decidieron que yo fuera candidata, fueron los pueblos los que a mí me nominaron de candidata, no fue el Partido Comunista. Ellos, cuando supieron que iba de candidata, allá mismo en la misma Convención, mi amigo quechua, Wilfredo Bacian, les preguntó por quién iban a votar y ellos dijeron por Isabel. Así también se acercaron algunos de la Lista del Pueblo, me dijeron “compañera nosotros le creemos, vamos a votar por usted”, pero la prensa hizo ver que el PC, queriendo sacar provecho, me habían lanzado de candidata cuando no fue así. A mi me pusieron de candidata los pueblos originarios del norte, los invisibilizados y yo sume fuerza con el PC y la Lista del Pueblo”. En relación a la trastienda de la elección de la presidenta de la Convención, Isabel reconoce que los convencionales de los pueblos indígenas se enteraron de la candidatura de Loncón por la prensa, lo que generó un descuerdo en el orden que, al no haberles socializado previamente esta decisión considerando que venían reuniéndose sistemáticamente vía Zoom, sintieron el hecho como un bloqueo político y comunicacional a su derecho de elección. Finalmente la constituyente reflexionó acerca de la situación de los pueblos originarios, particularmente la etnia colla: “Están las diez naciones y está la nación mapuche, que es la más grande en población porque tuvo menos exterminio. Nosotros, los pueblos del norte y los pueblos de la zona austral, casi nos exterminaron. La invasión española fue tan brutal, no solo en genocidio, sino que también en asimilación y por miedo mucha gente perdió la identidad y los pueblos se fueron apocando y fueron desconociendo su identidad. Yo creo que hay muchos más collas de lo que aparecen en los Censos, porque debe haber muchos que no saben o no les interesa rescatar su identidad, pero eso nos pasó a la mayoría de los pueblos del norte, porque si tú te fijas nosotros recibimos el primer ataque, fuimos la primera línea, porque por ahí entró el español”, afirmó.

