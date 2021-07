Jorge Rathgeb y estado de sitio en La Araucanía: “Es una situación muy desesperante la que lleva a que se presente como alternativa”

Luego de los hechos ocurridos la tarde del viernes en la comuna de Carahue en que efectivos de Carabineros dieron muerte a Pablo Marchant, joven de 29 años integrante de la Coordinadora Arauco Malleco, el conflicto en La Araucanía ha vuelto a copar la agenda pública justo en medio de los debates para las primarias tanto de Chile Vamos como de Apruebo Dignidad. Este martes, en la primera edición de Radioanálisis, el diputado Jorge Rathgeb (RN) conversó con Juanita Rojas y Claudio Medrano sobre los últimos sucesos en esa zona de nuestro país y reflexionó sobre la necesidad de que la violencia sea condenada independientemente de su procedencia. “Llama la atención que hay sectores políticos que no condenan la violencia que se ejerce en La Araucanía sabiendo que no solamente el objetivo son las empresas forestales a las que se señala como excusa de la invasión o la extensión de los terrenos plantados por especies exóticas, lo que ha generado una situación compleja en la zona”, indicó el parlamentario. Recordemos que hubo incentivos a la plantación forestal en terrenos que estaban erosionados y que debían ser plantados para evitar que continuara el desgaste. El tema es que esto se fue extendiendo más allá de esos predios y alcanzó sectores agrícolas lo que generó la distorsión. “Con eso no justifico la violencia que se ha generado producto de eso, pero hay que tener presente que esa violencia no solo se ejerce contra las empresas forestales, sino que los transportistas y otras actividades que se relacionan con la producción de alimentos están siendo seriamente afectadas en la región. Hay comunidades, que son la inmensa mayoría en la región, que no adhieren a esta supuesta causa mapuche y solamente quieren trabajar y avanzar en paz y que tampoco han podido cultivar sus terrenos y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, no solo de La Araucanía, sino que la del resto del país”, añadió el legislador. El ex gobernador de la provincia de Malleco también se refirió a lo ocurrido con Pablo Marchant y aseveró que hay un movimiento armado que se ha levantado y ha usado como excusa la causa mapuche, razón por la que hizo eco del llamado del Gobierno a deponer las armas y dialogar. “Ningún problema en el mundo se soluciona solo a través de la violencia. El diálogo es la alternativa”, manifestó Rathgeb. “También hay que tener presente que se ha difundido de manera masiva que la lamentable muerte de esta persona el fin de semana se trata de un comunero mapuche. Hay que dejar bien en claro que esa persona era de Santiago, que realizó sus estudios de antropología en la Universidad de Concepción y que fue contactado por estos grupos violentistas y él adhirió a esta causa, no perteneciendo al pueblo mapuche. Sus padres no tienen la calidad de indígenas, no era de la región y estaba acá y quizás cuántas personas más hay en la región que están realizando actos de violencia y que finalmente ocupan esta causa como excusa”, subrayó. En el debate de cara a las primarias de este domingo, las propuestas de los candidatos presidenciales de Chile Vamos para enfrentar el conflicto mapuche dicen relación con el refuerzo de la presencia policial en la zona e incluso decretar estado de sitio, sin embargo, la experiencia ha demostrado que ello ha acarreado un empeoramiento del conflicto. Consultado en ese sentido, el diputado por el distrito 22 manifestó que las acciones de fuerza efectivamente podrían traer mayor cantidad de víctimas, pero afirmó que ello responde a un requerimiento de la misma población. “Las personas que están en sus domicilios y tienen 5, 10 ó 20 hectáreas y que no son hectáreas de riego ni parcelas de agrado, sino que son pequeños productores de cereales o ganaderos y que están siendo hostigados, maltratados, que les roban sus vehículos y no pueden transitar por la vía pública. Esa gente pide a gritos que intervengan las fuerzas de orden y seguridad para que se restablezca el orden. Por otro lado, los líderes de estos movimientos señalan que la única vía de solución es la violencia. Entonces, cuando se plantean este tipo de alternativas es porque las personas que viven en la zona se sienten vulneradas absolutamente“, agregó. “Cuando las personas sienten que la única alternativa que les queda es arrancar, huir de la zona y no existe voluntad de dialogar por parte de los violentistas, claramente las personas le piden a las autoridades a actuar de determinada manera. Es una situación muy desesperante la que lleva a que se presente como alternativa un estado de excepción para efectos de poder restablecer el orden que personas ajenas a la región de La Araucanía han alterado y lo único que pretenden es perjudicar no solo a la región, sino a todo el país”. “Hoy la situación de violencia se ha ido extendiendo a prácticamente toda la región de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. Entiendo la proposición de estado de sitio y de proceder con más fuerza, porque esto es lo mismo que extirpar un cáncer, puede ser doloroso, pero hay que hacerlo antes que se produzca una metástasis que afecta a los demás órganos, porque la violencia no solo afecta ahora a las forestales sino a gente que produce alimentos del resto del país. Si no actuamos rápidamente, podemos quedar con extensos terrenos abandonados”. “La agricultura hay que mantenerla, hay que cuidarla porque es la que sostiene al resto de la población, por lo que, cuando se propone estado de sitio, es para evitar de que esta situación de violencia se siga extendiendo”, concluyó el legislador. Foto@ Clave9

Luego de los hechos ocurridos la tarde del viernes en la comuna de Carahue en que efectivos de Carabineros dieron muerte a Pablo Marchant, joven de 29 años integrante de la Coordinadora Arauco Malleco, el conflicto en La Araucanía ha vuelto a copar la agenda pública justo en medio de los debates para las primarias tanto de Chile Vamos como de Apruebo Dignidad. Este martes, en la primera edición de Radioanálisis, el diputado Jorge Rathgeb (RN) conversó con Juanita Rojas y Claudio Medrano sobre los últimos sucesos en esa zona de nuestro país y reflexionó sobre la necesidad de que la violencia sea condenada independientemente de su procedencia. “Llama la atención que hay sectores políticos que no condenan la violencia que se ejerce en La Araucanía sabiendo que no solamente el objetivo son las empresas forestales a las que se señala como excusa de la invasión o la extensión de los terrenos plantados por especies exóticas, lo que ha generado una situación compleja en la zona”, indicó el parlamentario. Recordemos que hubo incentivos a la plantación forestal en terrenos que estaban erosionados y que debían ser plantados para evitar que continuara el desgaste. El tema es que esto se fue extendiendo más allá de esos predios y alcanzó sectores agrícolas lo que generó la distorsión. “Con eso no justifico la violencia que se ha generado producto de eso, pero hay que tener presente que esa violencia no solo se ejerce contra las empresas forestales, sino que los transportistas y otras actividades que se relacionan con la producción de alimentos están siendo seriamente afectadas en la región. Hay comunidades, que son la inmensa mayoría en la región, que no adhieren a esta supuesta causa mapuche y solamente quieren trabajar y avanzar en paz y que tampoco han podido cultivar sus terrenos y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, no solo de La Araucanía, sino que la del resto del país”, añadió el legislador. El ex gobernador de la provincia de Malleco también se refirió a lo ocurrido con Pablo Marchant y aseveró que hay un movimiento armado que se ha levantado y ha usado como excusa la causa mapuche, razón por la que hizo eco del llamado del Gobierno a deponer las armas y dialogar. “Ningún problema en el mundo se soluciona solo a través de la violencia. El diálogo es la alternativa”, manifestó Rathgeb. “También hay que tener presente que se ha difundido de manera masiva que la lamentable muerte de esta persona el fin de semana se trata de un comunero mapuche. Hay que dejar bien en claro que esa persona era de Santiago, que realizó sus estudios de antropología en la Universidad de Concepción y que fue contactado por estos grupos violentistas y él adhirió a esta causa, no perteneciendo al pueblo mapuche. Sus padres no tienen la calidad de indígenas, no era de la región y estaba acá y quizás cuántas personas más hay en la región que están realizando actos de violencia y que finalmente ocupan esta causa como excusa”, subrayó. En el debate de cara a las primarias de este domingo, las propuestas de los candidatos presidenciales de Chile Vamos para enfrentar el conflicto mapuche dicen relación con el refuerzo de la presencia policial en la zona e incluso decretar estado de sitio, sin embargo, la experiencia ha demostrado que ello ha acarreado un empeoramiento del conflicto. Consultado en ese sentido, el diputado por el distrito 22 manifestó que las acciones de fuerza efectivamente podrían traer mayor cantidad de víctimas, pero afirmó que ello responde a un requerimiento de la misma población. “Las personas que están en sus domicilios y tienen 5, 10 ó 20 hectáreas y que no son hectáreas de riego ni parcelas de agrado, sino que son pequeños productores de cereales o ganaderos y que están siendo hostigados, maltratados, que les roban sus vehículos y no pueden transitar por la vía pública. Esa gente pide a gritos que intervengan las fuerzas de orden y seguridad para que se restablezca el orden. Por otro lado, los líderes de estos movimientos señalan que la única vía de solución es la violencia. Entonces, cuando se plantean este tipo de alternativas es porque las personas que viven en la zona se sienten vulneradas absolutamente“, agregó. “Cuando las personas sienten que la única alternativa que les queda es arrancar, huir de la zona y no existe voluntad de dialogar por parte de los violentistas, claramente las personas le piden a las autoridades a actuar de determinada manera. Es una situación muy desesperante la que lleva a que se presente como alternativa un estado de excepción para efectos de poder restablecer el orden que personas ajenas a la región de La Araucanía han alterado y lo único que pretenden es perjudicar no solo a la región, sino a todo el país”. “Hoy la situación de violencia se ha ido extendiendo a prácticamente toda la región de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. Entiendo la proposición de estado de sitio y de proceder con más fuerza, porque esto es lo mismo que extirpar un cáncer, puede ser doloroso, pero hay que hacerlo antes que se produzca una metástasis que afecta a los demás órganos, porque la violencia no solo afecta ahora a las forestales sino a gente que produce alimentos del resto del país. Si no actuamos rápidamente, podemos quedar con extensos terrenos abandonados”. “La agricultura hay que mantenerla, hay que cuidarla porque es la que sostiene al resto de la población, por lo que, cuando se propone estado de sitio, es para evitar de que esta situación de violencia se siga extendiendo”, concluyó el legislador. Foto@ Clave9